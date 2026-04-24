Benézett a NASA szondája a Jupiter felhői alá; amit ott látott, az maga az iszonyat

Mielőtt a misszió elindult volna, az űreszközök csak rövid időre, repülés közben tudták megfigyelni a Jupitert. 1989 októberében azonban útjára indult a kifejezetten a bolygó alapos tanulmányozására tervezett küldetés. A feladatot a Galileo űrszonda kapta, amely 1995-ben érkezett meg céljához. Útközben a Vénusz gravitációját használta fel a gyorsításhoz, miközben csodás képeket készített a bolygó felhőzetéről. Megérkezése után azonnal hozzákezdett a gázóriás, a mágneses mező és a kísérő holdak vizsgálatához.

A Galileo űrszonda történelmet írt, hiszen ez volt az első ember alkotta eszköz, amely pályára állt egy külső bolygó körül

A Galileo űrszonda útja a Jupiter felhői közé

A küldetés egyik legizgalmasabb pillanata 1995 júliusában jött el. A főegység ekkor engedte útjára azt a kis légköri szondát, amely üzemanyag nélkül, szabadesésben zuhant a bolygó atmoszférájába. Ez az eszköz üstökösökhöz mérhető, 170 000 kilométer/órás sebességgel érte el a légrétegeket.

A fékezés során a Nap felszínénél kétszer forróbb hőmérsékletet kellett elviselnie. A sűrű felhők között végül 200 kilométer mélyre jutott le. Közel egy órán át sugárzott adatokat a szelekről, a nyomásról és a légkör összetételéről, mielőtt az extrém hőség 58 perc után elnémította a jeladóit.

A Galileo űrszonda felfedezései új fejezetet nyitottak az űrkutatásban

A hatalmas tudományos siker miatt az eredetileg két évre tervezett küldetést háromszor is meghosszabbították. A Galileo űrszonda felfedezései alapjaiban változtatták meg a világűrről alkotott képünket. Az eszköz 35 alkalommal repült el a legnagyobb holdak mellett. Kiderült például, hogy az Ión heves vulkáni tevékenység zajlik, az Európé jégpáncélja alatt pedig folyékony óceán rejtőzhet. Emellett ez volt az egyetlen eszköz, amely közvetlen közelről figyelhette meg, ahogy a Shoemaker-Levy 9 üstökös becsapódik a gázóriásba.

A NASA drámai döntése

A történelmi utazás 2003. szeptember 21-én egy irányított zuhanással zárult. A NASA szakemberei azért vezették a bolygóba a szondát, hogy a környező égitesteket védjék a szennyeződésektől. Nem akarták ugyanis, hogy a szerkezet az Európé holdba csapódva földi baktériumokkal szennyezze be az ottani vizeket.