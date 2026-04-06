Azt hitted, hogy egészséges? Ez a daganatok titkos tápláléka lehet

A Rochesteri Egyetem (Egyesült Államok) kutatói felderítették, hogy a glutation nevű sejten belüli antioxidánst a daganatsejtek tápanyagnak használják, sőt, függővé válnak tőle. Ennek a felismerésnek a nyomán érdemes lehet olyan új gyógyszereket fejleszteni, amelyek korlátozzák a tumorsejtek glutation-felhasználását. A tanulmány a legrangosabb tudományos folyóiratok egyikében, a Nature-ben látott napvilágot; szerzői a Rochesteri Egyetem rákkutató intézetének, a Wilmot Cancer Institute-nak a munkatársai. A munka az Orvosbiológiai Genetikai Osztályon, az Isaac Harris vezette laboratóriumban zajlott Fabio Hecht és Marco Zocchi irányításával.

Eddig a tumorokról csak azt tudtuk, hogy önvédelemre használják a glutationt, most azonban kiderült, hogy konkrétan meg is eszik.

Fotó: CHRISTOPH BURGSTEDT/SCIENCE PHOT / CBR

A glutation, mint a daganat tápláléka

A daganatokban és környezetükben gyakran tápanyaghiányos állapot alakul ki, azonban a tumorsejtek számos trükköt alkalmaznak, hogy ennek ellenére megszerezzék a nekik szükséges táplálékot. Harris és munkatársai évek óta a glutation daganattámogató hatásával foglalkoztak, amikor rájöttek, hogy ez az anyag is egy ilyen stratégia része.

„Előfordul, hogy a daganatok másfajta tápanyagokat hasznosítanak, mint a normális szövetek – magyarázza Harris. – Mi most azt derítettük fel, miként bontják le és használják tápláléknak kimondottan csak a daganatsejtek ezt az antioxidánst.”

A glutation feltűnése ebben az új szerepben váratlan – teszi hozzá Harris –, hiszen mostanáig a legtöbb glutationnal kapcsolatos kutatás azzal foglalkozott, miként előzi meg vagy állítja helyre a glutation a sejtkárosodást. Az, hogy a ráksejtek konkrétan meg is eszik ezt az anyagot, nem merült fel korábban senkiben.

„Ezek után érdemes alaposabban körülnézni a tumorsejtek éléskamrájában, mert könnyen lehet, hogy olyan dolgokra akadunk ott, amelyekről sosem hittük volna, hogy a daganatok tápláléknak használják – fűzte tovább a gondolatot a laborvezető. – Más csoportok már elkezdtek egyéb komplex metabolitokat vizsgálni, úgyhogy a munkánk egy teljesen új kutatási irányt nyithat a daganatsejtek tápanyagszerző stratégiái, illetve e stratégiák blokkolása felé.”