diéta

Amikor a kudarc is győzelem: a sikertelen fogyókúra meglepő előnyei

Sokan ismerjük azt az érzést, amikor elszántan belevágunk egy fogyókúra programba, majd néhány hét vagy hónap után visszatérünk a régi szokásainkhoz. Egy friss tudományos kutatás most teljesen átírhatja azt, ahogyan a sikertelen diétákról gondolkodunk. Az eredmények szerint ugyanis még azok a fogyókúrák is, amelyeket nem sikerült hosszú távon fenntartani, jelentős és mérhető egészségügyi előnyöket hagyhatnak maguk után.
A kutatást az izraeli Ben-Gurion Egyetem kutatócsoportja végezte, és az eredmények a tudományos közösségben is komoly figyelmet keltettek. A vizsgálat során a szakemberek több száz résztvevő egészségügyi mutatóit követték nyomon éveken keresztül. Ennek eredményeként kiderült, hogy azok a személyek, akik átmenetileg tartottak valamilyen diétát – még ha később vissza is szedték az elveszített kilókat –, számos biomarker tekintetében jobb értékeket mutattak, mint azok, akik soha nem próbálkoztak fogyókúrákkal.

fogyókúrák
Még a sikertelen fogyókúráknak is van kedvező egészségügyi hatásuk
Fogyókúrák: a jojó-effektus új megvilágításban

A jojó-effektus – vagyis a diéta utáni visszahízás jelensége – évtizedek óta a táplálkozástudomány egyik legvitatottabb témája. Hagyományosan a szakemberek többsége úgy vélte, hogy az ismétlődő fogyás-hízás ciklusok kifejezetten károsak a szervezet számára, mivel megterhelik az anyagcserét és növelik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Ezzel szemben a Ben-Gurion Egyetem kutatása arra mutat rá, hogy ez a kép jóval árnyaltabb a korábban gondoltnál.

A tanulmány résztvevőinél ugyanis a kutatók azt tapasztalták, hogy a hosszú távú egészségügyi előnyök még a visszahízás után is kimutathatóak maradtak. Konkrétan a vérzsírszintek, a vércukorszint és bizonyos gyulladásos markerek tekintetében tartós javulást mértek azoknál, akik korábban legalább egy időszakban egészségesebben étkeztek. Következésképpen a jojó effektus nem feltétlenül semlegesíti az összes korábbi pozitív változást, amit a diéta időszaka hozott. 

Minden erőfeszítés megéri

Ez a felfedezés rendkívül fontos üzenetet hordoz mindazok számára, akik korábban kudarcként élték meg a fogyókúra feladását. Mindenekelőtt azt bizonyítja, hogy a szervezetünk egyfajta „egészségügyi emlékezettel" rendelkezik: az egészséges táplálkozás időszakai pozitív nyomot hagynak a testünkben, még akkor is, ha az életmódváltást nem sikerült véglegessé tenni. Ez a felismerés alapvetően megváltoztathatja a motivációnkat és a hozzáállásunkat az egészséges életmódhoz. 

Továbbá a Ben-Gurion Egyetem kutatói hangsúlyozzák, hogy eredményeik nem a feladásra bátorítanak, hanem éppen ellenkezőleg: arra ösztönöznek, hogy mindig érdemes újrapróbálkozni. Mivel minden egészséges időszak hozzáad valamit a szervezetünk ellenálló képességéhez, ezért a hosszú távú egészségügyi előnyök kumulálódhatnak az idő múlásával. A jojó-effektus tehát nem végzet, hanem inkább egy köztes állomás, amelyen keresztül fokozatosan közelebb kerülhetünk a tartós egészséghez.

 

