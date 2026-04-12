Majdnem katasztrófával végződött a felszállás a pilóták tévedése miatt

A pilótáknak a digitális rendszerek ma már sok segítséget adnak, így nem nekik kell papíron kiszámolniuk, hogy mekkora tolóerőre és sebességre lesz szükségük a felszálláshoz. Ehhez a szükséges adatokat – időjárás, üzemanyag-mennyiség stb. – viszont be kell pötyögni a számítógépekbe. Az ember, persze, hibázhat, akár gépelés közben is. Az ilyen tévesztések kiszűrésére a pilótáknak többször ellenőrizniük kell egymást, és csak akkor folytathatják a számítógépek programozását, ha egyeznek a számításaik.

Az utasok beszállítása előtt és alatt a pilóták előkészítenek egy Boeing 777 típusú repülőgépet az útra, és beprogramozzák a számítógépeket

Majdnem repülőgép-katasztrófa: a brazil pilóták is ellenőrizték egymást

A Milánó-Sao Paolo járaton ezúttal három kapitány, egy oktató, egy „tanuló” és váltópilóta is volt a fedélzeten. A gépet vezető két kapitány a szabályok szerint előkészítette a gépet, és egymást ellenőrizve programozták a számítógépeket.

Minden rendben is ment egészen addig, amíg az irányítás nem jelezte nekik, hogy előbbre hozták a gép indulásának idejét. A pilóták nem azt jelentették vissza, hogy több időre van szükségük az előkészületekre, hanem kapkodni kezdtek – és ez okozta a bajt Petter Hörnfeldt oktatókapitány, Youtuber szerint:

Tipikusan az a helyzet volt, amikor hátra kell lépnünk, hogy lelassíthassunk. Még akkor is, ha a torony arra számít, hogy hamarabb kész leszünk az ún. pre flight-feladatokkal és különböző ellenőrzőlistákkal.

Előkészítik a Boeing 777 típusú gépet az útra a pilóták

A kapkodás következménye

Az oktatókapitány ekkor megmagyarázhatatlan hibát követett el.

Bár a gép felszállósúlya 328 tonna volt, érthetetlen okból hangosan kimondott egy százzal kevesebbet értéket, holott eleve nem is kellett volna megszólalnia.

Mivel azonban ezt meghallotta a kiképzés alatt álló kapitány, ő is ezt az értéket programozta be a maga oldalán, ahelyett, hogy ellenőrizte volna a felesleges, hangos kijelentés valóságtartamát. Így mindketten 228 tonnát írtak be a saját IPad-jükbe, ezért amikor ellenőrizték a kapott beállításokat, egyező értékeket kaptak. Emiatt a rendszer 100 tonnával könnyebb súllyal kalkulált.

Ez óriási súlykülönbség. Egy teljesen feltöltött Boeing 737-es gép ennél könnyebb.

A számítógép azt számolta ki a rosszul programozott adatok alapján, hogy a legkisebb extra felhajtóerőt jelentő fékszárnyállásra lesz szükség, és hogy 149 csomó sebességénél (276 km/óra) kell majd megemelni a gép orrát. A kalkuláció szerint a gép 156 csomónál (288 km/ó) kezdi majd meg a talajtól való elszakadást. A helyes kalkuláció a rotációra azonban 181 csomó (335 km/ó) lett volna, az elemelkedéshez pedig 186 csomó (344 km/ó) sebességre lett volna szükség.