Vége a meteorológusok karrierjének? Ők lehetnek a jövő időjósai

Nemrég egy megdöbbentő felfedezés került napvilágra a természet csodái közül. A csimpánzok képesek lehetnek előre jelezni az időjárást, és ennek megfelelően alakítják fészekrakási szokásaikat. Ez a kutatás alapjaiban változtathatja meg azt, ahogyan az állati intelligenciáról gondolkodunk.
A csimpánzok régóta ismertek arról, hogy minden este új fészket építenek a fákon, ahol biztonságban tölthetik az éjszakát. Azonban az új kutatások szerint ez a tevékenység sokkal összetettebb, mint azt korábban gondoltuk volna. A megfigyelések azt mutatják, hogy a csimpánzok figyelembe veszik az időjárás várható változásait, amikor kiválasztják a fészekrakás helyét és módját.

csimpánz A baby West African chimpanzee hangs from a branch as other West African chimpanzee s eat on the Fongoli home range in the Kedougou region, on December 9, 2025. The group of rare chimpanzees, who dwell in the bush of hot, southeast Senegal instead of the forest, are living on the extreme edge of what is possible for their species. Their unusual lives offer clues as to humans' own evolutionary past as we migrated to new climates, while their adaptations to the heat feel timely in a world where temperatures are on the rise. (Photo by PATRICK MEINHARDT / AFP)
A csimpánzok érzékelik az időjárás-változásokat
Fotó: PATRICK MEINHARDT / AFP

A csimpánzok fészekrakási tudománya: több mint ösztön

Hassan Al-Razi és kutatócsapata hosszú éveken keresztül tanulmányozta a csimpánz populációkat természetes élőhelyükön. Munkájuk során arra a következtetésre jutottak, hogy az állatok nem csupán a pillanatnyi körülményekre reagálnak, hanem előre jelzik a közelgő időjárási változásokat. Ez az időjós képesség rendkívül fejlett kognitív készségekre utal, amelyek korábban csak az emberekre voltak jellemzőek. 

Az időjárás és a túlélés összefüggései

Az esős évszakokban a csimpánzok jellemzően erősebb és jobban védett fészkeket készítenek. Olyan vastagabb ágakat és sűrűbb lombozatú fákat választanak, amelyek jobban megóvják őket az esőtől és a széltől. Ez a viselkedés egyértelműen azt mutatja, hogy képesek felismerni az időjárás előjeleit, még mielőtt a vihar beköszöntene.

A kutatók megfigyelték, hogy a csimpánzok az égi jelek mellett valószínűleg más környezeti tényezőket is figyelembe vesznek. Például a légnyomás változásai, a madarak viselkedése vagy akár a növények reakciói mind segíthetnek nekik előre jelezni az időjárás alakulását. Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy az állatok sokkal kifinomultabb érzékelési rendszerrel rendelkeznek, mint azt korábban feltételeztük. 

Mit tanulhatunk a csimpánzoktól?

Hassan Al-Razi hangsúlyozta, hogy ez a felfedezés új megvilágításba helyezi az állati intelligencia kérdését. A csimpánzok időjós képességei arra utalnak, hogy az evolúció során az időjárás előrejelzése létfontosságú túlélési készséggé vált. Ennek eredményeként az állatok olyan kognitív képességeket fejlesztettek ki, amelyek lehetővé teszik számukra a környezeti változások előrejelzését. 

Ráadásul ez a kutatás fontos tanulságokkal szolgálhat az emberi meteorológia számára is. A természetes jelzések megfigyelése, amelyekre a csimpánzok reagálnak, segíthet megérteni azokat az ősi tudásrendszereket, amelyeket az emberiség is használt az időjárás előrejelzésére a modern technológia megjelenése előtt. A tudományos közösség most azon dolgozik, hogy pontosan meghatározza, milyen jelzéseket követnek ezek az intelligens állatok.

 

