Hajmeresztő dologra jött rá Hawking, más lehet az univerzum, mint hittük

Mostanáig úgy tűnt, hogy ez a fekete lyuk paradoxon megoldhatatlan. Azonban egy friss tanulmány izgalmas új megközelítést javasol, amely akár végleg lezárhatja ezt a tudományos vitát. A kutatók szerint a megoldás kulcsa egy olyan univerzumban rejlik, amely nem négy, hanem hét dimenzióval rendelkezik.

Hawking fekete lyuk paradoxonára ajánlottak megoldást a kutatók

Fekete lyuk: a hétdimenziós megoldás

Richard Pinčák, a Szlovák Tudományos Akadémia kutatója és kollégái egy forradalmi elméletet dolgoztak ki. Munkájuk során a húrelmélet matematikai keretrendszerét alkalmazták, amely feltételezi, hogy az univerzum több dimenzióval rendelkezik, mint amennyit érzékelünk. A kvantummechanika szabályait ebben a kiterjesztett térben vizsgálva meglepő eredményekre jutottak.

Az elmélet szerint a fekete lyuk felszínén, az úgynevezett eseményhorizonton az információ nem vész el véglegesen. Ehelyett a többletdimenziókban kódolva marad, és később visszanyerhető. Ez azt jelenti, hogy Stephen Hawking paradoxona valójában csak azért tűnik ellentmondásnak, mert a hagyományos négydimenziós keretben gondolkodunk.

A fuzzy gömbök világa

A kutatócsoport egy különleges matematikai struktúrát használt, amelyet "fuzzy gömböknek" neveznek. Ezek a kvantummechanikai objektumok lehetővé teszik, hogy a fekete lyuk körüli tér másképpen viselkedjen, mint ahogy korábban feltételezték. Következésképpen az információ nem egyszerűen eltűnik, hanem átalakul és megőrződik.

Richard Pinčák és társai számításai azt mutatják, hogy hét dimenzióban a fekete lyuk Hawking-sugárzása tartalmazza az összes szükséges információt. Ennek eredményeként a kvantummechanika törvényei nem sérülnek, és az információs paradoxon feloldható. Mindazonáltal fontos megjegyezni, hogy ez az elmélet még kísérleti igazolásra vár.

A tudomány határtalan útja

Összességében ez a felfedezés újabb bizonyítéka annak, hogy Stephen Hawking öröksége továbbra is inspirálja a tudósokat világszerte. A fekete lyuk kutatása nemcsak a csillagászat, hanem az alapvető fizika megértése szempontjából is kulcsfontosságú. Végül pedig ez az elmélet rávilágít arra, hogy az univerzum talán sokkal összetettebb és csodálatosabb, mint valaha gondoltuk.