Sokkoló felfedezés: megtalálták a vitamint, ami véd a korai haláltól

A szakértők az elemzés során arra jutottak, hogy az alacsony vitaminszint jelentősen növelheti a korai halálozás esélyét. A súlyos D-vitamin-hiány hatásait modellszámításokkal vizsgálták, amelyek különösen a 30 nmol/L alatti értékeknél mutattak kritikus eredményeket – írja a FitBook.

A súlyos D-vitamin-hiány és a halálozási statisztikák összefüggése

A Heidelbergi Egyetem és a Német Rákkutatási Központ munkatársai a brit UK Biobank hatalmas adatbázisára támaszkodtak a munka során. Több mint félmillió felnőtt adatait vizsgálták meg, hogy megbecsüljék, miként alakulna a halálozás mértéke, ha megemelnék a szervezetük vitaminszintjét. A kutatás azt találta, hogy a pótlás sikere leginkább az egyén aktuális állapotától függ.

Hogyan hat a D-vitamin a halálozási kockázat csökkentésére?

Az eredmények alapján akinek már alapból megfelelő a vitaminszint a vérében, annak a plusz bevitel már nem nyújt érdemi előnyt az élettartam szempontjából.

Ezzel szemben a hiányállapotban szenvedőknél a vitaminszint növelése akár 15–25 százalékkal is csökkentheti a kockázatokat.

A D-vitamin halálozási kockázat mérséklésében betöltött szerepe főleg a 60 nmol/L-es értékig figyelhető meg, e fölött a jótékony hatás már nem nő tovább.

Miért voltak ellentmondásosak a korábbi eredmények?

Számos korábbi vizsgálat azért nem tudta bizonyítani a vitamin hatékonyságát, mert a résztvevők többsége eleve nem küzdött hiánnyal. Bár a mostani eredmények statisztikai modelleken alapulnak, és a folyamatok igazolásához további klinikai tesztekre van szükség, a következtetés így is fontos. A tudatos pótlás ugyanis a jövőben döntő szerepet játszhat az alacsony értékekkel rendelkezők egészségének megőrzésében.