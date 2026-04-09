Hatalmas kozmikus katasztrófa közeleg

Különösen érdekes és rejtélyes célponttá vált az asztrofizikusok számára a Markarian 501 (Mrk 501) nevű galaxis, amely nagyjából félmilliárd fényévnyire található a Földtől. Ez az objektum egy úgynevezett blazár, azaz egy olyan aktív galaxismag, amely hihetetlenül erős sugárzást és plazmanyalábokat bocsát ki egyenesen a bolygónk irányába. A csillagászok évtizedekig úgy hitték, hogy a rendszer központjában csupán egyetlen hatalmas, aktív objektum (fekete lyuk) foglal helyet. Később azonban nagyon furcsa, ismétlődő anomáliákat fedeztek fel az űrből érkező jelekben. Ezek a finom szabálytalanságok hamar arra utaltak, hogy a galaxis szívében sokkal összetettebb folyamatok zajlanak, mint azt a szakemberek korábban bármikor is feltételezték volna.

Fekete lyukak összeütközése (MI generálta kép)

Fotó: Gemini 3.1

Nyomozás a fénysebesség árnyékában a fekete lyuk után

A kozmikus rejtély felderítésében és a mérési adatok dekódolásában a németországi Max Planck Rádiócsillagászati Intézet nemzetközi kutatócsoportja játszott abszolút kulcsszerepet. A csillagászok nagyjából két évtizedre visszamenőleg vizsgálták át az Mrk 501 felől érkező rádióhullámokat. A hatalmas földi rádiótávcső-hálózatok adatait elemezve észrevették, hogy a fekete lyuk pólusaiból kilövellő, megközelítőleg fénysebességgel száguldó plazmasugár – az úgynevezett jet – furcsa, ritmikus ingadozást mutat. Ennek eredményeként a kutatók arra a logikus következtetésre jutottak, hogy valami iszonyatos, láthatatlan erő rángatja és pörgeti az egész központi rendszert.

A kutatást vezető Silke Britzen és csapata hamarosan egy megdöbbentő, ám tudományosan megalapozott magyarázattal állt elő. A mérésekkel bebizonyították, hogy a plazmasugár megfigyelt kilengését valójában egy második, rejtett szupermasszív fekete lyuk jelenléte okozza. Ahelyett tehát, hogy egyetlen magányos óriás uralná a galaktikus centrumot, valójában két kolosszus kering egymás körül egy halálos, gravitációs kötelékben. Ez a konkrét felfedezés igazi mérföldkőnek számít a modern csillagászatban. Megmutatja ugyanis, hogy a bináris rendszerek sokkal gyakoribbak lehetnek az univerzumban, mint ahogyan azt a tudósok a korábbi megfigyelések alapján becsülték.