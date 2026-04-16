Csak kicsit kell változtatni az edzésrutinon, hogy sokkal tovább éljünk

A kutatók évtizedek óta vizsgálják a fizikai aktivitás és az élettartam közötti összefüggéseket. Ennek eredményeként ma már tudjuk, hogy a rendszeres mozgás csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és bizonyos rákos megbetegedések kockázatát. Ugyanakkor a legújabb felfedezések azt mutatják, hogy az edzés intenzitásának és időzítésének kombinációja döntő szerepet játszhat abban, hogy mennyi ideig élünk egészségesen.

Az összevont edzés ugyanolyan hatásos lehet, mint a szétosztott

Testedzés hétvégén

A BMJ Medicine folyóirat által közölt tanulmány lenyűgöző eredményeket tárt fel a koncentrált fizikai aktivitás hatásairól. A kutatás során több ezer résztvevő adatait elemezték, és arra a következtetésre jutottak, hogy azok az emberek, akik a heti ajánlott testmozgásukat mindössze egy-két napra sűrítik össze, hasonló egészségügyi előnyöket élvezhetnek, mint azok, akik az egész héten elosztva mozognak.

Ez a felfedezés különösen fontos azok számára, akik elfoglalt életmódjuk miatt nehezen találnak időt a napi rendszeres mozgásra. A „hétvégi harcos" megközelítés azt sugallja, hogy a testedzés összesített mennyisége és intenzitása fontosabb lehet, mint az, hogy milyen gyakran végezzük azt. Következésképpen azok is jelentős egészségügyi előnyökre tehetnek szert, akik csak a hétvégén tudnak időt szakítani az intenzívebb fizikai aktivitásra.

A hosszú élettartam kulcsa

A hosszú élettartam eléréséhez a kutatás szerint hetente legalább 150 perc mérsékelt intenzitású vagy 75 perc magas intenzitású testmozgásra van szükség. Ezeket az ajánlásokat akár két nap alatt is teljesíthetjük, amennyiben megfelelően tervezzük meg az edzéseinket. A lényeg, hogy az izomzatunk és a szív- és érrendszerünk megfelelő terhelést kapjon, függetlenül attól, hogy ezt mikor valósítjuk meg a hét folyamán.

Mindazonáltal fontos hangsúlyozni, hogy a testedzés előtt és után megfelelően fel kell melegíteni, illetve le kell hűteni a szervezetet. Az intenzív, koncentrált edzések fokozott sérülésveszéllyel járhatnak, ezért különösen oda kell figyelni a helyes technikára és a fokozatos terhelésre. Továbbá érdemes szakember segítségét kérni az edzésprogram összeállításához, különösen akkor, ha korábban nem végeztünk rendszeres fizikai aktivitást.