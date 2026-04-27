Jó nagy slamasztikában van Zelenszkij – jelentős változások jöhetnek Ukrajnában

Minden háztartásban ott van: filléres gyógyszer győzheti le a rákot

májkárosodás

Tömegek használják ezt a fűszert, most kiderült, hogy károsíthatja a májat

Még a legnépszerűbb, legegészségesebbnek tartott fűszerek esetében is fontos a mértékletesség, hiszen a túladagolás váratlan gondokat okozhat. A fahéj például rengeteg jótékony hatással bír, ugyanakkor a túlzott bevitele komoly veszélyeket is rejt. Milyen típusai léteznek, mennyi az ajánlott napi adag, és mik lehetnek a túladagolás következményei?
Az illatos, világszerte kedvelt ízesítő a Cinnamomum fa belső kérgéből készül. A fahéj két fő típusa a Cassia és a Ceylon. A boltok polcain legtöbbször a jóval olcsóbb Cassia változattal találkozunk. Ezzel szemben a Ceylon, vagyis a "valódi" fajta világosabb színű, az íze pedig sokkal lágyabb és kevésbé keserű – írja a HealthLine egészségügyi portál.

A fahéj rengeteg jótékony hatással bír, ugyanakkor a túlzott bevitele májkárosodást idézhet elő
A fahéj rengeteg jótékony hatással bír, ugyanakkor a túlzott bevitele májkárosodást idézhet elő
Fotó: 3DMEDISPHERE/SCIENCE PHOTO LIBRA / SKX

Miért veszélyes a fahéj túlzott bevitele?

A Cassia típusú fűszer jelentős mennyiségben tartalmaz egy kumarin nevű vegyületet, amely a kutatások szerint nagy dózisban kifejezetten mérgező lehet. 

Ha valaki rendszeresen sokat eszik belőle, az könnyen károsíthatja a máját.

A Ceylon változatban ezzel szemben alig található kumarin. Persze kis mennyiségben a Cassia is teljesen biztonságos, de a fahéj túlzott fogyasztása több szempontból is komoly kockázatot jelent.

További egészségügyi kockázatok

A májkárosodáson túl más gondok is jelentkezhetnek, ha túlzásba visszük. A fűszerben lévő fahéjaldehid nevű anyag például allergiás reakciót válthat ki, ami nagy mennyiség esetén fájdalmas szájfekélyhez vezethet.

Azt is tudni kell róla, hogy utánozza az inzulin hatását, így segít eltávolítani a felesleges cukrot a vérből. 

Ha azonban túl sokat eszünk belőle, a vércukorszintünk veszélyesen lecsökkenhet. Ez szédülést, erős fáradtságot, sőt, akár ájulást is okozhat.

A finom por véletlen belélegzése szintén komoly probléma. Irritálja a torkot és a tüdőt, valamint köhögőrohamot vagy fulladást válthat ki. Mivel a tüdő nem képes lebontani ezeket a növényi rostokat, a lerakódott por maradandó károsodáshoz és súlyos tüdőgyulladáshoz vezethet.

Gyógyszerek és nemkívánatos mellékhatások

Nagyon fontos odafigyelni a gyógyszerekkel való kölcsönhatásokra is. Bár kis adagban a fahéj a legtöbb gyógyszer mellett gond nélkül fogyasztható, a túl sok bevitel már felerősítheti a pirulák hatását, vagy jelentkezhet egy-egy nemkívánatos mellékhatás. Ez különösen a cukorbetegségre, szívbetegségre és májproblémákra felírt készítményeknél veszélyes. 

Paracetamol vagy sztatinok szedése mellett például jelentősen megnőhet a májkárosodás esélye.

Mennyi az egészséges és biztonságos napi adag?

A szakértők szerint a problémák könnyen elkerülhetők, ha betartjuk az ajánlott mennyiséget. A kumarin maximális napi bevitele nem haladhatja meg a 0,1 milligrammot testsúlykilogrammonként. 

Ez egy átlagos felnőttnél nagyjából napi 1,5 milligrammot jelent.

Az amerikai ajánlások alapján napi fél teáskanálnyi mennyiség fogyasztása még teljesen biztonságos. Terhesség és szoptatás idején is ez a javasolt felső határ, ami ilyen kis adagban nagy valószínűséggel semmilyen kárt nem okoz a babának.

Ha tartjuk a mértéket, ez a fűszer kifejezetten jót tesz a szervezetnek. 

  • Segít csökkenteni a gyulladásokat, 
  • javítja az inzulinérzékenységet, 
  • és védi a szívünket. 

A lényeg tehát minden esetben a mértékletességben rejlik.

 

