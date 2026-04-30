Miért tűnnek el az emlékeink? Itt a meglepő válasz

Sokaknak ismerős a helyzet: valaki részletesen felidéz egy közös élményt, mi pedig csak üresen nézünk. Ilyenkor könnyű azt hinni, hogy „feledékenyek” vagyunk, vagy hogy az agyunk egyszerűen túlterhelt. A kutatások azonban azt mutatják, hogy az emlékek nem egy éppen megtelni készülő tárhelyen tárolódnak – az agy sokkal inkább egy szűrőrendszerként működik.

Az emlékek nagyon becsapósak tudnak lenni, nem véletlen emlékszünk eltérően régi eseményekre, mint mások

Miért nem rögzülnek egyes emlékek?

Az emlékek kialakulása több lépésből áll, és már az elsőnél elbukhat. A környezetünkben folyamatosan rengeteg információ ér bennünket, de ennek csak egy töredékére figyelünk tudatosan. A figyelem tulajdonképpen egy kapu: ami ezen nem jut át, abból nem lesz emlék. Ebben kulcsszerepet játszik az agy egyik területe, a hippokampusz, amely eldönti, mi érdemes hosszabb távú tárolásra. Ha egy helyzetben sietünk, máson gondolkodunk vagy egyszerűen nem vagyunk jelen, az élmény nem rögzül megfelelően. Ilyenkor nem arról van szó, hogy az emlék elveszett – hanem arról, hogy soha nem is épült be teljesen.

Miért emlékezünk ugyanarra teljesen eltérően?

Még a „megőrzött” emlékek sem stabilak. Az agy nem úgy működik, mint egy kamera, amely pontos felvételt készít a múltról. Minden egyes felidézéskor az emléket különböző darabokból alkotjuk újra: képekből, érzésekből, korábbi tapasztalatokból és elvárásokból. Ez azt jelenti, hogy két ember ugyanarról az eseményről teljesen eltérő történetet mesélhet el. Minél többször idézünk fel egy élményt – például beszélgetések során –, annál inkább megszilárdul egy adott változata. Idővel ez annyira valóságosnak tűnhet, hogy meg sem kérdőjelezzük, pedig már jócskán eltérhet az eredeti történésektől.

Megtelhet az agyunk az emlékekkel?

A „túl sok információ” érzése valós, de nem a tárolókapacitás miatt. Inkább arról van szó, hogy a feldolgozó rendszereink terhelődnek túl. A „működő memória” – vagyis az a kis mennyiségű információ, amit éppen aktívan kezelünk – nagyon korlátozott. Ha túl sok dologra próbálunk egyszerre figyelni, egyik sem rögzül igazán. Ez hasonlít ahhoz, mintha túl sok fül lenne megnyitva egy böngészőben: nem vesznek el az adatok, de minden lassabbá és nehezebben kezelhetővé válik.

Hová tűnnek legkedvesebb emlékeink?

Az emlékek fennmaradása nem attól függ, mennyire fontosak számunkra, hanem attól, milyen gyakran kerülnek elő. Ha nem idézzük fel őket, nem kapcsoljuk össze más élményekkel, idővel egyre nehezebben tudunk hozzájuk férni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy végleg eltűnnek. Gyakran elég egy illat, egy zene vagy egy apró részlet, és az emlék hirtelen visszatér. Ilyenkor kiderül, hogy végig ott volt – csak „kicsúszott az elérhető tartományból”. Az emlékek tehát nem egyszerűen elvesznek: inkább átalakulnak, háttérbe húzódnak, vagy soha nem is léteztek - írja a Science Alert.