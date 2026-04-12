Ezek a maradékok okoznak leggyakrabban ételmérgezést – sokan mégis megeszik

A maradék ételek elfogyasztása mindennapos szokás, ám nem mindegy, hogy mit, hogyan és meddig tárolunk. Primrose Freestone mikrobiológus szerint az ételmérgezés egyik leggyakoribb oka az, hogy az ételeket túl sokáig hagyjuk szobahőmérsékleten, vagy nem tudjuk, milyen ételt meddig tárolhatunk biztonságosan.

Szakértők figyelmeztetnek: ha nem figyelünk a maradék étel helyes tárolására, könnyen ételmérgezés lehet a következmény

Mely ételek okozzák leggyakrabban az ételmérgezést?

A szakértők szerint több olyan étel is van, amely különösen kockázatos. A University of Leicester mikrobiológusa kiemeli, hogy a pizza, a csirke és a rizses ételek a legveszélyesebbek közé tartoznak.

A pizza esetében nemcsak a feltétek, hanem még a szárított fűszerek is tartalmazhatnak kórokozókat. Ha a kész étel túl sokáig áll szobahőmérsékleten, a baktériumok gyorsan elszaporodhatnak. A csirke különösen romlandó, mert magas a víztartalma, tápanyagban gazdag és savtartalma alacsony. Ha nem sütjük át teljesen, vagy nem hűtjük le időben, a benne lévő baktériumok gyorsan szaporodásnak indulhatnak. A rizs pedig azért veszélyes, mert a benne található baktériumspórák a főzés után is életben maradhatnak, majd kedvező körülmények között aktiválódnak.

Miért veszélyes a nem megfelelő tárolás?

Az ételmérgezés kockázata sokszor nem az elkészítéskor, hanem később alakul ki. Ha az ételt több órán át szobahőmérsékleten hagyjuk, a baktériumok ideális körülmények között tudnak szaporodni. A hűtés is csak lassítja ezt a folyamatot, de nem állítja meg teljesen.

Ezért különösen fontos, hogy a maradékot legkésőbb két órán belül hűtőbe tegyük, és rövid időn belül elfogyasszuk.

Külön probléma, hogy sokszor nem látható vagy érezhető, ha már beindult a káros folyamat: az étel kinézete és szaga megtévesztő lehet, miközben már veszélyes mennyiségű kórokozót tartalmaz.

Meddig biztonságosak a maradék ételek?

Nem feltétlen kell a maradék ételt kidobni, csak oda kell figyelni a helyes hűtésre és tárolásra

A különböző ételek eltérő ideig tárolhatók biztonságosan. A pizza általában két napig fogyasztható, ha megfelelően hűtötték. A csirke legfeljebb három napig tartható el a hűtőben. A rizses ételek esetében azonban sokkal szigorúbb a szabály: ezeket legfeljebb egy napig szabad tárolni, mert a bennük lévő baktériumok gyorsan elszaporodhatnak. A konzervételek is csak korlátozott ideig biztonságosak felbontás után. Az alacsony savtartalmú ételek például legfeljebb három napig tarthatók el.