Csernobil újabb rejtélye: kék kutyák jelentek meg a halálzónában

A katasztrófa helyszíne ma már valódi élő laboratóriumként szolgál a kutatók számára. Csernobil egyedülálló esélyt ad arra, hogy megértsük a magas sugárzás hosszú távú hatásait a természetre. Az itt élő fajok, például a békák, fecskék vagy farkasok, különféle módokon alkalmazkodtak a megváltozott körülményekhez. A legnagyobb figyelmet azonban kétségkívül az itt élő kóbor kutyák kapják – írja a Popular Mechanics.

A csernobili erőmű sérült négyes reaktora. Csernobil környékén a szakemberek folyamatosan figyelik a vadállatokat és a kóbor kutyákat.

Csernobil kutyái és a genetikai kutatások

Ezek az állatok a kitelepített lakosok által hátrahagyott házi kedvencek leszármazottai. Egy helyi állatvédő szervezet adatai alapján nagyjából 250 kutya él közvetlenül az erőműnél, további 225 pedig a közeli városban. A tudósok alaposan megvizsgálták az állatok génállományát, és összevetették azt más területeken élő populációkkal. Bár találtak eltéréseket a genetika terén, ezeket nem lehetett egyértelműen a sugárzás következményeként azonosítani. Egy 2024-es tanulmány szerint a különbségeket az elszigetelt közösségekben kialakuló természetes változások is okozhatják.

A kék csernobili kutyák rejtélye

2025 őszén meglepő felvételek láttak napvilágot a közösségi médiában, amelyeken különös színű ebek szerepeltek. Sokakban felmerült, hogy a kék csernobili kutyák megjelenése a genetikai mutációk látványos bizonyítéka. Egy helyszínen dolgozó civil szervezet három teljesen kék színű egyedre bukkant, és videókat is megosztott róluk. Mivel az okokat senki sem tudta biztosan, megpróbálták befogni az állatokat, hogy kiderítsék az igazságot.

Egyszerű magyarázat a furcsa jelenségre

A vizsgálatok során hamar kiderült, hogy a szokatlan színnek semmi köze nincs a sugárzáshoz vagy a mutációkhoz. Az ebek csupán egy nagyon is kutyás dolgot műveltek: meghemperegtek valamiben.

A szervezet munkatársai rájöttek, hogy az állatok hozzáfértek egy szivárgó mobilvécéhez, és annak kék festékanyagában mártóztak meg.

A furcsa színt leszámítva az ebek teljesen egészségesek.