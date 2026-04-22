Feloldották a szigorúan titkos CIA-aktát; hajmeresztő, mivel kísérleteztek

A mindössze 29 oldalas irat 2003 óta kutatható hivatalosan. A jelentés a CIA egyik nagyobb projektjéhez tartozott, amelyben az elmekontroll és a hipnózis hírszerzési felhasználhatóságát elemezték. A kutatók azt próbálták kideríteni, hogy a Gateway-élmény révén előidézhető-e olyan mély, testen kívüli állapot, amellyel az ember a hétköznapi valóságon túli dimenziókhoz is hozzáférhet – írja az IFL Science.
A Gateway-élmény titkai és a Monroe Intézet
A módszertan a Monroe Intézet elméleteire épül, amely egy kifejezetten az emberi tudatállapot határait kutató szervezet. Olyan tréningrendszert dolgoztak ki, amely az agyhullámok befolyásolásával segíti a tudat kilépését a fizikai síkról.
A végső cél az volt, hogy az alanyok megszabaduljanak a tér és az idő kötöttségeitől.
Hogyan működik a Hemi-sync módszer?
A folyamat alapja a Hemi-sync, vagyis az agyféltekék szinkronizációja. Ilyenkor a jobb és a bal agyfélteke hullámai azonos rezgésszámra és kilengésre állnak be. Ezt a hatást meditációs gyakorlatokkal és speciális hanghullámokkal – az úgynevezett Gateway-kazettákkal – érték el.
Ha a szinkronizáció sikeres, a tudat rezgése megszabadul a fizikai testtől, és egy tiszta energiamezőre hangolódik rá.
Mit állít a CIA a Gateway-élményről?
A híres CIA által készített Gateway-jelentés az univerzumot egymásra ható energiamezők rendszereként mutatja be. A CIA elmélete szerint maga az emberi tudat is egyfajta rezgő energiaminta. A kvantumfizika és a holografikus világkép alapján azt állítják, hogy minden – a gondolatainktól kezdve a világűr mélyéig – egyetlen óriási energiamátrix része. Ebben a különleges állapotban az emberi tudat képessé válik arra, hogy a tér-idő világán kívüli dimenziókban is tapasztalatokat szerezzen.
Tények és tévhitek a kutatásról
Bár a dokumentum manapság újra népszerű a közösségi médiában (például a TikTokon), a videókban elhangzó ígéreteket érdemes kritikával kezelni. Sokan a „vonzás törvényének” bizonyítékaként emlegetik az aktát, azt állítva, hogy a pozitív gondolatokkal bevonzhatjuk a sikert.
Valójában a jelentés nem igazolja ezt az elméletet, és a „pozitív rezgések” hatékonyságát sem támasztja alá.
A szöveg valódi tudományos eredményekre hivatkozik, de gyakran átcsúszik az áltudományok területére. Az idegtudományi és kvantummechanikai fogalmakat olyan módon fűzi össze, ami tudományos módszerekkel nem ellenőrizhető.
Noha az irat izgalmas és elgondolkodtató, a szakszavak használata ellenére sem tekinthető bizonyított ténynek.