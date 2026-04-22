Feloldották a szigorúan titkos CIA-aktát; hajmeresztő, mivel kísérleteztek

A mindössze 29 oldalas irat 2003 óta kutatható hivatalosan. A jelentés a CIA egyik nagyobb projektjéhez tartozott, amelyben az elmekontroll és a hipnózis hírszerzési felhasználhatóságát elemezték. A kutatók azt próbálták kideríteni, hogy a Gateway-élmény révén előidézhető-e olyan mély, testen kívüli állapot, amellyel az ember a hétköznapi valóságon túli dimenziókhoz is hozzáférhet – írja az IFL Science.

A hidegháborús kémkedési kísérletek részeként vizsgálták az úgynevezett Gateway-élmény működését

A Gateway-élmény titkai és a Monroe Intézet

A módszertan a Monroe Intézet elméleteire épül, amely egy kifejezetten az emberi tudatállapot határait kutató szervezet. Olyan tréningrendszert dolgoztak ki, amely az agyhullámok befolyásolásával segíti a tudat kilépését a fizikai síkról.

A végső cél az volt, hogy az alanyok megszabaduljanak a tér és az idő kötöttségeitől.

Hogyan működik a Hemi-sync módszer?

A folyamat alapja a Hemi-sync, vagyis az agyféltekék szinkronizációja. Ilyenkor a jobb és a bal agyfélteke hullámai azonos rezgésszámra és kilengésre állnak be. Ezt a hatást meditációs gyakorlatokkal és speciális hanghullámokkal – az úgynevezett Gateway-kazettákkal – érték el.

Ha a szinkronizáció sikeres, a tudat rezgése megszabadul a fizikai testtől, és egy tiszta energiamezőre hangolódik rá.

Mit állít a CIA a Gateway-élményről?

A híres CIA által készített Gateway-jelentés az univerzumot egymásra ható energiamezők rendszereként mutatja be. A CIA elmélete szerint maga az emberi tudat is egyfajta rezgő energiaminta. A kvantumfizika és a holografikus világkép alapján azt állítják, hogy minden – a gondolatainktól kezdve a világűr mélyéig – egyetlen óriási energiamátrix része. Ebben a különleges állapotban az emberi tudat képessé válik arra, hogy a tér-idő világán kívüli dimenziókban is tapasztalatokat szerezzen.

Tények és tévhitek a kutatásról

Bár a dokumentum manapság újra népszerű a közösségi médiában (például a TikTokon), a videókban elhangzó ígéreteket érdemes kritikával kezelni. Sokan a „vonzás törvényének” bizonyítékaként emlegetik az aktát, azt állítva, hogy a pozitív gondolatokkal bevonzhatjuk a sikert.

Valójában a jelentés nem igazolja ezt az elméletet, és a „pozitív rezgések” hatékonyságát sem támasztja alá.

A szöveg valódi tudományos eredményekre hivatkozik, de gyakran átcsúszik az áltudományok területére. Az idegtudományi és kvantummechanikai fogalmakat olyan módon fűzi össze, ami tudományos módszerekkel nem ellenőrizhető.