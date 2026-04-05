Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

két mir

Pánikba esett a Pentagon a finn mini-tengeralattjárók miatt

7 órája
Olvasási idő: 14 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Egyesült Államok szankciókkal fenyegetette meg Finnországot, amikor egy finn mérnökcsapat és egy hajógyár két különleges tengeralattjárót épített - nem másnak, mint a Szovjetuniónak. A Mir 1 és 2 nevű eszközök kiváltották Amerika haragját. A washingtoni fenyegetés olyan súlyos volt, hogy Finnország kénytelen volt törölni a teljes programot.
Link másolása
Vágólapra másolva!
két mirtitanicmirfinnországpentagonszovjetuniótengeralattjárófinn

1986-ban a Szovjet Tudományos Akadémia két kisméretű tengeralattjáró megépítésére írt ki nemzetközi pályázatot. A tervek nagy részét a szovjetek készítették, de várták a pályázók javaslatait is a két ún. „merülő jármű” rajzaihoz. A tenderen kanadai, svéd és francia vállalatok indultak, de politikai nyomásra visszavonták a pályázatukat. Az Egyesült Államok szerint ugyanis a projekthez olyan fejlett módszereket és anyagokat kellett alkalmazni, amelyek szerepeltek a CoCom-listán, vagyis a kommunista blokk országaival szembeni embargó alá estek. Washington az ellen azonban nem emelt kifogást, hogy egy finn hajógyár legyen a szovjetek partnere. 

Az egyik finn Mir vízre bocsátása
Az egyik finn Mir vízre bocsátása
Fotó: Sub-find

A finn Rauma-Repola vállalat vezetője, Peter Laxell így beszélt erről később:

Szerintem azért engedték, hogy mi szerződjünk, mert úgy gondolták, hogy nem tudjuk megcsinálni a munkát, és az egész projekt a kukában végzi. Amikor pedig rájöttek, hogy igenis képesek vagyunk megvalósítani, amire szerződtünk, hirtelen nagyon felháborodtak, és azt kifogásolták, hogyan lehet ilyen modern technológiát eladni a szovjeteknek. Annyira fontos lett nekik az ügy, hogy sokszor jöttek hozzánk a Pentagonból, leszidni minket. 

A CoCom szankciói miatt minden technológiát és berendezést Finnországban kellett gyártani, a vállalat nem szerezhette be a már elérhető nyugati eszközöket. Ezért az elektronikát vagy a felhajtóerőt adó különleges habot is újra „fel kellett találni”, és természetesen az hajótest öntését is Finnországban kellett végezni. Az amerikai fenyegetések miatt a finnek nem folytathatták a programot, a két tengeralattjáró átadása után le kellett zárniuk az együttműködést a szovjetekkel.

A finn Mir mini-tengeralattjárók

Az nem teljesen egyértelmű, miért volt szükség külföldről megrendelni a két civil felhasználású tengeralattjárót – hacsak valóban nem a nyugati technológia megszerzéséért –, amikor a Szovjetunió nagyon is fejlett iparral rendelkezett a gyártáshoz. Pl. a világon egyedül a szovjet haditengerészet rendelkezett titánépítésű tengeralattjáró-osztállyal, de az 1970-es években a világ leggyorsabb és legmélyebbre merülni képes vadász-tengeralattjárója is szovjet gyártmány volt. Ezért nem meglepő, hogy a Mirekkel majdnem egy időben elkészültek a katonai verziók is, ezeket már hazai hajógyárban építették.

A két Mir a kiszolgálóhajójuk fedélzetén
Fotó: Sea Technology

Mindenesetre a polgári Mir tengeralattjárókat tudományos kutatásra tervezték. Az engedélyezett maximális merülési mélységük 6 ezer méter volt, de a valóságban egészen 6,170 méterig merültek velük – gond nélkül.

A tervezők nem a mélytengeri kutatójárművek jellemző anyagát, a titánt használták fel a nyomásálló hajótest megépítésére, hanem az ún. martenzites acélt, egy olyan ötvözetet, amelyben van titán is. Ebből öntötték a két félgömböt, amely a személyzet fülkéjét képezte. A két részt csavarokkal rögzítették egymáshoz, hogy elkerüljék a hegesztés kockázatait. A gömb átmérője kb. 2 méter, a fala pedig 5 centi vastag volt.

A Mir rajzán látható gömb a nyomásálló kabin
Fotó: Cybernetikzoo

A finn és szovjet mérnökök azért választották a gömb-formát a nyomásálló részhez, mert ez viseli el a legjobban a mélyben tapasztalható, iszonyatos nyomást. A Titan tengeralattjáró 2023-as katasztrófájának egyik oka épp az utastér volt, amely nem két félgömbben, hanem az egyik végén egy csúcsszerű kúpban végződött. 

