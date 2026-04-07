Mediterrán cunami pusztíthat – csak idő kérdése, mikor érkezik a katasztrófa

A Földközi-tenger partvidékét általában nyugodt, biztonságos térségként tartják számon, ahol legfeljebb viharok és áradások okozhatnak problémát. A tudományos eredmények azonban egészen más képet rajzolnak: a térség története és a modern modellek szerint egy cunami előfordulása nemcsak lehetséges, hanem inkább csak idő kérdése, mikor következik be újra.

A cunami egy pusztító erejű szökőár - hullám vagy hullámsorozat -, melyet tenger alatti földrengés, vulkánkitörés vagy földcsuszamlás vált ki

Kép illusztráció: ChatGPT

Valóban fenyeget cunami a Földközi-tenger térségében?

A UNESCO adatai szerint a következő 30 évben 100% az esélye annak, hogy legalább egy méter magas cunami alakul ki a Földközi-tengeren.

Bár a cunamikat leginkább a Csendes-óceánhoz kötjük, a történelmi feljegyzések alapján a térség a második legaktívabb ilyen szempontból. Már a 16. századtól kezdve több tucat eseményt dokumentáltak, különösen a francia Riviéra mentén, ahol a hullámok gyakran a két métert is meghaladták.

A cunamik kialakulását földrengések, tenger alatti földcsuszamlások vagy vulkáni folyamatok idézhetik elő. Ezek a hullámok hatalmas víztömeget mozgatnak meg, és bár nyílt tengeren alig észlelhetők, a partok közelében hirtelen pusztítóvá válnak.

Milyen gyorsan csaphat le egy cunami?

A kép mutatja, hogy a két említett eset alkallmával, milyen hamar elérte az árhullám a partokat

Kredit: Sahal, Leone & Péroche, 2013, Fourni par l’auteur

Az egyik legnagyobb veszélyt a rendkívül rövid reakcióidő jelenti. Egyes forgatókönyvek szerint a hullámok akár 10 percen belül elérhetik a partokat, különösen helyi eredetű eseményeknél. Távolabbi földrengések esetén valamivel több idő áll rendelkezésre, de még így is kevesebb mint másfél óra.

A 2003-as algériai Boumerdès-földrengés például alig 75 perc alatt éreztette hatását a francia partokon, ahol kikötők ürültek ki, és erős áramlatok rongálták meg a hajókat.

Hasonlóan meglepő volt az 1979-es nizzai esemény, amikor egy tenger alatti földomlás idézett elő cunamit , amely nyolc ember halálát és több városban is komoly károkat okozott. Az ilyen esetek rávilágítanak arra, milyen könnyen érhet bennünket váratlanul egy cunami.

Fel lehet készülni egy ilyen veszélyre?

Franciaországban 2012 óta működik hivatalos cunamiriadó-rendszer, amely képes gyorsan észlelni a veszélyt és riasztani a hatóságokat. Azonban ez a rendszer főként a távoli forrásból érkező cunamik esetében hatékony.

A helyi eredetű hullámoknál a figyelmeztetési idő gyakran rövidebb, mint a riasztási folyamat, ezért a szakértők szerint a lakosság felkészítése kulcsfontosságú. A veszélyeztetett területeken – például a francia Riviérán – részletes evakuációs terveket dolgoztak ki.

Ezek figyelembe veszik a terepviszonyokat, a lakosság számát és a menekülési útvonalakat. Egyes modellek szerint csúcsidőszakban akár több tízezer ember is érintett lehet egyszerre. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyors reagálás életet menthet: a 2011-es japán cunami során a megfelelően végrehajtott evakuáció a lakosság 96%-át mentette meg.