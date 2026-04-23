Egészségesnek hitték, pedig a bőrrák előidézője lehet ez a népszerű étel

A Brown Egyetem kutatói egy 2022-es tanulmányban vizsgálták a halfogyasztás hatásait. Kiderült, hogy a sok halat evők körében gyakoribb volt a legveszélyesebb bőrrák, a rosszindulatú melanóma. Az eredmények ugyan meglepőek, a szakértők mégsem javasolják, hogy teljesen lemondjunk erről az ételről – írja a Fitbook.

A túlzott halfogyasztás növelheti a bőrrák, vagyis a melanoma kockázatát

A bőrrák és halfogyasztás meglepő kapcsolata

A tudósok több mint 491 ezer ember adatait elemezték 15 éven keresztül. A kutatás elején az átlagosan 62 éves, egészséges résztvevők elmondták, mennyi halat ettek az előző évben.

Az adatokból kiderült: akik naponta átlagosan 14,2 gramm tonhalat fogyasztottak, azoknál 20 százalékkal nőtt a melanóma kockázata azokhoz képest, akik csak napi 0,3 grammot ettek.

A napi 17,8 gramm nem rántott halat evőknél 18 százalékkal volt magasabb ez az arány. Érdekes módon a sült vagy rántott halnál nem mutattak ki ilyen egyértelmű összefüggést.

Nem a hal, hanem a higany a valódi veszélyforrás?

A tanulmány egyik szerzője szerint valószínűleg nem a hal húsa okozza a betegséget. A tengeri állatok szervezetében ugyanis gyakran felhalmozódnak káros anyagok, például dioxinok, arzén és higany.

Korábbi kutatások is igazolták, hogy a sok halat fogyasztók testében magasabb ezen méreganyagok szintje.

Bár a mostani vizsgálat nem bizonyít közvetlen ok-okozati kapcsolatot, a szakértők szerint ezek a szennyeződések állhatnak a háttérben.

Más ételek és a melanóma kapcsolata

A kutatásnak vannak hiányosságai. A tudósok például nem vették figyelembe a résztvevők anyajegyeinek számát, a napon töltött időt vagy a korábbi leégéseket. Ezért a szakemberek nem javasolják a hal elhagyását az étrendből. A halak, például a makréla, rengeteg értékes tápanyagot, Omega-3 zsírsavat és D-vitamint tartalmaznak. Egy 2019-es felmérés egyébként más ételek hatását is vizsgálta: a gabonafélék és édességek növelhetik a melanóma kockázatát, míg a hüvelyesek, a hagyma és az olívaolaj védelmet nyújthatnak.