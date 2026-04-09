Megfejtették a krónikus fájdalom okát – nem fogja elhinni, mi táplálja

A Stanford Egyetem kutatói most egy forradalmi felfedezéssel álltak elő, amely alapjaiban változtathatja meg a krónikus fájdalomról alkotott képünket. A kutatócsapat egy korábban ismeretlen agyi áramkört azonosított, amely közvetlenül felelős azért, hogy az akut fájdalom krónikus állapottá alakuljon. Ez a felfedezés teljesen új terápiás lehetőségek kapuját nyithatja meg a jövőben.

A krónikus fájdalom fenntartója egy most felfedezett agyi áramkör

Fotó: MICROGEN IMAGES/SCIENCE PHOTO LI / SMD

Rejtett fájdalomkapcsoló az agyban

A kutatást Xiaoke Chen, a Stanford Egyetem neurobiológus professzora vezette, aki évek óta vizsgálja az agy fájdalomfeldolgozó mechanizmusait. Chen és munkatársai egy olyan specifikus agyi áramkört fedeztek fel, amely az agy mediális szeptális régiójában helyezkedik el, és amely egyfajta „kapcsolóként" működik a fájdalom fenntartásában. Következésképpen ez az áramkör képes arra, hogy az eredetileg védekező jellegű, akut fájdalmat tartós, krónikus fájdalommá alakítsa.

A kutatók egereken végzett kísérletekben kimutatták, hogy amikor ezt az agyi áramkört mesterségesen aktiválták, az állatok fokozott fájdalomérzékenységet mutattak, még akkor is, amikor az eredeti sérülés már gyógyult. Ezzel szemben, amikor az áramkört gátolták, a krónikus fájdalom tünetei jelentősen enyhültek. Mindez arra utal, hogy Xiaoke Chen csapata valóban megtalálta azt a neurális mechanizmust, amely a krónikus fájdalom fennmaradásáért felelős. Ennek eredményeként a felfedezés az idegtudományi közösségben rendkívüli visszhangot váltott ki.

Új remény millióknak

A felfedezés legizgalmasabb aspektusa kétségkívül az, hogy konkrét célpontot kínál a gyógyszerfejlesztők számára. Ahelyett, hogy az egész idegrendszerre ható, általános fájdalomcsillapítókat alkalmaznánk – mint például az opioidokat, amelyek függőséget okozhatnak –, a jövőben célzottan lehetne beavatkozni ebbe az újonnan azonosított agyi áramkörbe. Ily módon a kezelések hatékonyabbak és biztonságosabbak lehetnek, miközben minimalizálják a mellékhatásokat.

Továbbá a kutatás azért is kiemelkedő jelentőségű, mert rámutat arra, hogy a krónikus fájdalom nem csupán a perifériás idegrendszer problémája, hanem az agy aktív közreműködésével fenntartott állapot. Ez a paradigmaváltás alapvetően megváltoztathatja azt, ahogyan az orvosok megközelítik a fájdalomkezelést. Összességében elmondható, hogy a krónikus fájdalomban szenvedő betegek számára valódi reménysugarat jelent ez az áttörés.