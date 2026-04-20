Ezért ne használj soha csak egyetlen fűszert!

A Tokiói Tudományegyetem kutatói azt vizsgálták, hogyan hatnak egymásra különböző növényi vegyületek a szervezetben. Eredményeik szerint a fűszerek nem egyszerűen összeadják, hanem megsokszorozzák egymás hatását. A jelenség mögött jól azonosítható biológiai mechanizmusok állnak.

A fűszerek változatos keveréke nem csak mindennapi ételeinket teszi ízletesebbé, de egészségügyi hatásuk is megsokszorozódik

Fotó: GUIZIOU FRANCK / hemis.fr

Miért ennyire hatékony a fűszerek keveréke?

A kutatás középpontjában olyan ismert vegyületek álltak, mint a kapszaicin (chili), a mentol (menta), a cineol (eukaliptusz) és a béta-eudesmol (gyömbér). Ezek külön-külön is képesek csökkenteni a gyulladást, de együtt alkalmazva drámai különbséget mutattak. Bizonyos keverékek esetében a gyulladáscsökkentő hatás több százszorosára nőtt. Ez azért történik, mert az egyes vegyületek különböző sejtszintű mechanizmusokat aktiválnak, így együtt egyszerre több „csatornán” is kifejtik hatásukat.

Mi történik ilyenkor a sejtek szintjén?

A vizsgálatok az immunrendszer kulcssejtjeire, a makrofágokra fókuszáltak. Ezek a sejtek felelősek a kórokozók eltávolításáért és a gyulladás szabályozásáért. A kapszaicin például egy adott receptoron keresztül hat, míg a mentol és a cineol más jelátviteli útvonalakat, például kalciumjelzéseket aktiválnak. Amikor ezek a folyamatok egyszerre indulnak be, az immunválasz erősebb és komplexebb lesz. A kutatók szerint ez nem véletlen, hanem egy „új típusú működési mód”, amelyben a különböző hatóanyagok összehangoltan befolyásolják a sejtek működését.

Milyen hatásokat figyeltek meg embereknél?

A hagyományos kínai orvoslás egyik pillére a fűszerkeverékek fogyasztása

Fotó: Elena Elisseeva

A jelenséget más kutatások is alátámasztják. A Pennsylvania State University egyik vizsgálatában kilenc különböző fűszer keverékét adták magas zsírtartalmú ételekhez. Az eredmények szerint a fűszereket fogyasztó csoportnál megduplázódott a vér antioxidáns kapacitása. Emellett mintegy 30 százalékkal csökkent az étkezés utáni vérzsírszint, és javult az inzulinérzékenység is. Ez arra utal, hogy a fűszerek nemcsak gyulladáscsökkentő hatásúak, hanem az anyagcserére és a szív-érrendszeri kockázatokra is hatással lehetnek.

Mit jelent ez a mindennapi étrendben?

A kutatás egyik legfontosabb tanulsága, hogy nincs szükség nagy dózisokra vagy kivonatokra. A hagyományos konyhákban használt mennyiségek is elegendőek lehetnek, ha többféle fűszert kombinálunk.

Ez magyarázatot ad arra is, miért működnek olyan jól a komplex fűszerkeverékek, mint a curry, a garam masala vagy a za’atar. Ezek nem véletlenszerű összeállítások, hanem olyan kombinációk, amelyek több hatásmechanizmust aktiválnak egyszerre.

A változatosság tehát kulcsfontosságú: minél többféle fűszer kerül egy ételbe, annál nagyobb az esély arra, hogy ezek a hatások nemcsak összeadódnak, hanem inkább megsokszorozódnak.