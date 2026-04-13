Fény derült a D-vitamin sötét oldalára; erről csak kevés orvos beszél

A kutatások szerint a táplálékkiegészítők szedése valóban hasznos lehet, de a mértékletességre kiemelten figyelni kell. A D-vitamin túladagolás az esetek többségében egy egyszerű figyelmetlenségből fakad a vitaminhiány kezelése során. Jó példa erre egy idős férfinak az esete, aki a heti egy alkalomra felírt tablettát tévedésből minden nap bevette. Fontos hangsúlyozni, hogy az ilyen adagolási hibák nemcsak az idősebb korosztályt, hanem a gyermekeket és a tinédzsereket is fokozottan veszélyeztetik – írja a Science Alert.

Bár ritka jelenségről van szó, a D-vitamin túladagolással kapcsolatos esetszámok nőnek

Fotó: GARO / Phanie

Hogyan alakul ki a D-vitamin túladagolás?

A szervezetbe jutó túlzott vitaminmennyiség hirtelen megnöveli a kalcium felszívódását.

Ez a folyamat úgynevezett hiperkalcémiához vezethet, amikor is a kalcium veszélyes lerakódásokat képez az artériákban és a lágyrészekben.

Bár a szakemberek még nem határozták meg egyértelműen, mi számít mérgező mennyiségnek, a D-vitamin mérgezés esetei az elmúlt években megsokszorozódtak. Ezt a negatív tendenciát részben a nagy dózisú pótlás előnyeit hirdető sikerkönyvek táplálják. Emiatt történhetett meg az is, hogy az Egyesült Államokban 2005 és 2011 között döbbenetes mértékben,

1600 százalékkal ugrott meg a regisztrált esetek száma.

A D-vitamin túladagolás tünetei és felismerése

A felhalmozódó kalcium nemcsak a csontanyagcserét borítja fel, hanem a vesekövek kialakulásának esélyét is jócskán megnöveli.

A D-vitamin túladagolás tünetei viszonylag könnyen felismerhetőek:

gyakori a hányinger,

a hányás,

a székrekedés,

valamint a krónikus fáradtság,

az izomgyengeség

és a csontfájdalom is.

Idősebbeknél a vér kiugróan magas vitaminszintje az egyensúlyérzékre is hathat, növelve az esések kockázatát. A D-vitamin mellékhatások legsúlyosabb formái intő jelek; orvosi beavatkozás nélkül akár művesekezelést igénylő veseelégtelenséghez vagy végzetes bélvérzéshez is vezethetnek. Szerencsére a folyamat visszafordítható:

a vitaminkészítmény elhagyásával, valamint megfelelő folyadékpótlással és gyógyszeres kezeléssel a betegek túlnyomó többsége teljesen felépül.

Mennyi az ideális D-vitamin napi adag?

Testünk a szükséges vitaminmennyiség nagyjából 90 százalékát a napfény hatására teljesen önállóan állítja elő. A fennmaradó részt kiegyensúlyozott táplálkozással – például zsíros halak és dúsított tejtermékek fogyasztásával – könnyedén fedezhetjük. A Harvard Medical School szakemberei szerint a biztonságos D-vitamin napi adag táplálékkiegészítőkből 15 és 20 mikrogramm (600-800 NE) között mozog. Hacsak a kezelőorvos kifejezetten nem ír elő mást, a napi 100 mikrogrammos (4000 NE) bevitelt már érdemes elkerülni, ugyanis jelenleg ezt tekintik a biztonságos felső határnak. Az orvosok azt javasolják, hogy hiányállapot esetén első lépésként mindig dúsított élelmiszerekkel próbáljuk pótolni a vitamint, hiszen ezeknél elhanyagolható a mérgezés esélye. Természetesen bármilyen étrend-kiegészítő szedése előtt a legbiztosabb megoldás egy alapos orvosi konzultáció.