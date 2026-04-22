Amit a műhold talált, attól téged is kiráz a hideg

A Chatham-szigetek egy tíz tagból álló szigetcsoport a Csendes-óceánban, mintegy 840 kilométerre Új-Zéland partjaitól. Legnagyobb szigetei a Chatham és a Pitt. A területet a Chatham-hát nevű víz alatti magaslat öleli körbe, amely egyfajta rámpaként funkcionál. A mélyből jövő jéghideg, tápanyagdús vizet a felszínre tereli, ahol az a nyári meleg áramlatokkal keveredik. Ez az elegy ideális környezetet biztosít az algák gyors burjánzásához – írja a Live Science.

A képen a Chatham-szigetek körüli vizekben egy óriási, fénylő algafolt rajzolódik ki

Fotó: NASA

Ragyogó fitoplankton a Chatham-szigetek körül

A felvételen látható virágzás az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb eseménye volt. Az algafoltot főként cocolithophorák alkották. Ezek az apró, fotoszintetizáló szervezetek, azaz a fitoplanktonok napfényből nyerik az energiát.

Noha a fotót infravörös szűrővel javították, a mikroorganizmusok tömege az űrből szabad szemmel is tisztán kivehető lett volna.

Gazdag tengeri biodiverzitás a térségben

A mikroszkopikus élőlények a tengeri tápláléklánc alapkövei. Mivel itt bőségesen rendelkezésre állnak, a térség a tengeri biodiverzitás valódi forrópontja lett. Számos faj, például pingvinek, albatroszok és fókák találnak itt otthonra a halak és homárok mellett. A rengeteg táplálék legalább 25 bálna- és delfinfajt vonz a területre, többek között kardszárnyú delfineket és ámbrásceteket is.

A cetek csapdája: gyakori a bálnák tömeges partra vetődése

Bár a víz alatti fennsík élelmet ad, halálos fenyegetést is rejt a cetek számára. A csapatokban vonuló állatok a sekély vizekben könnyen eltévednek, és túl közel merészkednek a parthoz. Amikor elmegy a dagály, fogságba esnek és elpusztulnak. A gömbölyűfejű delfinek különösen sérülékenyek, mert erős közösségi ösztönük miatt követik bajba jutott társukat. 2022 októberében például pár nap alatt csaknem 500 egyed pusztult így el. A legsúlyosabb tragédia 1918-ban történt, több mint ezer áldozattal.

Kihalt madárfajok a szigeteken

A szigetvilág veszélyei nemcsak a tengeri emlősöket érintették. Régebben legalább nyolc olyan madárfaj élt itt, amely sehol máshol a világon, köztük a Chatham-pingvin is. Mára azonban mindegyikük eltűnt a föld színéről. Kihalásuk nagyjából 150-200 évvel ezelőtt következett be, miután a 15. században megjelentek a szigeteken az első polinéz telepesek.