Lézerpengék a valóságban: miért marad a Star Wars fénykard örök álom?

A válasz erre a kérdésre összetettebb, mint azt elsőre gondolnánk. A fizika törvényei ugyanis komoly akadályokat gördítenek az álomfegyver megvalósítása elé. Mindazonáltal a tudomány sosem mondott le arról, hogy megértse és esetleg legyőzze ezeket a korlátokat. Ebben a cikkben részletesen megvizsgáljuk, miért is olyan nehéz – sőt, jelenlegi tudásunk szerint lehetetlen – egy működő Star Wars fénykard elkészítése.

Egy francia fénykard klub tagjai gyakorolják a vívást. Sajnos igazi fénykardot valószínűleg sose sikerül kifejleszteni

Fénykard és a fény természete

A fizika lézer jelenségének megértése kulcsfontosságú ahhoz, hogy felfogjuk, miért problémás a fénykard koncepciója. A lézerek fénynyalábjai ugyanis nem állnak meg maguktól egy adott ponton – ellentétben a filmekben látható, körülbelül egy méter hosszú pengékkel. A valóságban egy lézersugár addig halad, amíg valamibe bele nem ütközik, vagy el nem nyelődik. Ennek eredményeként egy valódi lézerkard inkább egy végtelen hosszúságú fénycsóvát eredményezne, mintsem egy kezelhető fegyvert.

Ráadásul a fény természeténél fogva nem képes egy másik fénysugárral kölcsönhatásba lépni úgy, ahogyan azt a Star Wars fénykard párbajokban látjuk. Amikor két Jedi összecsapja a kardját, azok blokkolják egymást – ez azonban a valóságban lehetetlen lenne. A fotonok, amelyekből a fény áll, egyszerűen áthaladnak egymáson anélkül, hogy befolyásolnák egymás útját. Tehát két lézerfegyver soha nem tudna úgy összeakadni, mint a filmekben.

A lézer mint fegyver: energia és hőmérséklet problémák

A lézer mint fegyver koncepciója nem teljesen idegen a valóságtól – léteznek katonai lézerrendszerek, amelyeket drónok és rakéták lelövésére fejlesztettek ki. Ugyanakkor ezek a rendszerek hatalmas méretűek, és óriási energiaforrásokat igényelnek. Egy kézi méretű eszközbe ennyi energiát besűríteni jelenleg megoldhatatlan mérnöki feladat. Továbbá az ilyen erős lézer működtetése során keletkező hő azonnal megolvasztaná magát a fegyvert is.

A Sáska (LOCUST) lézerfegyver-rendszer a drónok elhárítására szolgál

A fénysűrűség kérdése szintén komoly kihívást jelent. Ahhoz, hogy egy fénysugár képes legyen átvágni fémet vagy más szilárd anyagot – ahogyan a filmekben látjuk –, rendkívül nagy energiasűrűségre lenne szükség. Ez a szint azonban olyan intenzív hőtermelést eredményezne, amely nemcsak a céltárgyat, hanem a fegyver használóját is veszélybe sodorná. Mindezek mellett a levegő molekulái is szórnák és gyengítenék a nyalábot, tovább csökkentve annak hatékonyságát.