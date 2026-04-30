Vége a meteorológusok karrierjének? Ők lehetnek a jövő időjósai

A csimpánzok régóta ismertek arról, hogy minden este új fészket építenek a fákon, ahol biztonságban tölthetik az éjszakát. Azonban az új kutatások szerint ez a tevékenység sokkal összetettebb, mint azt korábban gondoltuk volna. A megfigyelések azt mutatják, hogy a csimpánzok figyelembe veszik az időjárás várható változásait, amikor kiválasztják a fészekrakás helyét és módját.

A csimpánzok érzékelik az időjárás-változásokat

A csimpánzok fészekrakási tudománya: több mint ösztön

Hassan Al-Razi és kutatócsapata hosszú éveken keresztül tanulmányozta a csimpánz populációkat természetes élőhelyükön. Munkájuk során arra a következtetésre jutottak, hogy az állatok nem csupán a pillanatnyi körülményekre reagálnak, hanem előre jelzik a közelgő időjárási változásokat. Ez az időjós képesség rendkívül fejlett kognitív készségekre utal, amelyek korábban csak az emberekre voltak jellemzőek.

Az időjárás és a túlélés összefüggései

Az esős évszakokban a csimpánzok jellemzően erősebb és jobban védett fészkeket készítenek. Olyan vastagabb ágakat és sűrűbb lombozatú fákat választanak, amelyek jobban megóvják őket az esőtől és a széltől. Ez a viselkedés egyértelműen azt mutatja, hogy képesek felismerni az időjárás előjeleit, még mielőtt a vihar beköszöntene.

A kutatók megfigyelték, hogy a csimpánzok az égi jelek mellett valószínűleg más környezeti tényezőket is figyelembe vesznek. Például a légnyomás változásai, a madarak viselkedése vagy akár a növények reakciói mind segíthetnek nekik előre jelezni az időjárás alakulását. Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy az állatok sokkal kifinomultabb érzékelési rendszerrel rendelkeznek, mint azt korábban feltételeztük.

Mit tanulhatunk a csimpánzoktól?

Hassan Al-Razi hangsúlyozta, hogy ez a felfedezés új megvilágításba helyezi az állati intelligencia kérdését. A csimpánzok időjós képességei arra utalnak, hogy az evolúció során az időjárás előrejelzése létfontosságú túlélési készséggé vált. Ennek eredményeként az állatok olyan kognitív képességeket fejlesztettek ki, amelyek lehetővé teszik számukra a környezeti változások előrejelzését.