Pánikba esett a Pentagon a finn mini-tengeralattjárók miatt

1986-ban a Szovjet Tudományos Akadémia két kisméretű tengeralattjáró megépítésére írt ki nemzetközi pályázatot. A tervek nagy részét a szovjetek készítették, de várták a pályázók javaslatait is a két ún. „merülő jármű” rajzaihoz. A tenderen kanadai, svéd és francia vállalatok indultak, de politikai nyomásra visszavonták a pályázatukat. Az Egyesült Államok szerint ugyanis a projekthez olyan fejlett módszereket és anyagokat kellett alkalmazni, amelyek szerepeltek a CoCom-listán, vagyis a kommunista blokk országaival szembeni embargó alá estek. Washington az ellen azonban nem emelt kifogást, hogy egy finn hajógyár legyen a szovjetek partnere.
A finn Rauma-Repola vállalat vezetője, Peter Laxell így beszélt erről később:
Szerintem azért engedték, hogy mi szerződjünk, mert úgy gondolták, hogy nem tudjuk megcsinálni a munkát, és az egész projekt a kukában végzi. Amikor pedig rájöttek, hogy igenis képesek vagyunk megvalósítani, amire szerződtünk, hirtelen nagyon felháborodtak, és azt kifogásolták, hogyan lehet ilyen modern technológiát eladni a szovjeteknek. Annyira fontos lett nekik az ügy, hogy sokszor jöttek hozzánk a Pentagonból, leszidni minket.
A CoCom szankciói miatt minden technológiát és berendezést Finnországban kellett gyártani, a vállalat nem szerezhette be a már elérhető nyugati eszközöket. Ezért az elektronikát vagy a felhajtóerőt adó különleges habot is újra „fel kellett találni”, és természetesen az hajótest öntését is Finnországban kellett végezni. Az amerikai fenyegetések miatt a finnek nem folytathatták a programot, a két tengeralattjáró átadása után le kellett zárniuk az együttműködést a szovjetekkel.
A finn Mir mini-tengeralattjárók
Az nem teljesen egyértelmű, miért volt szükség külföldről megrendelni a két civil felhasználású tengeralattjárót – hacsak valóban nem a nyugati technológia megszerzéséért –, amikor a Szovjetunió nagyon is fejlett iparral rendelkezett a gyártáshoz. Pl. a világon egyedül a szovjet haditengerészet rendelkezett titánépítésű tengeralattjáró-osztállyal, de az 1970-es években a világ leggyorsabb és legmélyebbre merülni képes vadász-tengeralattjárója is szovjet gyártmány volt. Ezért nem meglepő, hogy a Mirekkel majdnem egy időben elkészültek a katonai verziók is, ezeket már hazai hajógyárban építették.
Mindenesetre a polgári Mir tengeralattjárókat tudományos kutatásra tervezték. Az engedélyezett maximális merülési mélységük 6 ezer méter volt, de a valóságban egészen 6,170 méterig merültek velük – gond nélkül.
A tervezők nem a mélytengeri kutatójárművek jellemző anyagát, a titánt használták fel a nyomásálló hajótest megépítésére, hanem az ún. martenzites acélt, egy olyan ötvözetet, amelyben van titán is. Ebből öntötték a két félgömböt, amely a személyzet fülkéjét képezte. A két részt csavarokkal rögzítették egymáshoz, hogy elkerüljék a hegesztés kockázatait. A gömb átmérője kb. 2 méter, a fala pedig 5 centi vastag volt.
A finn és szovjet mérnökök azért választották a gömb-formát a nyomásálló részhez, mert ez viseli el a legjobban a mélyben tapasztalható, iszonyatos nyomást. A Titan tengeralattjáró 2023-as katasztrófájának egyik oka épp az utastér volt, amely nem két félgömbben, hanem az egyik végén egy csúcsszerű kúpban végződött.
A finn-szovjet tengeralattjáró gömb alakú kabinjában egy kormányosnak és két megfigyelőnek jutott hely. A személyzet 3,5 napot tölthetett a tengeralattjáróban, ennyi ideig működtek a létfenntartó és CO2-megkötő berendezések. A nikkel-kadmium akkumulátorok ennél jóval kevesebb ideig, max. 10 óráig bírták.
