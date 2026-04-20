A gyomron keresztül védi az agyat ez a konyhai csodaszer

A PREDIMED-Plus projekt keretében végzett kétéves vizsgálatban 656 túlsúlyos, 55 és 75 év közötti felnőtt vett részt. A kutatók azt elemezték, hogyan befolyásolja az étrend az idősebb korosztály mentális állapotát. Az eredmények egyértelműen igazolták, hogy az extra szűz olívaolaj használata jelentős előnyökkel jár a finomított változatokkal szemben – írja a Science Daily.

Az extra szűz olívaolaj rendszeres fogyasztása hozzájárul a szellemi frissesség megőrzéséhez

Miért jobb választás az extra szűz olívaolaj?

Az extra szűz és a finomított olívaolaj közötti különbséget elsősorban a gyártási folyamat adja. Míg a finomított változatokat ipari eljárásokkal kezelik a tartósság és az egységes íz miatt, a minőségi, extra szűz olajat kizárólag mechanikai úton préselik.

Ennek köszönhetően a természetes antioxidáns vegyületek, vitaminok és polifenolok sértetlenül megmaradnak benne.

Ezek az anyagok kiemelt fontosságúak a szervezet és főként az agy védelmében.

A bélflóra szerepe a szellemi frissességben

A kutatás egyik legérdekesebb megállapítása, hogy a jótékony hatás a bélrendszeren keresztül érvényesül.

A minőségi olajat fogyasztók szervezetében sokkal változatosabbá vált a bélflóra.

Ezzel szemben a finomított olajat használóknál ez a sokszínűség idővel csökkent. A tudósok azonosítottak egy speciális baktériumcsoportot (Adlercreutzia), amelynek jelenléte szorosan összefügg a jó szellemi teljesítménnyel.

Kognitív funkciók javítása a megfelelő zsírokkal

A tanulmány vezetői kiemelték: az egészséges öregedéshez a zsírok minősége ugyanolyan fontos, mint a mennyisége. A kognitív funkciók javítása és megőrzése érdekében érdemes tudatosan megválasztani a mindennapi zsiradékokat. Az agy megfelelő működése egy ilyen egyszerű étrendi változtatással is támogatható.

Egyszerű lépés a demencia ellen

Az idősödő társadalmakban egyre nagyobb kihívást jelent a szellemi hanyatlás és a demencia. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a minőségi olívaolaj beépítése az étrendbe könnyen kivitelezhető és hatékony megelőzési stratégia lehet. Ez az apró változtatás nemcsak a szívünket védi, hanem hosszú távon az agyunk egészségét is szolgálja.