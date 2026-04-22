Kiderülhetett, mi volt az Ősrobbanás előtt, ez pedig mindent megváltoztathat

A University of Portsmouth kutatója szerint a világegyetem nem feltétlenül egyetlen robbanással kezdődött. Egy új modell alapján az univerzum egy korábbi összehúzódási fázisból „pattanhatott vissza”, és ebben az átmenetben egyes ősi fekete lyukak is túlélhették a folyamatot.

Nem biztos, hogy az ősrobbanás volt a kezdet?

A jelenleg elfogadott elmélet szerint az univerzum mintegy 13,8 milliárd évvel ezelőtt keletkezett egy rendkívül sűrű, forró pontból, és azóta is tágul. Ez az elmélet jól magyarázza például a kozmikus háttérsugárzást és a galaxisok egyenletes eloszlását. Ugyanakkor számos alapvető kérdés továbbra is nyitott: nem tudjuk, mi indította el az ősrobbanást, mi okozta az univerzum gyors korai tágulását, és miből áll az úgynevezett sötét anyag. A kutatók ezért alternatív modelleket is vizsgálnak, köztük az úgynevezett „kozmikus visszapattanás” elméletét.

Egy univerzum, amely összehúzódik, majd újra kitágul

A visszapattanásos modell szerint az univerzum nem egyetlen pontból született, hanem egy korábbi, összehúzódó állapotból ment át tágulásba. Ebben a folyamatban nem alakul ki végtelen sűrűségű szingularitás, mert a kvantumhatások megakadályozzák az anyag végtelen összepréselődését. Ez a kvantum „ellenállás” már ismert más extrém objektumoknál, például neutroncsillagoknál. A kutatók szerint hasonló mechanizmus működhetett kozmikus léptékben is, amely megállította az összeomlást, majd újraindította a tágulást.

Ősi fekete lyukak, amelyek túlélték a „visszapattanást”

A modell egyik legizgalmasabb következménye, hogy bizonyos objektumok – köztük fekete lyukak is – túlélhették ezt az átmenetet. A számítások szerint a kellően nagy, nagyjából 90 méternél nagyobb kompakt objektumok képesek lehettek „átjutni” a két fázis között. Ezek a fekete lyukak így a mai univerzumban is jelen lehetnek, és befolyásolhatják a galaxisok kialakulását. Sőt, akár a sötét anyag jelentős részét is alkothatják, amely jelenlegi tudásunk szerint az univerzum tömegének nagy részét adja.

Miért fontos ez a felfedezés?

Az elmélet segíthet megmagyarázni azt is, hogy miért jelentek meg rendkívül nagy tömegű fekete lyukak már az univerzum korai szakaszában. A James Webb Space Telescope megfigyelései ugyanis olyan objektumokat mutattak ki, amelyek túl gyorsan fejlődtek ki, így nem illenek a hagyományos elméletbe. Ha azonban a fekete lyukak egy része már az „újrakezdés” pillanatában létezett, akkor nem kellett hosszú időn keresztül a nulláról felépülniük. Ez jelentősen felgyorsíthatta a galaxisok kialakulását. A kutatók szerint a gravitációs hullámok vagy a kozmikus háttérsugárzás finom mintázatai segíthetnek a jövőben eldönteni, hogy valóban léteznek-e ezek a kozmikus fosszíliák. Ha igen, az alapjaiban írhatja át a világegyetem eredetéről alkotott képünket - írja a Science News.