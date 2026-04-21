Megvan a rák gyenge pontja, így ölhető meg a daganat

A túléléshez minden sejtnek folyamatosan alkalmazkodnia kell a tápanyagellátás változásaihoz. A rákos sejtek gyakran egy konkrét aminosavtól, a glutamintól függenek, amely nélkülözhetetlen a felépítésükhöz és a gyors osztódásukhoz. Amikor a kezelések során megpróbálják megvonni tőlük ezt az anyagot, a sejtek gyakran menekülőutat kénytelenek keresni a túléléshez. Pontosan ezt a rejtett mechanizmust blokkolja a B7-vitamin (biotin) hiánya – írja a Science Daily.

A B7-vitamin megvonása megakadályozza, hogy a ráksejtek alternatív tápanyagforrásokra váltsanak

Fotó: Google Gemini AI

A B7-vitamin és a sejtek rejtett tartalékai

A kutatók megfigyelték, hogyan képesek osztódni a daganatok még glutaminhiány mellett is. Megállapították, hogy a sejtek ilyenkor egy szénben gazdag molekulára, a piruvátra támaszkodnak. Ehhez a váltáshoz azonban szükségük van egy enzimre, amelynek működését a biotin teszi lehetővé.

Ha nincs biotin, ez a kulcsfontosságú enzim leáll, a daganat pedig elveszíti alkalmazkodóképességét, így a káros növekedés megtorpan.

A glutamin hiánya és a genetikai mutációk

A svájci vizsgálat egy gyakran előforduló, rákhoz köthető gén szerepét is elemezte. A gén mutációja esetén a sejtek képtelenné válnak a piruvát hatékony felhasználására, így szinte kizárólag a glutamin jelenlétére vannak utalva. Ez a sajátos állapot rendkívül sebezhetővé teszi a rák sejtjeit a célzott tápanyagmegvonással szemben.

Ígéretes terápiák jöhetnek

A korábbi terápiák, amelyek csak a glutamint blokkolták, gyakran eredménytelenek maradtak, mivel a sejtek más anyagcsere-utakra váltva élték túl a támadást. Az új eredmények viszont rávilágítanak ezekre a rejtett pontokra, és a szakemberek szerint a B7-vitamin megvonása jelentős eredményeket hozhat a jövőben. Az új eljárások egyszerre több útvonalat is lezárhatnak, így a daganat nem talál többé kiutat, és növekedése végleg megállítható.