Az összeroppanás (befelé irányuló robbanás, implózió) miatt elpusztult Titan roncsa az Atlanti-óceán fenekén
Fotó: USCG

A finn-szovjet tengeralattjáró gömb alakú kabinjában egy kormányosnak és két megfigyelőnek jutott hely. A személyzet 3,5 napot tölthetett a tengeralattjáróban, ennyi ideig működtek a létfenntartó és CO2-megkötő berendezések. A nikkel-kadmium akkumulátorok ennél jóval kevesebb ideig, max. 10 óráig bírták.

A tengeralattjáró lebegési képességét, felhajtóerejét a már említett szintaktikus hab biztosította. Ezt a nyomásálló gömbön kívül helyezték el, ugyanúgy, mint az elektromos motorokat és egyéb berendezéseket.

A vízre eresztik az egyik Mirt egy expedíción
Fotó: Cision

A Mirek meglehetősen lassan, percenként 40 méteres süllyedéssel tudtak közelíteni a tengerfenékhez. Ez azt jelentette, hogy a 6 ezer méteres mélységet 2 óra alatt érhették el. A vízszintes sebesség 5 csomó volt, ez kb. 9 km per órának felel meg.

A Mir-expedíciók

A két tengeralattjáró számos tudományos programban vett részt. 2007-ben a két Mir az Északi-sarkon merült a tengerfenékre, pontosan 4,261 méter mélységbe. 

A Mir a sarkvidéki vizeken
Fotó: Ocean.ru

Ezek voltak az első emberes merülések az Arktisz mélytengeri szakaszán. A Mir-1 személyzete egy egyméteres, titánból készült orosz zászlót helyezett el a tengerfenéken. Azért a titánt választották erre a célra, mert ez ellenáll a korróziónak. A Mir-1 kormányosa, Artur Csilingarov így beszélt erről:

Ha száz vagy ezer év múlva valaki lemerül ide, meg fogja találni az orosz zászlót a mélyben, és tudni fogja, hogy itt jártunk.

A két tengeralattjáróval 2008 és 2010 között a Bajkál-tóban végeztek kutatásokat, és 60 merülést hajtottak végre. 2011-ben a Genfi-tóban dolgoztak a Mirek.

Filmes karrier 

A két Mir már az 1990-es években is részt vett filmes projektekben. 1998-ban a National Geographic expedíciójában az I-52 nevű japán tengeralattjáró roncsához merült, amely 1944 júniusában süllyedt el az Atlanti-óceán közepén. A tengeralattjáró 2, tonna aranyat szállított, erre pályázott az expedíció vezetője, a kincskutató Paul Tidwell. A japán kormány tiltakozása miatt végül csak egy japán zászlót helyeztek el a roncson, amely 5,200 méter mélyen fekszik az óceán fenekén, de az aranyat nem próbálták meg kiemelni az I-52-ből.

James Cameron filmrendező 33-szor járt a Titanic roncsánál. Cameron a Titan katasztrófájáról is részletesen nyilatkozott, és azt mondta: mindenki tudta, hogy be fog következni a tragédia
Fotó: Daily Mail

Az 1990-es és a 2000-es években James Cameron filmrendező szervezett expedíciókat a Titanic és a német Bismarck csatahajó roncsaihoz. Ezeket a felvételeket felhasználták a brit luxusgőzösről készült mozifilmben és egy dokumentumfilmben, a Bismarckról pedig szintén dokumentumfilmet készített a kanadai rendező. A projektekben Cameron képzett tengeralattjáró kormányos és óceánkutató lett. Összesen 72 mélytengeri merülést hajtott végre, ezek közül 33-at a Titanichoz.

A Mir egyik fotója a Titanic baloldali hajócsavarjáról
Fotó: Reddit 

A következő videóban Bill Paxton, a Titanic c. film egyik szereplője beszél a 2001-ös expedícióról, amelyet James Cameron vezetett a roncshoz az egyik Mir fedélzetén.

A Mirek 2000-ben és 2005-ben is merültek a Titanichoz, két másik expedíción.

Bizonytalan a két mini-tengeralattjáró sorsa

2017-re a két Mir, és az őket kiszolgáló kutatóhajó, az Akagyemik Msztyisztlav Keldis is, már megérett a felújításra. A becsült költség 200 millió dollár volt, de az Orosz Tudományos Akadémiának erre nem volt pénze. Az Oroszország elleni szankciók is nehezítették a Mirek újbóli szolgálatba állítását, mert minden berendezést orosz gyártmánnyal kellett volna helyettesíteni a nyugati alkatrészek embargója miatt.

Az egyik Mir a kalinyingrádi múzeumban
Fotó: Wikipedia

A két tengeralattjáró jelenleg múzeumban várja, hogy végleg kiállítási tárgy lesz-e belőlük, vagy egyszer ismét merülni fognak az óceánokban.

  • Az alábbi videóban Titanic-rajongó olvasóink 5 óra 49 perc (!) nyers videóanyagot láthatnak a Mir-1 2003-as merüléséről a híres luxusgőzös roncsánál. 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!