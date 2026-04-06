Azt hitted, hogy egészséges? Ez a daganatok titkos tápláléka lehet

A Rochesteri Egyetem (Egyesült Államok) kutatói felderítették, hogy a glutation nevű sejten belüli antioxidánst a daganatsejtek tápanyagnak használják, sőt, függővé válnak tőle. Ennek a felismerésnek a nyomán érdemes lehet olyan új gyógyszereket fejleszteni, amelyek korlátozzák a tumorsejtek glutation-felhasználását. A tanulmány a legrangosabb tudományos folyóiratok egyikében, a Nature-ben látott napvilágot; szerzői a Rochesteri Egyetem rákkutató intézetének, a Wilmot Cancer Institute-nak a munkatársai. A munka az Orvosbiológiai Genetikai Osztályon, az Isaac Harris vezette laboratóriumban zajlott Fabio Hecht és Marco Zocchi irányításával.
A glutation, mint a daganat tápláléka
A daganatokban és környezetükben gyakran tápanyaghiányos állapot alakul ki, azonban a tumorsejtek számos trükköt alkalmaznak, hogy ennek ellenére megszerezzék a nekik szükséges táplálékot. Harris és munkatársai évek óta a glutation daganattámogató hatásával foglalkoztak, amikor rájöttek, hogy ez az anyag is egy ilyen stratégia része.
„Előfordul, hogy a daganatok másfajta tápanyagokat hasznosítanak, mint a normális szövetek – magyarázza Harris. – Mi most azt derítettük fel, miként bontják le és használják tápláléknak kimondottan csak a daganatsejtek ezt az antioxidánst.”
A glutation feltűnése ebben az új szerepben váratlan – teszi hozzá Harris –, hiszen mostanáig a legtöbb glutationnal kapcsolatos kutatás azzal foglalkozott, miként előzi meg vagy állítja helyre a glutation a sejtkárosodást. Az, hogy a ráksejtek konkrétan meg is eszik ezt az anyagot, nem merült fel korábban senkiben.
„Ezek után érdemes alaposabban körülnézni a tumorsejtek éléskamrájában, mert könnyen lehet, hogy olyan dolgokra akadunk ott, amelyekről sosem hittük volna, hogy a daganatok tápláléknak használják – fűzte tovább a gondolatot a laborvezető. – Más csoportok már elkezdtek egyéb komplex metabolitokat vizsgálni, úgyhogy a munkánk egy teljesen új kutatási irányt nyithat a daganatsejtek tápanyagszerző stratégiái, illetve e stratégiák blokkolása felé.”
Egészségesnek vélik, de a rák is felhasználhatja
A glutationt a szervezetünk természetes módon is előállítja, de széles körben árusítják is antioxidáns táplálékkiegészítőként. A polcokra kerülő termékeket nyilván egyértelműen egészségesnek hirdetik, ám az USA Nemzeti Rákkutató Intézetének (National Cancer Institute) táplálékkiegészítőkről, tápanyagokról és táplálkozási tényezőkről, valamint ezek daganattal való kapcsolatáról kiadott tájékoztatói ennél árnyaltabb és óvatosabb üzeneteket fogalmaznak meg.
„Fontos megérteni, hogyan tudnak a daganatok egyes anyagokat a maguk javára fordítani, amiket amúgy ártalmatlannak vélnénk” – figyelmeztet Harris, hangsúlyozva, hogy az antioxidánsok bizonyos körülmények között kétélű fegyverként viselkedhetnek.
Harris egyik kollégája, Jeevisha Bajaj például tavaly azt fedezte fel, hogy egy másik antioxidáns, az élelmiszerekben, táplálkozáskiegészítőkben és energiaitalokban gyakran előforduló taurin serkenti a leukémiás sejtek szaporodását. Bajaj munkáját szintén a Nature közölte, ami jól mutatja az eredmény súlyát.
Harris és munkatársai korábbi kutatásaik során Tom Campbell-lel és Erin Campbell-lel együttműködésben azt tárták fel, hogy a növényi alapú, de teljes tápértékű étrend csökkenti a szervezetben a daganatnövekedést támogató anyagok elérhetőségét. Ez a kutatás képezte a kiindulópontját a most közzétett tanulmánynak, amely az antioxidánsok, az egészség és a daganatok közti összetett kapcsolatrendszert elemzi.
Hogyan derült fény a glutation kedvezőtlen hatására?
A jelen munka során a kutatók a páciensek által a Wilmot Cancer Institute-nak felajánlott emlőrák-szövetmintákat vizsgálták. A daganatokban található folyadékok izolálása és elemzése során gazdag glutation-készletekre bukkantak, ami arra utalt, hogy a daganatok tápanyagként habzsolják ezt a vegyületet. Az emlőrák kísérletes laboratóriumi modelljeiben pedig azt bizonyították, hogy le tudják lassítani a daganat növekedését, ha akadályozzák benne a glutation feldolgozását.
Harris kiemelte, hogy ezek az eredmények a daganatok szélesebb körében is érvényesek lehetnek, mivel előzetes kutatási eredmények arra utalnak, hogy sok daganattípus fogyaszt glutationt.
A laborvezető ugyanakkor hangsúlyozta:
az, hogy a glutation mint antioxidáns vegyület ilyen sajátos kapcsolatban áll a daganatokkal, nem jelenti azt, hogy az antioxidánsokban gazdag, természetes módon teljes tápértékű élelmiszerek fogyasztása kerülendő volna.
„A gyümölcsöket és zöldségeket tartalmazó kiegyensúlyozott étrend nagyon is lényeges. Kordában tartja a testsúlyt, csökkenti a gyulladást, és támogatja az egészséges immunrendszert – szögezte le Harris. – Amivel érdemes óvatosan bánni, azok a táplálékkiegészítők úgy általában, és ezen belül különösen a glutation-tartalmúak. A táplálékkiegészítőnek árult, ezért a gyógyszerhatóságok által jóvá nem hagyott, nagy dózisú glutationt tartalmazó étrendkiegészítők nem veszélytelenek.”
Harris kutatócsoportja a legmodernebb technikákat alkalmazva kezdett el olyan lehetséges gyógymódokat keresni, amelyek gátolhatnák a daganatsejteket a glutation felhasználásában. Szerencsére találtak egy olyan gyógyszert, amely a kívánt eredményt éri el, és egyéb hatásai kapcsán már csaknem egy évtizede a piacon van. Most egy szerves vegyészekből és biokémikusokból álló, a daganatok anyagcseréjét mélyen ismerő szakértőgárda azon fáradozik, hogy a már létező gyógyszert továbbfejlessze, és azonosítsa azokat a konkrét fehérjéket, amelyek segítik a daganatot a glutation táplálékként való hasznosításában. Egy másik kutatási vonalon a glutationnal kapcsolatos új ismeretek fényében daganatellenes szerek különböző kombinációit étrendi változtatásokkal ötvözve próbálják a daganatok növekedését visszaszorítani.
- A cél az, mint mindig: úgy megölni a daganatsejteket, hogy az egészségeseket közben ne károsítsuk.
„Hiába ismeri a tudomány száz éve a glutationt, mi most a viselkedésének teljesen új biológiai aspektusát tártuk fel – hangsúlyozta Harris. – Még most is sok mindent nem értünk, de bízunk benne, hogy az újonnan szerzett ismereteket a gyógyítás szolgálatába tudjuk állítani.”