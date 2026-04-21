Nagyobb bajt okoz a székrekedés, mint hittük

Sokan hiszik, hogy az anyagcsere sebessége csupán egy kényelmi kérdés. Valójában azonban a bélmikrobiom és a bélműködés tempója szorosan összefügg. A kutatók rámutattak: minél több időt tölt a salakanyag a szervezetben, annál inkább megváltozik a bélbaktériumok működése és a testünkre gyakorolt hatásuk – írja a Science Alert.

A bélmikrobiom és a betegségek kapcsolata

A krónikus székrekedés nem csupán egy kellemetlen mindennapi panasz. A vizsgálatok egyértelműen igazolták, hogy a lassú bélműködés különféle anyagcsere-zavarokhoz és gyulladásokhoz vezethet.

Sőt, az olyan idegrendszeri problémák, mint amilyen a Parkinson-kór kialakulása, szintén összefügghet azzal, hogy pontosan mennyi a széklet áthaladási ideje.

Hogyan mérik a széklet útját?

A folyamat sebességét többféle módszerrel is vizsgálják. Az orvosok gyakran vetnek be lenyelhető okoskapszulákat, amelyek apró szenzorokkal követik végig az utat a testben. Igen népszerű a Bristol-skála is, amely egyszerűen, az állaga alapján osztályozza a végterméket. Emellett léteznek otthoni praktikákra épülő kutatások is: kék festék vagy csemegekukorica elfogyasztásával vizuálisan is könnyen felmérhető a tempó.

A cél minden esetben ugyanaz:

megtudni, hogy mennyi időt tölt a táplálék a vastagbélben.

A gyors és a lassú emésztés eltérő baktériumokat nevel

A betegek adatainak elemzése meglepő eredményt hozott. Kiderült, hogy a gyorsabb anyagcseréjű embereknél a szénhidrátokat kedvelő baktériumok dominálnak. A lassabb bélrendszerben viszont a fehérjéket lebontó fajok érzik igazán jól magukat.

Közös jellemzőjük, hogy mindkét véglet jelentősen rontja a bélflóra változatosságát az átlagos tempójú emberekéhez képest.

Ráadásul a túlsúlyba kerülő baktériumok olyan anyagokat termelnek, amelyek tartósan konzerválják ezt az egészségtelen állapotot.

Személyre szabott egészség és jövőbeli terápiák

Ezek a felismerések gyökeresen megváltoztathatják az orvoslást és a dietetikát. Kiderült: két ember ehet hajszálpontosan ugyanúgy, mégis teljesen más hatással lesz rájuk az étel, ha eltérő a bélműködésük ritmusa. Ez a tempó ad választ arra is, miért hatnak bizonyos probiotikumok vagy gyógyszerek az egyik embernél, miközben a másiknál hatástalanok maradnak. A jövőben a kezeléseket így sokkal pontosabban lehet majd az egyéni testi adottságokhoz és a személyes bélritmushoz igazítani.