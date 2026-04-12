Emberkísérleteket hajtott végre az auschwitzi „jó náci”

A lelkes náci orvos

Hans Münch a letartóztatásakor, 1945-ben

Fotó: Wikipedia

Hans Wilhelm Münch értelmiségi családban született, az apja botanikus volt. Hans Tübingenben és Münchenben folytatott orvosi tanulmányokat, az egyetemen a náci diákszervezet vezetőjévé választották. 1939-ben diplomázott, majd körzeti orvosként dolgozott Bajorországban, mert a tapasztalt orvosokat behívták a Wehrmachtba. Ő maga többször jelentkezett, de elutasították. Végül azonban 1942-ben valóra vált az álma, katonaorvos lett belőle, és nem akárhol: az SS-ben.

Az auschwitzi beosztás

Münch és a felesége 1943 nyarán érkezett meg a Waffen-SS Higiéniai Intézetébe, ahol igazgatóhelyettesi beosztást kapott. Az intézményt az óriási Auschwitz-Birkenau lágerrendszer egyik kisebb táborában, Rajsko településen hozták létre, a főtábor mellett.

Remek volt az idő, jól esett meginni egy sört Auschwitzban, és a jövőről beszélgetni. Csak a szag volt borzalmas. Nem lehetett úgy tenni, mintha nem éreznénk. Néha lángokat lehetett látni a kémények tetején.

A házaspár két nap múlva már tudta, mi folyik Auschwitzban. A felesége el akarta hagyni a rettenetes kisvárost, de a férje rábeszélte, hogy maradjon, mert itt kiteljesedhet az orvosi karrierje.

Az auschwitzi haláltábor vezetői egy kiránduláson. Balról a második Josef Mengele, Münch jó barátja

Fotó: Holocaust Encyclopedia

Münch az intézetben ismerkedett meg a hírhedt Josef Mengelével, akivel egyidős volt, és aki szintén Bajorországból származott. A két SS-orvos jó barátságot kötött. Münch így beszélt a barátjáról:

Remek társaságnak bizonyult. Csak jót mondhatok róla!

Az SS igazgatóhelyettes közben folytatta a bakteriológiai kutatásait, és időről-időre bejárta a lágereket, hogy megvizsgálja a rabokat.

Mint a többi SS-doktortól, tőle is elvárták, hogy vezesse az ún. szelekciót, ahol az SS orvosai döntötték el a frissen érkezett foglyok sorsát. Mengele, a „Halál angyala”, és a társai a gyerekeket, időseket és betegeket azonnal a gázkamrába küldték, de a pályaudvaron jelölték ki az emberkísérletek alanyait is. A túlélők és szemtanúk szerint Hans Münch visszautasította, hogy meggyilkoltassa a munkaképtelen rabok tízezreit.

Magyar zsidók "szelekciója" az auschwitzi pályaudvaron. A gyerekek, öregek és betegek azonnal a gázkamra kerültek. A "szelekción" az SS orvosai döntöttek az emberek sorsáról

Ennek ellenére nem érezte magát rosszul a haláltáborban. Az elmondása szerint fontos volt neki az érzés, hogy egy közösséghez – az SS-hez – tartozhat, és hogy elismerik a munkáját.