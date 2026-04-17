A több millió ember adatait elemző vizsgálat azt mutatja, hogy a kockázat bizonyos esetekben meglepően pontosan meghatározható. A kutatók szerint ez teljesen új irányt nyithat a bőrrák korai felismerésében: nem mindenkit kell egyformán szűrni, hanem azokat lehetne célzottan vizsgálni, akiknél valóban magas a kockázat.

A bőrrák elleni védekezés fiatal kortól fontos, de így sem lehetünk teljesen biztosak, hogy elkerüljük-e a bajt

Hogyan segíthet a mesterséges intelligencia a bőrrák előrejelzésében?

A svéd kutatásban több mint 6 millió felnőtt adatait elemezték. Az adatbázis tartalmazta az életkort, a nemet, a betegségeket, a gyógyszerszedési szokásokat és a társadalmi helyzetet is. Az MI-modellek ezekből az információkból próbálták megjósolni, kinél jelenik meg később a betegség.

Az ötéves követés során 38 582 embernél alakult ki melanoma. A legfejlettebb modell az esetek 73 százalékában helyesen különböztette meg a később megbetegedőket azoktól, akiknél nem alakult ki bőrrák.

Ez jelentős javulás ahhoz képest, amikor csak az életkort és a nemet vették figyelembe – ekkor a pontosság 64 százalék volt.

Mennyire pontosan jelölhetők ki a veszélyeztetett csoportok?

A kutatás egyik legfontosabb eredménye, hogy az MI nemcsak általános kockázatot becsül, hanem konkrét, magas kockázatú csoportokat is azonosít. Az így kijelölt kisebb csoportokban a bőrrák kialakulásának esélye öt éven belül akár 33 százalék is lehetett. Ez nagyságrendekkel magasabb, mint az átlagos kockázat, ami azt jelenti, hogy a módszer valóban képes kiszűrni a leginkább veszélyeztetetteket.

Mit változtathat ez a szűrések gyakorlatán?

A jelenlegi rendszerben a szűrések gyakran általános ajánlásokon alapulnak, vagy csak akkor történnek meg, amikor már tünetek jelentkeznek. Az MI-alapú megközelítés ezzel szemben lehetővé tenné, hogy a szűréseket célzottan a magas kockázatú emberekre összpontosítsák. Ez két szempontból is előnyös: egyrészt növeli a korai felismerés esélyét, másrészt hatékonyabban használja fel az egészségügyi erőforrásokat. A kutatók szerint ez különösen fontos lehet olyan rendszerekben, ahol a szűrőkapacitás korlátozott.