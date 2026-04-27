etna vulkán

Megfejtették az Etna titkát – ezért egyedülálló vulkán a Földön

Európa legaktívabb tűzhányója több mint félmillió éve aktív, mégis olyan, mintha soha nem fogyna ki az ereje. A tudósok egy különös folyamatot fedeztek fel, amely megmagyarázhatja az Etna vulkán rejtélyes működését.
Európa legaktívabb tűzhányója gyakran évente többször is kitör. Ami azonban mindig is igazán zavarba ejtette a kutatókat az Etna vulkánnal kapcsolatban, az a magma különleges összetétele és a szinte kimeríthetetlen utánpótlása. Úgy tűnt, a vulkán egyszerűen nem követi a megszokott geológiai szabályokat.

Az Etna vulkán 2023. július 5-i kitörése mintegy 4,5 km magasba lövellte a hamut és a lávát magából
Fotó: SALVATORE ALLEGRA / ANADOLU

Miért számít különlegesnek az Etna vulkán?

A legtöbb vulkán jól ismert geológiai környezetben alakul ki: kőzetlemezek szétválásánál, alábukási zónákban, vagy épp forrópontos területeken. Az Etna ugyan egy alábukási zóna közelében található, lávájának összetétele mégis inkább a forrópontos vulkánokéra emlékeztet. A 3400 méter magas rétegvulkán méretét és szerkezetét megmagyarázza az alábukási zóna. Azonban a kitörések úgynevezett alkáli magmát hoznak a felszínre, amelyhez általában lassú és korlátozott mértékű köpenyolvadás szükséges, ami nem az alábukási zónák jellemzője. Ráadásul a vulkán meglepően nagy mennyiségben és gyakran hozza felszínre az ilyen anyagot, ami szintén megmagyarázhatatlan volt már hosszú ideje.

Honnan származik a magma utánpótlása?

A kutatók kőzetminták alapján rekonstruálták az Etna elmúlt 500 ezer éves működését. Meglepő módon a láva – azaz a felszínre jutó magma – összetétele szinte végig állandó maradt, ami arra utal, hogy nem frissen képződő magma táplálja a kitöréseket. 

Az új magyarázat szerint az anyag a felső köpeny és a kőzetlemezek határán megrekedt „zsebekből” származik, mintegy 80 kilométeres mélységből. 

A kutatók szerint ezekben a zónákban a magma hosszú ideig „tárolódhat”, majd a megfelelő körülmények között lassan a felszín felé préselődik. A folyamatot úgy lehet elképzelni, mintha egy szivacsból nyomnánk ki a vizet: a köpenyben lévő magma repedéseken keresztül szivárog felfelé.

Miben más még mindig az Etna működése?

Az Etna kitörése 2002-ben így nézett ki a Nemzetközi Űrállomásról
Fotó: Wikimedia Commons 

A tanulmány szerint a vulkán működése tehát  a 2006-ban felfedezett úgynevezett „petit-spot” mechanizmushoz hasonlítható. Ez a jelenség általában azonban kis méretű, óceán alatti vulkánoknál fordul elő, ahol a magma nem közvetlenül a mélyből érkezik, hanem a felső köpenyben rekedt anyagból szabadul fel. Az Etna esetében azonban ez a folyamat egy hatalmas, több mint 3400 méter magas „behemót” rétegvulkánnál zajlik, ami rendkívül szokatlan. A kutatók szerint ez teszi az Etnát szinte egyedülállóvá a Földön.

Miért fontos ez a felfedezés?

Az új eredmények nemcsak egy régóta fennálló geológiai rejtélyt oldanak meg, hanem gyakorlati jelentőségük is van. Az Etna vulkán közvetlen közelében sűrűn lakott területek találhatók, ezért a kitörések pontosabb megértése a veszélyek előrejelzésében is kulcsfontosságú. Emellett a kutatás arra is rámutat, hogy a Föld mélyében zajló folyamatok sokkal változatosabbak lehetnek, mint korábban gondoltuk. 

Az Etna példája azt mutatja, hogy még a legismertebb természeti jelenségek is tartogathatnak meglepetéseket – írja a Science Alert.

 

 

