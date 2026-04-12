Majdnem katasztrófával végződött a felszállás a pilóták tévedése miatt

A pilótáknak a digitális rendszerek ma már sok segítséget adnak, így nem nekik kell papíron kiszámolniuk, hogy mekkora tolóerőre és sebességre lesz szükségük a felszálláshoz. Ehhez a szükséges adatokat – időjárás, üzemanyag-mennyiség stb. – viszont be kell pötyögni a számítógépekbe. Az ember, persze, hibázhat, akár gépelés közben is. Az ilyen tévesztések kiszűrésére a pilótáknak többször ellenőrizniük kell egymást, és csak akkor folytathatják a számítógépek programozását, ha egyeznek a számításaik.
Majdnem repülőgép-katasztrófa: a brazil pilóták is ellenőrizték egymást
A Milánó-Sao Paolo járaton ezúttal három kapitány, egy oktató, egy „tanuló” és váltópilóta is volt a fedélzeten. A gépet vezető két kapitány a szabályok szerint előkészítette a gépet, és egymást ellenőrizve programozták a számítógépeket.
Minden rendben is ment egészen addig, amíg az irányítás nem jelezte nekik, hogy előbbre hozták a gép indulásának idejét. A pilóták nem azt jelentették vissza, hogy több időre van szükségük az előkészületekre, hanem kapkodni kezdtek – és ez okozta a bajt Petter Hörnfeldt oktatókapitány, Youtuber szerint:
Tipikusan az a helyzet volt, amikor hátra kell lépnünk, hogy lelassíthassunk. Még akkor is, ha a torony arra számít, hogy hamarabb kész leszünk az ún. pre flight-feladatokkal és különböző ellenőrzőlistákkal.
A kapkodás következménye
Az oktatókapitány ekkor megmagyarázhatatlan hibát követett el.
Bár a gép felszállósúlya 328 tonna volt, érthetetlen okból hangosan kimondott egy százzal kevesebbet értéket, holott eleve nem is kellett volna megszólalnia.
Mivel azonban ezt meghallotta a kiképzés alatt álló kapitány, ő is ezt az értéket programozta be a maga oldalán, ahelyett, hogy ellenőrizte volna a felesleges, hangos kijelentés valóságtartamát. Így mindketten 228 tonnát írtak be a saját IPad-jükbe, ezért amikor ellenőrizték a kapott beállításokat, egyező értékeket kaptak. Emiatt a rendszer 100 tonnával könnyebb súllyal kalkulált.
Ez óriási súlykülönbség. Egy teljesen feltöltött Boeing 737-es gép ennél könnyebb.
A számítógép azt számolta ki a rosszul programozott adatok alapján, hogy a legkisebb extra felhajtóerőt jelentő fékszárnyállásra lesz szükség, és hogy 149 csomó sebességénél (276 km/óra) kell majd megemelni a gép orrát. A kalkuláció szerint a gép 156 csomónál (288 km/ó) kezdi majd meg a talajtól való elszakadást. A helyes kalkuláció a rotációra azonban 181 csomó (335 km/ó) lett volna, az elemelkedéshez pedig 186 csomó (344 km/ó) sebességre lett volna szükség.
Amikor a gép kigurult a felszállópályához, az utasok tehát nem sejtették, hogy halálos veszély fenyegeti őket.
„Nem emelkedik!”
A brazil utasszállító 398 emberrel a fedélzetén 13:25-kor kezdte meg a gyorsítást a felszálláshoz a milánói Malpensa repülőtéren. A Boeing a 100 tonnával kisebb súlynak megfelelően beállított hajtóművekkel, tehát nem a maximális tolóerővel, csak lassan növelte a sebességét.
Amikor a gép elérte azt a sebességet, amit az előírt rotációs sebességnek hitt a személyzet, az oktatókapitány megemelte a gép orrát. De azt senki nem tudta, hogy ez 32 csomóval (59 km/ó) kisebb sebességgel, tehát túl hamar történt, ezért a Boeing hatalmas fő-futóműve nem szakadt el a talajtól, és a gép továbbra is a 12 (!) keréken száguldott – de még mindig nem elég gyorsan.
