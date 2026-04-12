Emberkísérleteket hajtott végre az auschwitzi „jó náci”

A lelkes náci orvos
Hans Wilhelm Münch értelmiségi családban született, az apja botanikus volt. Hans Tübingenben és Münchenben folytatott orvosi tanulmányokat, az egyetemen a náci diákszervezet vezetőjévé választották. 1939-ben diplomázott, majd körzeti orvosként dolgozott Bajorországban, mert a tapasztalt orvosokat behívták a Wehrmachtba. Ő maga többször jelentkezett, de elutasították. Végül azonban 1942-ben valóra vált az álma, katonaorvos lett belőle, és nem akárhol: az SS-ben.
Az auschwitzi beosztás
Münch és a felesége 1943 nyarán érkezett meg a Waffen-SS Higiéniai Intézetébe, ahol igazgatóhelyettesi beosztást kapott. Az intézményt az óriási Auschwitz-Birkenau lágerrendszer egyik kisebb táborában, Rajsko településen hozták létre, a főtábor mellett.
Remek volt az idő, jól esett meginni egy sört Auschwitzban, és a jövőről beszélgetni. Csak a szag volt borzalmas. Nem lehetett úgy tenni, mintha nem éreznénk. Néha lángokat lehetett látni a kémények tetején.
A házaspár két nap múlva már tudta, mi folyik Auschwitzban. A felesége el akarta hagyni a rettenetes kisvárost, de a férje rábeszélte, hogy maradjon, mert itt kiteljesedhet az orvosi karrierje.
Münch az intézetben ismerkedett meg a hírhedt Josef Mengelével, akivel egyidős volt, és aki szintén Bajorországból származott. A két SS-orvos jó barátságot kötött. Münch így beszélt a barátjáról:
Remek társaságnak bizonyult. Csak jót mondhatok róla!
Az SS igazgatóhelyettes közben folytatta a bakteriológiai kutatásait, és időről-időre bejárta a lágereket, hogy megvizsgálja a rabokat.
Mint a többi SS-doktortól, tőle is elvárták, hogy vezesse az ún. szelekciót, ahol az SS orvosai döntötték el a frissen érkezett foglyok sorsát. Mengele, a „Halál angyala”, és a társai a gyerekeket, időseket és betegeket azonnal a gázkamrába küldték, de a pályaudvaron jelölték ki az emberkísérletek alanyait is. A túlélők és szemtanúk szerint Hans Münch visszautasította, hogy meggyilkoltassa a munkaképtelen rabok tízezreit.
Ennek ellenére nem érezte magát rosszul a haláltáborban. Az elmondása szerint fontos volt neki az érzés, hogy egy közösséghez – az SS-hez – tartozhat, és hogy elismerik a munkáját.
Az emberkísérletek
Münch a főtábor 10-es blokkjának női foglyain folytatott kísérleteket. A többi SS-orvos iszonyatos „kutatásaihoz” képest ezek szinte ártalmatlannak tűnhettek akkoriban, de mai szemmel ijesztőek és gonoszak. Hans Münch pl. arra kereste a magyarázatot, van-e összefüggés a begyulladt fogak és a reuma között. Ezért kihúzta azok fogát, akiknek gyökérkezelést kellett volna kapniuk, és a gennyet egészséges emberek karjába illetve hátába injekciózta. Emellett maláriával is megfertőzött rabokat, hátha a trópusi betegség is hozzájárul a reuma kialakulásához. Később így nyilatkozott erről:
Az SS a zsidók kiirtására törekedett. Az én zsidóim, a kísérleteim alanyai azonban csodáltak engem és nagyra tartottak.
1944-ben SS-Untersturmführerré nevezték ki. A háború utolsó hónapjait Dachauban töltötte.
A háború után Münch „jó náci” lett
Az 1947-es felmentő ítélet után Münch többször tanúskodott nácik elleni perekben. A felmentő ítélet után visszakapta a praktizálási engedélyét és ismét körzeti orvos lett egy faluban. Már ebben az időben is többször részt vett a holokauszt áldozatainak emlékére tartott rendezvényeken az NSZK-ban. 1995-ben Eva Kor, egy volt auschwitzi fogoly, Josef Mengele emberkísérleteinek túlélője, meghívta a lágermúzeumba egy megemlékezésre.
A „jó náci” az 1990-es évek második felében azonban váratlanul furcsa nyilatkozatokat kezdett tenni.
1998-ban így beszélt az általa végzett emberkísérletekről a Spiegel c. lapnak:
Természetesen én is bűnös vagyok. Sok embert megmentettem azzal, hogy néhány ember halálát okoztam. Ezért is kaptam felmentő ítéletet a krakkói perben. Olyan kísérleteket folytattam, amelyeket amúgy csak nyulakon végezhettem volna. Nagyon fontos tudományos munka volt ez. Ideális munkakörülmények között folytathattunk a kutatásokat, kitűnő laboratóriumot használhattunk, és a nemzetközi tudományos élet krémje dolgozott nekünk. A maláriakísérletek ártalmatlanok voltak. Azt vizsgáltam, ki lehet immunis a maláriára. Bizony, a Higiéniai Intézetben a tudósok királyának számítottam. De valóban, az alanyok, ha nem is kerültek gázkamrába, néha nagy szenvedés után meghaltak egy fertőző betegségben.
Még ugyanebben az évben a cigányokra tett rasszista megjegyzéseket a francia rádióban. Itt azt mondta, hogy:
A gázkamra az egyetlen megfelelő eszköz a cigányok problémáira.
Hans Münch fia azzal védte az apját, hogy súlyos demenciában szenved. Franciaországban gyűlöletbeszéd és rasszista nézetek terjesztése miatt perbe fogták, de az orvosszakértő mentális betegnek diagnosztizálta, ezért felmentették.
Az utolsó interjújában a macskáját simogatva mesélt Auschwitzról. A szavai szerint nehéz lehetett a zsidóknak a haláltáborban, de neki sem volt könnyű. Amikor a felesége közbeszólt, hogy szégyelli magát, amiért németnek született, Münch ezt felelte:
Hát én nem!