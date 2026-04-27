Bűntudat nélküli élvezet: ez a csoki lehet a legújabb szuperétel

Brazil kutatók kimutatták, hogy a kakaóbab erjesztése és a fajták tudatos kiválasztása jelentősen befolyásolja a csokoládé tápértékét. Az eredmények szerint nemcsak az íz javítható, hanem olyan egészségvédő hatások is erősíthetők, amelyek eddig kevésbé voltak ismertek.

A csokoládé nagyon sokféle lehet: az elkészítési módja sok mindent befolyásol, nemcsak az ízét, de azt is, mennyire egészséges

A csokoládé értéke nem a mennyiségben rejlik

A kakaó különleges helyet foglal el a mezőgazdasági termékek között: míg például a búzát vagy a kukoricát főként mennyiség alapján árazzák, a csokoládé alapanyaga esetében a minőség döntő tényező.

A kutatás során a szakemberek kilenc különböző kakaóváltozatot vizsgáltak, és összehasonlították a hagyományos erjesztési eljárást a nem erjesztett feldolgozással. Az eredmények azt mutatták, hogy a megfelelő kombinációval egyszerre lehet javítani az ízt és a tápanyagtartalmat.

Ez a megközelítés hasonló ahhoz, ahogyan a kávéipar különböző keverékekkel optimalizálja az aromát és a minőséget.

Mit változtat az erjesztés a kakaóbabban

Az erjesztés alapvető a csokoládé ízének kialakulásában, de komoly átalakulásokat okoz.

A vizsgálatok szerint a folyamat több mint 95 százalékkal csökkenti a cukortartalmat, és közel felére mérsékli a keserűséget okozó tanninok mennyiségét.

Ugyanakkor ezzel párhuzamosan csökkennek bizonyos antioxidáns vegyületek – például a fenolok és az antociánok –, amelyek fontos szerepet játszanak a sejtvédelemben.

Ezzel szemben nő az aminosavak mennyisége, fokozódik az antioxidáns enzimek aktivitása, valamint emelkedik az olyan ásványi anyagok szintje, mint a kálium és a magnézium.

A nem erjesztett kakaó ezzel szemben több foszfort és kalciumot tartalmaz, ami a csontok és a szív egészsége szempontjából értékes.

Új vegyületeket is azonosítottak

A kutatás egyik legérdekesebb eredménye, hogy a tudósok először azonosították a glicin-betaint és a prolint a kakaóbabban. Ezek a vegyületek a növényekben a stressz elleni védekezést segítik, és az emberi szervezetben is erős antioxidáns hatással bírhatnak. Ez azért jelentős, mert ezek az anyagok hozzájárulhatnak a sejtek védelméhez és az oxidatív stressz csökkentéséhez, ami számos krónikus betegség megelőzésében játszhat szerepet.