Ezt az őrült és drámai jelenetet egy biztonsági kamera megörökítette:
A kapitányt sokkolta a helyzet. A farok odaütődését megakadályozó automatika igyekezett lenyomni a gép orrát, hogy elkerülje farok súrlódását a talajon (ezt tailstrike-nak hívják a repülésben), de a kapitány erőteljes kormánymozdulata ezt felülbírálta.
A gép farokrésze óriási erővel az aszfaltnak ütődött.
A farokcsúszó, amelyet épp azért szerelnek fel, hogy ilyen súrlódás esetén védje a gép „karosszériáját”, 6 centi mély vájatot mart a felszállópálya felületébe, 723 méter hosszan.
A Boeing szikraesőt húzott maga után, miközben egyre fogyott a felszállópálya. A kapitány kétségbeesetten kiáltott fel:
Nem megy, nem akar emelkedni! Nem emelkedik!
Az utasok szerencséje az volt, hogy a harmadik kapitány odakiabált a két társának:
Maximális felszállóteljesítmény!
A kapitány először nem értette. A harmadik pilóta ekkor újra ezt mondta:
Maximális teljesítmény!
A gépet vezető oktatókapitány erre már reagált. Előre tolta a gázkarokat, a hatalmas hajtóművek még inkább felpörögtek, és a Boeing végül el tudott szakadni a talajtól. Utólag megállapították, hogy a gép már elfogyasztotta a felszállópálya 80 százalékát, amikor sikerült felszállnia.
Miközben a járat emelkedett, sorra érkeztek a hibajelzések a pilótafülkébe, és a rendszer jelezte a farokrész odaütődését is a talajhoz. Ilyenkor nem szabad tovább emelkedni, nehogy a repülő nyomás alá helyezése még nagyobb károkat okozzon, emlékeztet Petter Hörnfeldt.
A pilótáknak strukturális károsodás esetén azonnal le kell szállniuk a legközelebb repülőtéren. Tovább repülni tilos.
A Sao Paolo-i járat végül 36 percig körözött a közelben, hogy fogyjon az üzemanyag, majd visszatért a repülőtérre. Hogy az utolsó pillanatok se teljenek izgalom nélkül, a leszállás előtt madárral ütközött, de a 398 ember nem sérült meg.
Ugyanilyen tévedések – mindenki 100 tonnával tévedett
2004 októberében a kanadai Halifax repülőteréről szállt fel az MK Airlines Boeing 747 típusú teherszállító gépe. A személyzet tévedett a felszállás előkészítésekor, és 353 tonna helyett véletlenül 243 tonna felszállósúlyt programoztak be a számítógépbe, ezért a szükségesnél jóval kisebb tolóerővel kezdték meg a felszállást. Az óriási gép lerohant a pályáról, összeütközött a leszállást segítő ILS-rendszer antennáival, majd darabokra szakadt és felrobbant. A fedélzeten utazó hét ember meghalt.
Majdnem ugyanez történt az Emirates Melbourne-Dubaj járatával 2009 márciusában. A Boeing 777 típusú utasszállító gép, amelyen 275 ember utazott, nem tudott elemelkedni a felszállópályáról. Ugyanúgy, mint a LATAM gépe, égnek álló orral csúszott a farokrészén. A kapitány átvette a vezetést, teljes gázt adott, de a Boeing így sem kezdett repülni.
A gép leszáguldott a pálya végén a talajra, kidöntött egy antennaoszlopot, és 500 méterrel később csak néhány centivel tudott átrepülni egy kerítés felett. Végül a levegőbe emelkedett, majd a pilóták sikeres kényszerleszállást hajtottak végre. A kapitány ezt mondta a hajmeresztő eset után:
Biztos voltam benne, hogy meghalunk. Már elhagytuk a pályát, és még mindig nem emelkedett a gép.
Később kiderült, hogy az elsőtiszt 363 tonna helyett 263 tonna felszállósúlyt programozott be a számítógépbe. A gép annyira megsérült, hogy az ausztrál légügyi hatóság balesetnek, nem pedig incidensnek minősítette az esetet.
Az alábbi videón egy hasonló farokrész-ütődést láthatnak, amely leszálláskor következett be:
- Itt pedig a Wizz Air egy Airbusának tavalyi prágai esetét láthatják.