Régi mítosz dőlt meg a csörgőkígyókról

Sokan úgy gondolják, hogy az amerikai kontinensen széles körben elterjedt fiatal csörgőkígyók különösen veszélyesek, mert nem tudják szabályozni a mérgük adagolását. Ez a nézet nemcsak a kirándulók körében vált általánossá, hanem még egészségügyi szakemberek között is. Egy friss kutatás azonban egyértelműen cáfolja ezt a széles körben elterjedt hiedelmet.

A szakértők hangsúlyozzák: a csörgőkígyók marása függetlenül a példány korától mindig komoly orvosi eset, amely azonnali ellátást igényel

Valóban veszélyesebbek a fiatal csörgőkígyók?

A Loma Linda University kutatói szerint nem. Az eredmények alapján a kifejlett csörgőkígyók jóval több mérget képesek az áldozat szervezetébe juttatni egy apró harapással, így általában súlyosabb tüneteket is okoznak. A tanulmány vezetője szerint a fiatal példányok ugyan képesek mérget „beadni”, de – az elterjedt tévhittel ellentétben – képesek szabályozni ennek mennyiségét. Vagyis nem „ürítik ki automatikusan” a teljes méregkészletüket.

Honnan ered ez a tévhit?

A kutatók feltárták, hogy a félreértés már az 1960-as években megjelent a médiában, majd az évtizedek során egyre szélesebb körben elterjedt. Különösen a 70-es és 90-es évek között vált népszerűvé, amikor gyakran idéztek nem szakértő forrásokat, például mentősöket vagy tűzoltókat. Ezek a pontatlan információk később más amerikai médiumokban is visszaköszöntek, így a tévhit szinte „köztudássá” vált.

Milyen hatása volt a téves információnak?

A kutatók szerint a mítosz valós következményekkel járt. Egyrészt indokolatlan félelmet keltett az emberekben, másrészt kockázatos viselkedéshez is vezethetett.

Egyesek például alábecsülték a kifejlett csörgőkígyók veszélyét, miközben túlreagálták a fiatal példányokkal való találkozást. Emellett az egészségügyi ellátásban is problémákat okozhatott, például túlzott vagy nem megfelelő kezelések formájában.

Egy felmérés szerint a tévhitben a diákok több mint fele, az egészségügyi dolgozók és mentők közel háromnegyede hitt.

Mit érdemes tudni valójában?

A szakértők hangsúlyozzák: minden csörgőkígyó-marás komoly orvosi eset, amely azonnali ellátást igényel. A leghatékonyabb kezelés az ellenméreg alkalmazása. Ugyanakkor nincs ok arra, hogy a fiatal egyedeket veszélyesebbnek tartsuk. A kutatás egyik fontos üzenete éppen az, hogy a pontos információk nemcsak az emberek biztonsága, hanem az állatok védelme szempontjából is kulcsfontosságúak.