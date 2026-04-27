Jelenleg a férfi fogamzásgátlás a gyakorlatban két lehetőségre korlátozódik: az óvszerre és a véglegesnek számító vazektómiára - az ondóvezeték elkötésére. Régóta keresik a kutatók azt a megoldást ezen a területen, amely hatékony, biztonságos és nem jár tartós következményekkel. Most úgy tűnik, közelebb kerültek hozzá.

Orvosi és társadalmi szempontból is jelentős változást hozhatna, ha a férfi fogamzásgátlás valódi választási lehetőségeket kínálna a jövőben

Miért ennyire nehéz a férfi fogamzásgátlás?

Az egyik legnagyobb kihívás, hogy a spermiumtermelés folyamatosan történik, ennek megzavarása pedig könnyen végleges meddőséghez is vezethet. Kulcsfontosságú, hogy a beavatkozás csak ideiglenesen állítsa le a termelést, miközben a kiinduló sejtek épen maradnak. Sok korábbi próbálkozás hormonális úton próbálta ezt elérni, de ezek gyakran kellemetlen mellékhatásokkal jártak, például hangulatingadozással vagy a nemi működés megváltozásával.

Hogyan működik az új megközelítés?

Az új módszerben a spermiumképződés úgynevezett „meiózis” folyamatába avatkoznak be a kutatók. Ez az a szakasz, amikor a sejtek végleg spermiumokká alakulnak. A módszer lényege, hogy nem a legkorábbi, önmegújító sejtek működését gátolja a módszer, hanem később, egyfajta „ellenőrző pontnál” állítja meg a folyamatot. Így elkerülhető a maradandó károsodás. A kutatók egy JQ1 nevű vegyületet használtak, amely eredetileg daganatos sejtek szaporodásának gátlására készült. Kiderült, hogy képes megakadályozni, hogy a spermiumelőd-sejtek végigmenjenek ezen a kulcsfontosságú átalakuláson.

Mennyire működik ez a gyakorlatban?

Egereken végzett kísérletekben a kezelés hatékonyan leállította a spermiumtermelést. Ami még fontosabb: a kezelés abbahagyása után körülbelül hat héttel a folyamat újraindult, és az állatok teljesen termékenyek lettek. A kutatók két generáción keresztül is megfigyelték az utódokat, és nem találtak rendellenességeket. Ez kulcsfontosságú, mert azt jelzi, hogy a módszer nem okoz rejtett genetikai károsodást.

Mit jelent ez a jövő szempontjából?

A szakértők szerint ez az egyik legígéretesebb irány a férfi fogamzásgátlás területén, mert egyszerre célozza meg a hatékonyságot, a biztonságot és a visszafordíthatóságot. Fontos azonban, hogy a módszert még nem tesztelték embereken, így további vizsgálatok szükségesek. Közben egy másik, hasonló célú készítmény már emberi vizsgálatok második szakaszában jár, ami azt jelzi, hogy a terület gyorsan fejlődik.