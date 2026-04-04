Izgalmas bejelentést tettek a tudósok: a legváratlanabb helyeken rejtőzhet az idegen élet

A kutatók azonban nem adták fel a reményt, és újabb számításaik szerint ez a pokoli környezet talán mégsem zárja ki teljesen az élet lehetőségét. A legújabb tanulmány, amelyet Daisuke Noto és csapata készített, a Nature Communications folyóiratban jelent meg, és forradalmi következtetésekre jutott. A szakemberek szerint a bolygó felszíne alatt rejtőző óceán és a különleges geológiai folyamatok együttesen olyan körülményeket teremthetnek, amelyek kedveznek az életnek.

Még a pokoli exobolygókon is lehet élet

Fotó: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / MGA

Élet az LHS 3844b titokzatos világában

Az exobolygó felfedezése óta a csillagászok kiemelt figyelmet szentelnek ennek az égitestnek, hiszen viszonylag közel helyezkedik el hozzánk kozmikus léptékben mérve. A mindössze 49 fényév távolság lehetővé teszi, hogy részletesen tanulmányozzuk tulajdonságait modern űrteleszkópjaink segítségével. A bolygó körülbelül 1,3-szor akkora, mint a Föld, és valószínűleg sziklás felszínnel rendelkezik, ami elméletileg kedvező feltétel lehetne az élet számára.

Azonban a helyzet korántsem ilyen egyszerű. A LHS 3844b kötött keringést végez csillaga körül, ami azt jelenti, hogy mindig ugyanazt az oldalát mutatja anyacsillagának. Ennek következtében a nappali oldal hőmérséklete elérheti a 770 Celsius-fokot, míg az éjszakai oldal a mínusz 200 fok alá hűlhet. Ráadásul a bolygónak nincs jelentős légköre, amely kiegyenlíthetné ezeket a szélsőséges hőmérséklet-különbségeket. Mindezek ellenére a tudósok nem mondtak le arról, hogy megtalálják az élet lehetséges nyomait.

Daisuke Noto forradalmi kutatása

Daisuke Noto, a tanulmány vezető szerzője és csapata egy teljesen új megközelítést alkalmazott a bolygó vizsgálatánál. A Nature Communications folyóiratban publikált kutatásuk szerint a felszín alatt rejtőző folyékony víz óceánja kulcsfontosságú szerepet játszhat az élet potenciális kialakulásában. A szakemberek számításai azt mutatják, hogy a bolygó belsejében elegendő hő termelődhet a radioaktív bomlásból ahhoz, hogy a mélyben folyékony víz maradjon fenn.

A kutatócsoport emellett modellezte azt is, hogyan áramolhat a hő a bolygó belsejében. Eredményeik szerint a nappali és éjszakai oldal közötti hatalmas hőmérséklet-különbség egyedi konvekciós áramlásokat hozhat létre a köpenyben. Ezek az áramlások nemcsak a hő eloszlását befolyásolják, hanem potenciálisan vulkanikus tevékenységet is generálhatnak, amely kémiai tápanyagokat juttathat a feltételezett felszín alatti óceánba. Az ilyen hidrotermális kürtők a Földön is az élet bölcsőinek bizonyultak.