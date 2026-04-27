Rossz hírt közöltek az orvosok! A gyümölcscukorról van szó

A kutatók alaposan megvizsgálták az asztali cukor és a magas fruktóztartalmú kukoricaszirup élettani hatásait. Kiderült, hogy a fruktóz egészen egyedi módon avatkozik be a testünk működésébe – írja a SciTech Daily.

A fruktóz sokkal több egy egyszerű kalóriaforrásnál, hiszen alapvetően megváltoztatja a szervezet zsírraktározását

Fotó: Google Gemini AI

Feldolgozása során ugyanis kikerüli a normál energiaellátás legfontosabb fékjeit. Ennek hatására a szervezetünk sokkal gyorsabban kezd zsírt termelni és raktározni.

A fruktóz hatása az anyagcsere működésére

Amikor a testünk ezt a cukrot bontja, a sejtek energiaszintje hirtelen lecsökken. Ezzel párhuzamosan olyan káros anyagok termelődnek, amelyek felborítják a szervezet egyensúlyát. Hosszú távon mindez elhízáshoz és inzulinrezisztenciához vezethet.

Az anyagcsere felborulása ráadásul a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is nagymértékben megnöveli.

Az édesítőszer rejtett forrásai

A kutatások egy másik meglepő tényre is felhívják a figyelmet. Testünk a glükózból maga is képes előállítani ezt a fajta cukrot. Ez azt jelenti, hogy a belső szerveinket érő terhelés sokkal nagyobb, mint korábban hittük. Ma már az édesítőszer szinte mindenben ott lapul, az üdítőktől egészen a csomagolt rágcsálnivalókig. A múltban a gyors zsírraktározás még a túlélésünket szolgálta az éhínségek idején. A mai folyamatos ételbőségben azonban ez a biológiai trükk már kifejezetten ártalmas számunkra.

Miben mutatkoznak meg a fruktóz káros hatásai?

Richard Johnson professzor, a tanulmány vezetője hangsúlyozza:

a gyümölcscukor a legfőbb felelőse az egészségünk romlásának.

A fruktóz káros hatásai tisztán látszanak abból, ahogy a cukorbetegség és az elhízás világszerte egyre gyakoribbá válik. Orvosi szempontból elengedhetetlen, hogy pontosan megértsük ezeket a folyamatokat. Csak így születhetnek jobb módszerek a betegségek megelőzésére és gyógyítására. Hiába isznak kevesebb cukros üdítőt néhány országban, a világ nagy részén még mindig jóval több cukrot fogyasztunk az egészségesnél.