Megütötte a NASA a főnyereményt? Ez a felfedezés mindent átírhat

A NASA Curiosity nevű Mars-szondája változatos szerves anyagokat talált a vörös bolygó felszínén, köztük több olyat is, amelyeket általánosan elfogadott módon a földi élet elindulásához elengedhetetlen építőköveknek tartanak. Az eredmények egy olyan kémiai kísérletsorozatból származnak, amelyeket a történelem során először hajtottak végre egy idegen bolygón, és arra utalnak, hogy a marsi felszín olyan molekulákat őriz, amelyek akár egy ősi élet tanúságát is hordozhatják. A kísérletből ugyanakkor nem derül ki, hogy ezek a molekulák egy hajdanvolt marsi létforma nyomai, vagy prózaibb az eredetük, például helyi geológiai folyamatok alakították őket, vagy meteoritokkal érkeztek bolygószomszédunkra. Hogy a Mars felszíni anyaga valóban egy letűnt élet nyomait őrzi-e, az csak úgy derülne ki, ha a kőzetmintákat a Földre szállítanánk.

A Curiosity marsjáró a földi élet alapvegyületeire emlékeztető, nitrogén- és kéntartalmú molekulákat talált a vörös bolygó felszínén

Fotó: RUSLANAS BARANAUSKAS/SCIENCE PHO / RBU

A vizsgálatokat Amy Williams, a Floridai Egyetem földtudomány professzora irányította, aki a Curiosity és a Perseverance marsjáró missziók egyik tudományos szakértője. A Curiosity 2012-ben landolt a Marson, és azt kiderítendő érkezett oda, hogy évmilliárdokkal ezelőtt az ősi Marson vajon fennállhattak-e a mikrobiális élet keletkezésének feltételei.

A Perseverance marsjáró 2021-ben csatlakozott öregebb társához, és az ő küldetése az ősi élet esetleges máig fennmaradt nyomainak a felderítése.

A Curiosity nagy felfedezése

„Úgy véljük, olyan szerves anyaggal van itt dolgunk, amely 3.5 milliárd évvel ezelőttről maradt ránk a Mars felszínén – mondta el a kémiai kísérlet tervezésében közreműködő Williams. – Rettentő hasznos, hogy most már bizonyítani tudjuk az ősi szerves anyag fennmaradását, mert a szerves anyagok felkutatása az egyik módja annak, hogy felmérjük egy adott környezet élettel való összeférhetőségét. És ha megőrzött szerves szénvegyületeket keresünk a hajdani élet tanúbizonyságaként, akkor most már tudjuk, hogy ez nem hiábavaló vállalkozás.”

Williams egy nemzetközi kutatóhálózat tagjaként a Nature Communications április 21-i számában tette közzé a kutatás eredményeit.

A kísérletben a Curiosity által azonosított több mint húsz szerves vegyület között akad egy olyan nitrogéntartalmú molekula, amely a DNS előanyagaihoz hasonló.

Ilyet soha korábban nem találtunk a Marson. A marsjáró egy benzotiofén nevű nagy, két összekapcsolódó gyűrűből álló kéntartalmú szerves molekulát is talált, amelyet általában meteoritok szállítanak a bolygók felszínére.

„A bolygókat bombázó meteoritokkal ugyanazok az anyagok hullottak az ősi Marsra, mint az ősi Földre, és feltehetőleg ezek szolgáltak az élet ma ismert egyetlen, földi formájának a kiindulópontjául”

– emelte ki Williams.