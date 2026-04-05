Pánikba esett a Pentagon a finn mini-tengeralattjárók miatt

1986-ban a Szovjet Tudományos Akadémia két kisméretű tengeralattjáró megépítésére írt ki nemzetközi pályázatot. A tervek nagy részét a szovjetek készítették, de várták a pályázók javaslatait is a két ún. „merülő jármű” rajzaihoz. A tenderen kanadai, svéd és francia vállalatok indultak, de politikai nyomásra visszavonták a pályázatukat. Az Egyesült Államok szerint ugyanis a projekthez olyan fejlett módszereket és anyagokat kellett alkalmazni, amelyek szerepeltek a CoCom-listán, vagyis a kommunista blokk országaival szembeni embargó alá estek. Washington az ellen azonban nem emelt kifogást, hogy egy finn hajógyár legyen a szovjetek partnere.

Az egyik finn Mir vízre bocsátása

A finn Rauma-Repola vállalat vezetője, Peter Laxell így beszélt erről később:

Szerintem azért engedték, hogy mi szerződjünk, mert úgy gondolták, hogy nem tudjuk megcsinálni a munkát, és az egész projekt a kukában végzi. Amikor pedig rájöttek, hogy igenis képesek vagyunk megvalósítani, amire szerződtünk, hirtelen nagyon felháborodtak, és azt kifogásolták, hogyan lehet ilyen modern technológiát eladni a szovjeteknek. Annyira fontos lett nekik az ügy, hogy sokszor jöttek hozzánk a Pentagonból, leszidni minket.

A CoCom szankciói miatt minden technológiát és berendezést Finnországban kellett gyártani, a vállalat nem szerezhette be a már elérhető nyugati eszközöket. Ezért az elektronikát vagy a felhajtóerőt adó különleges habot is újra „fel kellett találni”, és természetesen az hajótest öntését is Finnországban kellett végezni. Az amerikai fenyegetések miatt a finnek nem folytathatták a programot, a két tengeralattjáró átadása után le kellett zárniuk az együttműködést a szovjetekkel.

A finn Mir mini-tengeralattjárók

Az nem teljesen egyértelmű, miért volt szükség külföldről megrendelni a két civil felhasználású tengeralattjárót – hacsak valóban nem a nyugati technológia megszerzéséért –, amikor a Szovjetunió nagyon is fejlett iparral rendelkezett a gyártáshoz. Pl. a világon egyedül a szovjet haditengerészet rendelkezett titánépítésű tengeralattjáró-osztállyal, de az 1970-es években a világ leggyorsabb és legmélyebbre merülni képes vadász-tengeralattjárója is szovjet gyártmány volt. Ezért nem meglepő, hogy a Mirekkel majdnem egy időben elkészültek a katonai verziók is, ezeket már hazai hajógyárban építették.