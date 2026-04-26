Rák és szívbaj ellen: a magyarok kedvenc fűszere életet menthet

Az erős ételek nem csupán az ízlelésünkre hatnak élénkítően. Egy 2017-es amerikai tanulmány például kimutatta, hogy a rendszeresen erős piros chilipaprikát fogyasztók körében 13 százalékkal kisebb volt a halálozás esélye azokhoz képest, akik kerülték a csípős ízeket. A nagyszabású vizsgálat során több mint 16 ezer felnőtt sorsát kísérték figyelemmel közel két évtizeden át. A pozitív összefüggés akkor is kimutatható maradt, amikor a szakemberek olyan tényezőket is figyelembe vettek, mint az alanyok életkora vagy életmódja – írja a SciTech Daily.

Az adatok szerint a chilipaprika rendszeres fogyasztása szoros kapcsolatban állhat a hosszabb élettel és a betegségekkel szembeni ellenálló képességgel

A chilipaprika szerepe és a hosszabb élettartam

A tengerentúli megfigyeléseket később nemzetközi kutatások is alátámasztották. Egy 2020-as globális elemzés, amely több mint 570 ezer ember adatait összesítette, azt találta, hogy a rendszeres paprikafogyasztóknál 26 százalékkal ritkább a szív- és érrendszeri halálozás, és 23 százalékkal kisebb a daganatos betegségek kialakulásának esélye. A bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázata összességében negyedével mérséklődött. Bár az adatok még a szakembereket is meglepték, hangsúlyozzák: a közvetlen ok-okozati összefüggés bizonyítása még várat magára.

Az azonban tisztán látszik, hogy a hosszabb élettartam és az erős paprikák élvezete között statisztikai kapocs van.

A csípős ételek hatása és a bennük rejlő kapszaicin ereje

Kínában egy 2024-es, csaknem félmillió embert érintő tanulmány keretében elemezték a csípős ételek hatását. Az adatok azt mutatták, hogy már heti egyetlen tüzes fogás is 3-5 százalékkal mérsékelheti az érrendszeri panaszok, főleg a koszorúér-betegségek kockázatát.

Ez az előny nagyban köszönhető a kapszaicin nevű anyagnak, amely a paprika erejét adja.

E különleges vegyület gyulladáscsökkentő, antioxidáns és daganatellenes hatású, de a vércukorszint egyensúlyban tartásában is segíthet. Emellett javíthatja az erek állapotát és a koleszterin feldolgozását is.

Miért van szükség további vizsgálatokra?

Bár az eddigi tapasztalatok biztatóak, érdemes óvatosan kezelni az eredményeket. Mivel megfigyeléseken alapuló kutatásokról van szó, elképzelhető, hogy a paprikakedvelők eleve tudatosabb és egészségesebb életet élnek. Emellett a különböző tanulmányok nem egységesek abban sem, pontosan mit neveznek csípős ételnek, és a fogyasztott mennyiségeket sem határozták meg precízen. Emiatt még nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy melyik paprikatípusból mennyit érdemes fogyasztanunk a maximális egészségvédő hatás eléréséhez.