Felejtsd el, amit a növényekről tudtál! Valami hátborzongató derült ki róluk

A növényekről régóta tudjuk, hogy érzékelik a fényt, a gravitációt vagy akár az érintést is. Most azonban egy új felfedezés szerint még egy meglepő tényezőre is reagálnak: az eső hangjára. Pontosabban az esőcseppek által keltett finom rezgésekre, amelyek kulcsszerepet játszhatnak a növekedés beindításában.

Az esőcseppek landolásukkor rezgéseket keltenek - az "eső hangját" aztán érzékelik a magok, és csírázni kezdenek

Hogyan érzékelik a magok az eső hangját?

A kutatók szerint a jelenség nem „hallás” a szó klasszikus értelmében. Amikor az esőcseppek a vízbe vagy a talajra csapódnak, apró rezgéseket hoznak létre, amelyek a környezeten keresztül terjednek. A kísérletek során nemcsak mesterségesen létrehozott cseppeket használtak, hanem a természetes eső hangját is rögzítették különböző felszíneken – például tavakban, pocsolyákban és nedves talajban. Ezek az adatok megerősítették, hogy a laboratóriumi körülmények valóban a természetes eső hatását utánozzák.

Mi történik a mag belsejében ilyenkor?

A válasz a növényi sejtekben található apró részecskékben rejlik, amelyeket statolitoknak neveznek. Ezek segítik a növényeket a gravitáció érzékelésében, és meghatározzák, merre nőjenek a gyökerek és merre a hajtások. A kutatás szerint az eső által keltett rezgések képesek megzavarni a statolitok helyzetét. Ez a finom elmozdulás olyan jelzést adhat a magnak, mintha kedvező környezetbe került volna. Más szóval: a mag „úgy érzékeli”, hogy megfelelő mélységben van, elegendő nedvesség áll rendelkezésre, ideje növekedni.

Mit mutattak a nagyszabású kísérletek?

A vizsgálat során mintegy 8000 rizsmagot elemeztek, több ismétlésben. A magokat vízbe helyezték, majd különböző erősségű „esőt” szimuláltak csepegtetéssel – a gyenge szemerkéléstől egészen az intenzív záporig.

Az eredmények egyértelműek voltak: azok a magok, amelyeket értek az eső által keltett rezgések, 30–40 százalékkal gyorsabban csíráztak, mint a kontrollcsoport. Ráadásul az is kiderült, hogy a felszínhez közelebb lévő magok érzékenyebbek voltak ezekre a hatásokra.

Ez arra utal, hogy a folyamat segíthet a növényeknek „felmérni”, mennyire ideális a környezetük a növekedéshez. A kutatást a Massachusetts Institute of Technology kutatói végezték, akik szerint ez az egyik első közvetlen bizonyíték arra, hogy a növények reagálnak a természetes hangokra.