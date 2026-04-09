Polgárháborús helyzet egy uniós tagállamban az üzemanyagárak miatt – kivezényelték a katonákat

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Hatalmas kozmikus katasztrófa közeleg

Képzeljünk el egy olyan sötét objektumot, amelynek a tömege több milliárdszorosan meghaladja a mi Napunkét. Egy ilyen szupermasszív fekete lyuk nemcsak csendben elnyeli a környezetében lévő anyagot, hanem a teljes gazdagalaxisának a sorsát és evolúcióját is aktívan formálja. Továbbá, a legújabb asztrofizikai kutatások egyértelműen rámutatnak arra, hogy ezek a gravitációs gigászok az esetek jelentős részében egyáltalán nem élnek magányosan.
Különösen érdekes és rejtélyes célponttá vált az asztrofizikusok számára a Markarian 501 (Mrk 501) nevű galaxis, amely nagyjából félmilliárd fényévnyire található a Földtől. Ez az objektum egy úgynevezett blazár, azaz egy olyan aktív galaxismag, amely hihetetlenül erős sugárzást és plazmanyalábokat bocsát ki egyenesen a bolygónk irányába. A csillagászok évtizedekig úgy hitték, hogy a rendszer központjában csupán egyetlen hatalmas, aktív objektum (fekete lyuk) foglal helyet. Később azonban nagyon furcsa, ismétlődő anomáliákat fedeztek fel az űrből érkező jelekben. Ezek a finom szabálytalanságok hamar arra utaltak, hogy a galaxis szívében sokkal összetettebb folyamatok zajlanak, mint azt a szakemberek korábban bármikor is feltételezték volna. 

Fekete lyukak összeütközése (MI generálta kép)
Fotó: Gemini 3.1

Nyomozás a fénysebesség árnyékában a fekete lyuk után

A kozmikus rejtély felderítésében és a mérési adatok dekódolásában a németországi Max Planck Rádiócsillagászati Intézet nemzetközi kutatócsoportja játszott abszolút kulcsszerepet. A csillagászok nagyjából két évtizedre visszamenőleg vizsgálták át az Mrk 501 felől érkező rádióhullámokat. A hatalmas földi rádiótávcső-hálózatok adatait elemezve észrevették, hogy a fekete lyuk pólusaiból kilövellő, megközelítőleg fénysebességgel száguldó plazmasugár – az úgynevezett jet – furcsa, ritmikus ingadozást mutat. Ennek eredményeként a kutatók arra a logikus következtetésre jutottak, hogy valami iszonyatos, láthatatlan erő rángatja és pörgeti az egész központi rendszert. 

A kutatást vezető Silke Britzen és csapata hamarosan egy megdöbbentő, ám tudományosan megalapozott magyarázattal állt elő. A mérésekkel bebizonyították, hogy a plazmasugár megfigyelt kilengését valójában egy második, rejtett szupermasszív fekete lyuk jelenléte okozza. Ahelyett tehát, hogy egyetlen magányos óriás uralná a galaktikus centrumot, valójában két kolosszus kering egymás körül egy halálos, gravitációs kötelékben. Ez a konkrét felfedezés igazi mérföldkőnek számít a modern csillagászatban. Megmutatja ugyanis, hogy a bináris rendszerek sokkal gyakoribbak lehetnek az univerzumban, mint ahogyan azt a tudósok a korábbi megfigyelések alapján becsülték.

Elkerülhetetlen kozmikus kataklizma

Ahogy a két elképesztő sűrűségű óriás az évmilliók során egyre közelebb kerül egymáshoz, a téridő szövete is drasztikusan meggyűrődik körülöttük. Ez a pusztító kozmikus tánc azonban nem tarthat a végtelenségig. A legfejlettebb asztrofizikai szuperszámítógépes modellek egyértelműen megmutatják, hogy a jövőben egy elkerülhetetlen ütközés vár a két testre. Bár ez a hatalmas és megsemmisítő esemény a mi emberi léptékünkkel mérve még rendkívül messze van az időben, a tudósok már most izgatottan kutatják azokat a gravitációs hullámokat, amelyeket a rendszer az összeolvadás felé haladva folyamatosan kibocsát magából. Ráadásul a végső becsapódás pillanata olyan felfoghatatlan mennyiségű energiát szabadít majd fel, amely a másodperc töredékéig túlragyoghatja a megfigyelhető univerzum összes csillagát. 

Mindezek fényében a Mrk 501 folyamatos megfigyelése felbecsülhetetlen értékű tudást ad az emberiség kezébe. Első kézből értjük meg általa, hogyan növekednek a galaxisok, és miként olvadnak össze az évmilliárdok viharos története során. Silke Britzen és kollégáinak kitartó munkája rávilágít arra a tényre, hogy a sötét, látszólag nyugodt távoli űr valójában egy rendkívül dinamikus, folyamatosan átalakuló harctér. Kétségtelen, hogy a jövőbeni űrtávcsövek és a még érzékenyebb gravitációshullám-detektorok segítségével hamarosan még mélyebb betekintést nyerünk majd ezen kozmikus titánok végső sorsába.

 

