Bűntudat nélküli élvezet: ez a csoki lehet a legújabb szuperétel

Brazil kutatók kimutatták, hogy a kakaóbab erjesztése és a fajták tudatos kiválasztása jelentősen befolyásolja a csokoládé tápértékét. Az eredmények szerint nemcsak az íz javítható, hanem olyan egészségvédő hatások is erősíthetők, amelyek eddig kevésbé voltak ismertek.
A csokoládé értéke nem a mennyiségben rejlik
A kakaó különleges helyet foglal el a mezőgazdasági termékek között: míg például a búzát vagy a kukoricát főként mennyiség alapján árazzák, a csokoládé alapanyaga esetében a minőség döntő tényező.
A kutatás során a szakemberek kilenc különböző kakaóváltozatot vizsgáltak, és összehasonlították a hagyományos erjesztési eljárást a nem erjesztett feldolgozással. Az eredmények azt mutatták, hogy a megfelelő kombinációval egyszerre lehet javítani az ízt és a tápanyagtartalmat.
Ez a megközelítés hasonló ahhoz, ahogyan a kávéipar különböző keverékekkel optimalizálja az aromát és a minőséget.
Mit változtat az erjesztés a kakaóbabban
Az erjesztés alapvető a csokoládé ízének kialakulásában, de komoly átalakulásokat okoz.
- A vizsgálatok szerint a folyamat több mint 95 százalékkal csökkenti a cukortartalmat, és közel felére mérsékli a keserűséget okozó tanninok mennyiségét.
- Ugyanakkor ezzel párhuzamosan csökkennek bizonyos antioxidáns vegyületek – például a fenolok és az antociánok –, amelyek fontos szerepet játszanak a sejtvédelemben.
- Ezzel szemben nő az aminosavak mennyisége, fokozódik az antioxidáns enzimek aktivitása, valamint emelkedik az olyan ásványi anyagok szintje, mint a kálium és a magnézium.
- A nem erjesztett kakaó ezzel szemben több foszfort és kalciumot tartalmaz, ami a csontok és a szív egészsége szempontjából értékes.
Új vegyületeket is azonosítottak
A kutatás egyik legérdekesebb eredménye, hogy a tudósok először azonosították a glicin-betaint és a prolint a kakaóbabban. Ezek a vegyületek a növényekben a stressz elleni védekezést segítik, és az emberi szervezetben is erős antioxidáns hatással bírhatnak. Ez azért jelentős, mert ezek az anyagok hozzájárulhatnak a sejtek védelméhez és az oxidatív stressz csökkentéséhez, ami számos krónikus betegség megelőzésében játszhat szerepet.
Mitől lesz a csokoládé a jövő szuperélelmiszere?
A kutatók szerint nem létezik egyetlen „tökéletes” kakaóbab-fajta, sokkal inkább tudatos keverékek tehetik az amazóniai csokoládét a jövő szuperélelmiszerévé. Egyes változatok stabil minőséget adhatnak, mások nagyobb terméshozamot biztosíthatnak, míg megint mások kiemelkedően magas antioxidáns-tartalommal rendelkezhetnek.
Éppen ezért a jövő a különböző feldolgozású és genetikai hátterű kakaóbabok kombinációjában rejlik. Az erjesztett bab biztosíthatja a gazdag ízt és a jellegzetes textúrát, míg a nem erjesztett komponensek növelhetik a tápértéket.
Ha ez a megközelítés elterjed, a csokoládé szerepe is átalakulhat: az édességből fokozatosan olyan funkcionális élelmiszerré válhat, amely nemcsak élvezetet nyújt, hanem az egészség megőrzésében is szerepet játszik - írja a SciTech Daily.