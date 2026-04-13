Fény derült a D-vitamin sötét oldalára; erről csak kevés orvos beszél

A „napfény vitaminjaként” ismert D-vitamin elengedhetetlen a szervezet egészséges működéséhez, azonban a túlzott bevitel komoly kockázatokat rejt. Bár ritka jelenségről van szó, a D-vitamin túladagolás esetszáma folyamatosan nő a nagy dózisú készítmények népszerűsége miatt. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a betegek és az orvosok egyaránt tisztában legyenek a biztonságos mennyiségekkel és a lehetséges veszélyekkel.
A kutatások szerint a táplálékkiegészítők szedése valóban hasznos lehet, de a mértékletességre kiemelten figyelni kell. A D-vitamin túladagolás az esetek többségében egy egyszerű figyelmetlenségből fakad a vitaminhiány kezelése során. Jó példa erre egy idős férfinak az esete, aki a heti egy alkalomra felírt tablettát tévedésből minden nap bevette. Fontos hangsúlyozni, hogy az ilyen adagolási hibák nemcsak az idősebb korosztályt, hanem a gyermekeket és a tinédzsereket is fokozottan veszélyeztetik – írja a Science Alert.

Bár ritka jelenségről van szó, a D-vitamin túladagolással kapcsolatos esetszámok nőnek
Fotó: GARO / Phanie

Hogyan alakul ki a D-vitamin túladagolás?

A szervezetbe jutó túlzott vitaminmennyiség hirtelen megnöveli a kalcium felszívódását. 

Ez a folyamat úgynevezett hiperkalcémiához vezethet, amikor is a kalcium veszélyes lerakódásokat képez az artériákban és a lágyrészekben.

Bár a szakemberek még nem határozták meg egyértelműen, mi számít mérgező mennyiségnek, a D-vitamin mérgezés esetei az elmúlt években megsokszorozódtak. Ezt a negatív tendenciát részben a nagy dózisú pótlás előnyeit hirdető sikerkönyvek táplálják. Emiatt történhetett meg az is, hogy az Egyesült Államokban 2005 és 2011 között döbbenetes mértékben, 

1600 százalékkal ugrott meg a regisztrált esetek száma.

A D-vitamin túladagolás tünetei és felismerése

A felhalmozódó kalcium nemcsak a csontanyagcserét borítja fel, hanem a vesekövek kialakulásának esélyét is jócskán megnöveli. 

A D-vitamin túladagolás tünetei viszonylag könnyen felismerhetőek: 

  • gyakori a hányinger, 
  • a hányás,
  • a székrekedés, 
  • valamint a krónikus fáradtság, 
  • az izomgyengeség 
  • és a csontfájdalom is. 

Idősebbeknél a vér kiugróan magas vitaminszintje az egyensúlyérzékre is hathat, növelve az esések kockázatát. A D-vitamin mellékhatások legsúlyosabb formái intő jelek; orvosi beavatkozás nélkül akár művesekezelést igénylő veseelégtelenséghez vagy végzetes bélvérzéshez is vezethetnek. Szerencsére a folyamat visszafordítható: 

a vitaminkészítmény elhagyásával, valamint megfelelő folyadékpótlással és gyógyszeres kezeléssel a betegek túlnyomó többsége teljesen felépül.

Mennyi az ideális D-vitamin napi adag?

Testünk a szükséges vitaminmennyiség nagyjából 90 százalékát a napfény hatására teljesen önállóan állítja elő. A fennmaradó részt kiegyensúlyozott táplálkozással – például zsíros halak és dúsított tejtermékek fogyasztásával – könnyedén fedezhetjük. A Harvard Medical School szakemberei szerint a biztonságos D-vitamin napi adag táplálékkiegészítőkből 15 és 20 mikrogramm (600-800 NE) között mozog. Hacsak a kezelőorvos kifejezetten nem ír elő mást, a napi 100 mikrogrammos (4000 NE) bevitelt már érdemes elkerülni, ugyanis jelenleg ezt tekintik a biztonságos felső határnak. Az orvosok azt javasolják, hogy hiányállapot esetén első lépésként mindig dúsított élelmiszerekkel próbáljuk pótolni a vitamint, hiszen ezeknél elhanyagolható a mérgezés esélye. Természetesen bármilyen étrend-kiegészítő szedése előtt a legbiztosabb megoldás egy alapos orvosi konzultáció.

 

