Soha nem látott eredmény – itt vannak a legfrissebb részvételi adatok

Ez a két fűszer lehet a csontrák legnagyobb ellensége

Egy hétköznapi fűszerpáros új szerephez jut az orvostudományban. A kutatók szerint a kurkuma és a gyömbér kivonata több területen is jelentősen javíthatja a csontimplantátumok sikerességét.
A csontimplantátumok ma már milliók életét könnyítik meg, különösen csípő- és térdprotézisek esetében. Ugyanakkor komoly problémát jelent, hogy az implantátumok egy része nem kapcsolódik megfelelően a csonthoz, vagy idővel kilazul. Emellett a fertőzések és a daganatos sejtek jelenléte is tovább nehezítheti a gyógyulást, ezért a kutatók egy mindenre kiterjedő, komplex megoldást kerestek.

Sok hagyományos kínai és indiai fűszer fogyasztásának van jótékony hatása, de a csontimplantátumoknál a felszíni kezelésen van a hangsúly
Fotó: RYAN BENYI PHOTOGRAPHY / Connect Images

Segíthetnek a természetes anyagok a csontimplantátumoknál?

A Washington Állami Egyetem kutatói a kurkuma és a gyömbér hatóanyagait vizsgálták, és meglepően erős hatásokat találtak. A két növény kivonatát egy titán alapú csontimplantátum bevonataként alkalmazták, amely így fokozatosan képes leadni a hatóanyagokat a környező szövetekbe. 

Ez a megoldás ötvözi a hagyományos kínai gyógyászatból ismert természetes vegyületeket a modern orvostechnológiával. 

A kutatók célja az volt, hogy egyetlen beavatkozással több problémára is választ találjanak, a csontkapcsolódás javításától kezdve a fertőzések megelőzéséig.

Valóban erősebbé válik a csont és az implantátum kapcsolata?

A kísérletek során azt találták, hogy a kivonattal kezelt csontimplantátumok esetében a csont és az implantátum közötti kötés nagyjából kétszer erősebb volt hat héttel a beültetés után, mint a kezeletlen esetekben. Ez különösen fontos, mivel az implantátumok meghibásodásának egyik fő oka éppen a nem megfelelő csontosodás. Ha a kapcsolat nem elég stabil, az eszköz kilazulhat, ami újabb műtéteket tehet szükségessé. A kutatók szerint a természetes vegyületek segíthetnek a csontképződés serkentésében, így növelve a hosszú távú siker esélyét.

Milyen hatása van a fertőzésekre és a baktériumokra?

Az implantátumok egyik legnagyobb kockázata a fertőzés, amely sok esetben az eszköz eltávolítását is szükségessé teheti. A vizsgálatok azonban azt mutatták, hogy a kurkuma és gyömbér kivonata a baktériumok több mint 90 százalékát elpusztította az implantátum felszínén. Ez jelentős előrelépés lehet, hiszen a fertőzések kezelése jelenleg rendkívül nehéz és költséges. Egy olyan csontimplantátum, amely eleve ellenállóbb a baktériumokkal szemben, komoly terhet vehet le az egészségügyi rendszerről és a betegekről egyaránt.

Segíthet a daganatos sejtek ellen is?

A kutatás egy másik fontos területet is érintett: a csontdaganatok jelenlétét. 

A vizsgálatok szerint a kivonat jelentősen csökkentette a rákos sejtek számát a beültetés környezetében, egyes esetekben akár tizenegyszeres különbséget is mértek a kezeletlen mintákhoz képest. Ez különösen az osteosarcoma esetében lehet jelentős, amely főként fiatalokat érint.

 Bár a módszer még korai fázisban van, az eredmények arra utalnak, hogy a csontimplantátumok a jövőben nemcsak mechanikai támaszt nyújthatnak, hanem aktívan hozzájárulhatnak a gyógyuláshoz is.

  •  A kutatók hangsúlyozzák, hogy a kurkuma és a gyömbér hatóanyagai már önmagukban is ismertek gyulladáscsökkentő és antioxidáns tulajdonságaikról. Most azonban úgy tűnik, hogy ezek az anyagok a modern orvosi eszközök részeként is új lehetőségeket nyithatnak meg a csontimplantátumok fejlesztésében - írja az EurekAlert.

 