A tengeralattjáró lebegési képességét, felhajtóerejét a már említett szintaktikus hab biztosította. Ezt a nyomásálló gömbön kívül helyezték el, ugyanúgy, mint az elektromos motorokat és egyéb berendezéseket.
A Mirek meglehetősen lassan, percenként 40 méteres süllyedéssel tudtak közelíteni a tengerfenékhez. Ez azt jelentette, hogy a 6 ezer méteres mélységet 2 óra alatt érhették el. A vízszintes sebesség 5 csomó volt, ez kb. 9 km per órának felel meg.
A Mir-expedíciók
A két tengeralattjáró számos tudományos programban vett részt. 2007-ben a két Mir az Északi-sarkon merült a tengerfenékre, pontosan 4,261 méter mélységbe.
Ezek voltak az első emberes merülések az Arktisz mélytengeri szakaszán. A Mir-1 személyzete egy egyméteres, titánból készült orosz zászlót helyezett el a tengerfenéken. Azért a titánt választották erre a célra, mert ez ellenáll a korróziónak. A Mir-1 kormányosa, Artur Csilingarov így beszélt erről:
Ha száz vagy ezer év múlva valaki lemerül ide, meg fogja találni az orosz zászlót a mélyben, és tudni fogja, hogy itt jártunk.
A két tengeralattjáróval 2008 és 2010 között a Bajkál-tóban végeztek kutatásokat, és 60 merülést hajtottak végre. 2011-ben a Genfi-tóban dolgoztak a Mirek.
Filmes karrier
A két Mir már az 1990-es években is részt vett filmes projektekben. 1998-ban a National Geographic expedíciójában az I-52 nevű japán tengeralattjáró roncsához merült, amely 1944 júniusában süllyedt el az Atlanti-óceán közepén. A tengeralattjáró 2, tonna aranyat szállított, erre pályázott az expedíció vezetője, a kincskutató Paul Tidwell. A japán kormány tiltakozása miatt végül csak egy japán zászlót helyeztek el a roncson, amely 5,200 méter mélyen fekszik az óceán fenekén, de az aranyat nem próbálták meg kiemelni az I-52-ből.
Az 1990-es és a 2000-es években James Cameron filmrendező szervezett expedíciókat a Titanic és a német Bismarck csatahajó roncsaihoz. Ezeket a felvételeket felhasználták a brit luxusgőzösről készült mozifilmben és egy dokumentumfilmben, a Bismarckról pedig szintén dokumentumfilmet készített a kanadai rendező. A projektekben Cameron képzett tengeralattjáró kormányos és óceánkutató lett. Összesen 72 mélytengeri merülést hajtott végre, ezek közül 33-at a Titanichoz.
A következő videóban Bill Paxton, a Titanic c. film egyik szereplője beszél a 2001-ös expedícióról, amelyet James Cameron vezetett a roncshoz az egyik Mir fedélzetén.
A Mirek 2000-ben és 2005-ben is merültek a Titanichoz, két másik expedíción.
Bizonytalan a két mini-tengeralattjáró sorsa
2017-re a két Mir, és az őket kiszolgáló kutatóhajó, az Akagyemik Msztyisztlav Keldis is, már megérett a felújításra. A becsült költség 200 millió dollár volt, de az Orosz Tudományos Akadémiának erre nem volt pénze. Az Oroszország elleni szankciók is nehezítették a Mirek újbóli szolgálatba állítását, mert minden berendezést orosz gyártmánnyal kellett volna helyettesíteni a nyugati alkatrészek embargója miatt.
A két tengeralattjáró jelenleg múzeumban várja, hogy végleg kiállítási tárgy lesz-e belőlük, vagy egyszer ismét merülni fognak az óceánokban.
- Az alábbi videóban Titanic-rajongó olvasóink 5 óra 49 perc (!) nyers videóanyagot láthatnak a Mir-1 2003-as merüléséről a híres luxusgőzös roncsánál.