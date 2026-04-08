Segítség helyett a rákot védheti a népszerű vitamin

Mivel testünk nem képes önállóan előállítani ezt a létfontosságú tápanyagot , a szükséges mennyiséget étkezés útján kell bevinnünk. A tejtermékekben, tojásban, húsokban és zöldségekben egyaránt megtalálható riboflavin sejtszinten támogatja az anyagcserét, miközben óvja sejtjeinket az oxidatív károsodásoktól. Jóllehet a B2-vitamin hatása alapvetően rendkívül kedvező az egészséges sejtekre nézve , a Würzburgi Egyetem kutatói rájöttek, hogy ennek a védelmi mechanizmusnak komoly hátulütője is van - írja a SciTech Daily.

A B2-vitamin hatása megvédheti a daganatokat a programozott sejthalál egy speciális formájától, a ferroptózistól

Fotó: DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRA / FCA

Kettős játék: a B2-vitamin hatása a betegség során

A szervezet a károsodott sejteket egy természetes, gyulladásmentes folyamat – a programozott sejthalál – révén távolítja el. Ennek egyik jellegzetes típusa a ferroptózis. A daganatos sejtek azonban képesek megerősíteni a saját belső védelmi vonalaikat, így elkerülhetik a pusztulást. Ebben a védekezésben nyújt számukra nem várt támaszt a vitamin, pontosabban annak anyagcseréje.

Így az egészséges sejteket óvó rendszer paradox módon a rákos sejteket is életben tarthatja.

A B2-vitamin hatása a daganatos sejtekre: új célpont a kezelésben

A kutatók megfigyelték, hogy alacsony vitaminszint mellett a rákos sejtek sokkal sebezhetőbbé válnak a ferroptózissal szemben. Ha sikerülne gátolni ezt az anyagcsere-folyamatot, azzal célzottan és hatékonyan elpusztíthatnák a daganatokat. Bár a tökéletes gátlószer egyelőre még várat magára , a szakemberek már elkezdtek tesztelni egy rozeaflavin nevű, baktériumok által termelt természetes vegyületet.

A laboratóriumi kísérletek biztatóak: ez az anyag már alacsony koncentrációban is sikeresen beindította a daganatos sejtek pusztulását.

A kutatócsoport következő célja olyan új vegyületek kifejlesztése és preklinikai tesztelése, amelyek képesek célzottan blokkolni a vitamin anyagcseréjét. Ez a felfedezés nemcsak a rákkutatás szempontjából jelenthet fontos előrelépést. A folyamat pontos megértése a jövőben más súlyos egészségügyi problémák, például a neurodegeneratív betegségek vagy a szervátültetések utáni szövetkárosodások kezelésében is segítséget nyújthat.