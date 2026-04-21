Tragédiával végződött a mélytengeri kísérlet

Az orvos álmai
Tenger alatti mezőgazdaság. Mélytengeri bányászat. Emberi kolóniák az óceán fenekén. Ezek voltak az amerikai George Bond kapitány, a haditengerészet orvosának álmai. Sokak számára mindez fantazmagóriának tűnt, de az orvos hitt abban, hogy az ember képes a tengerfenéken élni.
Mennyi időt tölthet a mélyben egy búvár?
Amikor Bond az 1950-es években belépett a haditengerészetbe, a búvárok sűrített levegőt használtak, és legfeljebb fél órát tudtak a víz alatt maradni, ami erősen korlátozta az elvégezhető munkát.
Mi ennek a fizikai magyarázata? A búvárok szervezete a mélyben levő környezeti nyomás hatására telítődik az ún. tétlen, inert gázokkal, elsősorban nitrogénnel. Egy félórás és 30 méternél nem mélyebb merülés után ez a telítődés még csak kismértékű. Ez a felesleges, nem nagy mennyiségű nitrogén, a felszínre felemelkedés közben, a nyomáscsökkenés hatására a légzéssel és a keringéssel távozik a szervezetből. Ezért a szabadidős búvárkodásnál csak biztonsági okokból iktatnak be egy háromperces „megállót” 5 méter mélyen.
Ha azonban hosszabb ideig marad valaki a mélyben levő környezeti nyomáson, vagy mélyebbre merül, mint a szabadidős búvárok, több nitrogén keletkezik a szervezetében. Ilyenkor a felszínre emelkedést már csak lassabban lehet végrehajtani, ami a lent töltött idő függvényében több óra, de akár több nap is lehet.
Ahmed Grab a 2014-es világrekordjakor 12 perc alatt merült 332,5 méter mélyre, majd fokozatosan, apránként emelkedett 14 órán át. Ennyi időre volt szüksége ahhoz, hogy a szervezetéből eltávozzon a felesleges nitrogén.
Aki megpróbálja megspórolni a dekompressziós időt, akár meg is halhat, mert a felesleges nitrogén nem tud kiürülni a szervezetéből, hanem a véráramába kerül buborékok formájában. Ezt hívják keszonbetegségnek. Beláthatjuk tehát, hogy mindez nem praktikus, a tengerfenéken kell dolgoznia a búvárnak.
A szaturációs búvárkodás elmélete
Bond a kollégájával, Walt Mazzone-nal fektette le a szaturációs búvárkodás alapjait. Az elképzelés szerint, ha a búvárok megfelelő gázkeveréket lélegeznek be nagy mélységben, a testük körülbelül egy nap alatt telítődik (szaturálódik) a tétlen gázokkal, és onnantól fogva korlátlan időt tölthetnek lent. Ehhez azonban szükség van egy víz alatti lakóhelyre is, ahol pontosan ugyanakkora a nyomás, mint a tengerben. Így a búvárok folyamatos, hosszú dekompresszió nélkül, a napi munka végeztével egyszerűen csak visszatérhetnek pihenni, enni és aludni, másnap pedig folytathatják a munkát. A projekt végén egy kapszulában felemelik őket a felszínre, ahol azonnal beülnek a barokamrába, ahol eltöltik a szükséges dekompressziós időt – de csak egyszer.
Sokan őrültségnek és lehetetlennek tartották mindezt, de Bond kitartott. A sikeres próbák után végül a haditengerészet megépítette az első víz alatti lakómodult, a Sealab I nevű egységet, amelyet 59 méter mélyen telepítettek a tengerfenékre Bermuda közelében. 1964-ben négy búvár 11 napig dolgozott az víz alatti laboratóriumban. Az aquanauták oxigén, hélium és nitrogén keverékét lélegezték be a másfél hetes projektben, amely 30 napig tartott volna, de egy közeledő vihar miatt Bond megszakította a küldetést.
A búvárok hősiesen viseltek a megpróbáltatásokat. A héliummal telített levegőben gyorsan kihűl az emberi test, de a hőmérsékletet nem lehetett 22 fok fölé emelni, ráadásul nem volt forró vizes zuhany a fedélzeten, ezért az aquanauták állandóan fáztak.
A Sealab II
Egy évvel később megépült egy nagyobb állomás, a Sealab II. Ezt az egységet Kalifornia partjainál süllyesztették le a tengerfenékre, 62 méter mélységbe. A lakómodult egy tenger alatti kanyonban helyezték el, ahol rosszak voltak a látási viszonyok – ezzel is a katonai bevetések valószínű körülményeit akarták szimulálni. Mivel a talaj lejtett, a Sealab II-őt nem sikerült síkban telepíteni, hanem 6 fokos szögben oldalra dőlt, ezért az asztalokról gyakran legurultak vagy lecsúsztak a rajtuk elhelyezett tárgyak. Emiatt a búvárok Dülöngélő Hiltonnak, Tiltin’ Hiltonnak nevezték el.
A tenger alatti „lakóház” kétszer akkora volt, mint az első, elkülönített alvóhelyekkel, ami szinte már luxusnak számított a Sealab I-hez képest. Ebben már a padlófűtés is volt, és 30 fokra emelték a maximális hőmérsékletet. A Sealab I tapasztalatai alapján nagy teljesítményű légkondicionálót is kaptak az aquanauták, hogy az erős párásodást meg tudják szüntetni. A laboratóriumnak két kijárata volt, tizenegy ablaka korallszínű függönyökkel, beépített vécéje a hordozható helyett, és a búvárok kaptak egy fridzsidert is.
