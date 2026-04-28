Áttörés: kiderült, melyik olcsó vitamin mentheti meg a rákosokat

A São Paulo-i Állami Egyetem munkatársai azt vizsgálták, miként hat a D-vitamin azokra a nőkre, akik daganatos betegségük miatt kapnak ellátást. Az eredmények meglepték a szakembereket, mivel a vitamint szedő csoportban sokkal nagyobb arányban tűntek el a daganatok a beavatkozás után, mint azoknál, akik nem kaptak kiegészítést. Ez arra utal, hogy a szervezet vitaminszintjének helyreállítása kiemelten fontos lehet a betegség legyőzésében – olvasható a Nutrition and Cancer című szakcikkben.

A D-vitamin napi pótlása jelentősen javíthatja a gyógyulási esélyeket a kezelés alatt álló betegeknél

A D-vitamin szerepe a daganatos sejtek elleni harcban

A kísérlet célja a kemoterápia hatékonyságának növelése volt egy egyszerű és megfizethető módszerrel. A vizsgálatban 80, 45 év feletti nő vett részt, akik műtétet megelőző kezelés előtt álltak. A résztvevők egyik fele napi 2000 nemzetközi egység (NE) vitamint kapott, míg a többiek placebót szedtek hat hónapon át.

Az időszak végére a vitamint szedők 43 százalékánál teljesen eltűnt a daganat, míg a másik csoportban ez az arány mindössze 24 százalék volt.

Miért segít a D-vitamin az emlőrák leküzdésében?

Az emlőrák elleni harcban az immunrendszer megfelelő működése nélkülözhetetlen. A kutatók kiemelték, hogy ez a vitamin nemcsak a csontok egészségéért felel, hanem aktívan segíti a szervezetet a rákos sejtek elleni védekezésben is. Mivel a legtöbb beteg szervezetében a vizsgálat elején alacsony volt a vitaminszint, a pótlás döntő jelentőségűnek bizonyult.

A kemoterápia mellett alkalmazott viszonylag alacsony dózis is látványos sikert hozott, ami egy olcsó és bárki számára elérhető megoldást jelenthet a jövőben.

Reménykeltő jövő és fontos óvintézkedések

Bár a számok rendkívül bíztatóak, a szakértők szerint további, nagyobb volumenű kutatások kellenek az eredmények megerősítéséhez. Fontos tudni azt is, hogy a túlzott vitaminbevitel káros lehet az egészségre. A túl nagy adagok olyan panaszokat okozhatnak, mint a vesekő, a gyengeség vagy a csontfájdalom. Emiatt bármilyen kiegészítő szedése előtt mindenképpen javasolt beszélni a kezelőorvossal a megfelelő adagolásról.