A két kijárat folyamatosan nyitva volt, hiszen a környezetnek megfelelő, nagy belső nyomás miatt a víz nem tudott betörni a lakóegységbe.
A programban három, tízfős csoport egyenként 15 napot töltött a tenger fenekén, majd a felszínen 30 órát a barokamrában, a szükséges dekompresszió miatt. Az első két csoportot Scott Carpenter, a Mercury-űrprogram asztronautája vezette, aki képzett búvár volt. Már a Sealab I-programban is részt vett volna, de az előző évi projekt elején robogóbalesetet szenvedett Bermudán, és több csontja eltört. Az első és második csoport váltását az késleltette, hogy Carpenter ujját megcsípte egy mérgező skorpióhal, és az orvosi vizsgálat idejére felfüggesztették a személyzetcserét.
Johnson elnök felhívta Carpentert, amikor már ő is elhagyta a tenger alatti bázist. Az asztronauta búvár a kisegítő hajó fedélzetén levő nyomáskamrában kapta a hívást. Mivel Carpenter itt is héliumos gázkeveréket lélegzett be a társaival együtt, a hangja olyan volt, mint egy rajzfilmfiguráé. Ezért, illetve a rossz rádiótelefon-kapcsolat miatt az elnök egy szót sem értett Carpenter válaszaiból. Ez a beszélgetés is szerepel az alábbi, korabeli tudósításban.
Élet a víz alatt
A Sealab-program résztvevőinek nem volt idejük unatkozni. Bond kapitány olyan tudományos feladatokat adott nekik, mint a NASA az asztronautáknak az űrutazásokkor. Kirándulásokat tettek a víz alatt, és 60 méterre is eltávolodtak a modultól. Mivel a látótávolság csak néhány méter volt a zavaros vízben, az eltévedések elkerülésére vezetőköteleket helyeztek ki az egység körül, és vészhelyzeti palackokat is csatoltak a kötelekhez, nehogy elfogyjon a gázkeveréke a kint úszó búvároknak.
Az aquanautáktól gyakran vett vért és nyálmintát a fedélzeti ápoló, aki aztán ezeket felküldte a felszínre, a támogató hajó fedélzetére. Emellett tudományos és technikai kísérleteket végeztek, vagy Tuffyval, a postás delfinnel dolgoztak, akit arra tanítottak be, hogy a hajóról leveleket vigyen a tenger fenekére. Tuffy emellett azt is gyakorolta, hogyan jelzik a búvárok, ha bajban vannak, és hogy ilyenkor el kell vontatnia őket a laboratórium bejáratához.
A személyzet emellett sok időt töltött a palackok cseréjével, amelyeket egy kötélrendszer segítségével a felszínre küldtek, és megtöltve kaptak vissza. Fontos feladat volt az ételkészítés is. A menü változatos volt, de sült ételeket nem ehettek a búvárok, mert a füstöt nem tudták volna eltávolítani a légtérből.
Tragikus utolsó fejezet
A sikerek után 1969-ben megépült a Sealab III modul, amelyet már valóban mélytengeri használatra terveztek. Az egységet 190 méteres mélységben telepítették a kaliforniai San Clemente-szigetnél.
A telepítéskor kiderült, hogy valahol szökik a nitrogén a modulból, azt pedig nem lehetett megengedni, hogy a búvárok benti „levegője” folyamatosan szivárogjon. Mivel a program már másfél évet csúszott, a személyzet elvetette, hogy visszaemeljék a felszínre a Sealab III-at, hanem arra vállalkoztak, hogy a víz alatt kijavítják a hibát. A négyfős javítócsapat tagjai már 20 órája talpon voltak, ráadásul nagy fizikai erőfeszítést kívánó munkát végeztek, ezért amfetaminnal próbálták szinten tartani a fáradtságukat. Ez megnövelte a hibázás kockázatát.
Berry Cannon búvár a modul külső falánál dolgozott, amikor váratlanul rángatózni kezdett és kiesett a szájából a légzőkészülék csutorája. A társa visszavonszolta a bejárathoz, és a többiek megpróbálták újraéleszteni, de nem jártak sikerrel A vizsgálóbizottság szerint Cannon halálát fulladás okozta.
Évtizedekkel később azonban megszólaltak a projekt résztvevői. Szerintük egy gyártási hanyagság miatt áramütés érte a búvárt, ezt pedig azért kellett eltitkolni, nehogy a haditengerészet legyen a hibás.
A tragédia ürügyet adott a drágának ítélt projekt leállítására, így a programot 1969-ben lezárták.
A projekt azonban fényesen igazolta, hogy az ember valóban dolgozhat hosszan a tenger fenekén. Ezt az is mutatja, hogy a Sealab II aquanautáinak 10 napos mélytengeri kalandja fejenként 30 órás dekompresszióval járt. Ha végig a felszínről kapták volna a levegőt, akkor mindenkinek 182,5 napot, tehát fél évet volna töltenie a nyomáskamrában.
Bond öröksége
Bár George Bond álma az állandó tengeralatti kolóniákról nem valósult meg, az öröksége tovább él. A szaturációs búvárkodás ma fontos szerepet játszik a mélytengeri kutatásban illetve az olajiparban.