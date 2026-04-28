Megvan a gyümölcs, ami a szívbetegségek legnagyobb ellensége lehet

Az eredmények alapján az érelmeszesedés elleni küzdelemben egy urolitin-A nevű molekula játszik központi szerepet. Ez a jótékony anyag akkor jön létre, amikor a bélben lévő mikrobák lebontják a gránátalma polifenoljait. Mivel a legtöbb szívrohamot és stroke-ot a rendkívül veszélyes érelmeszesedés okozza, a felfedezés jelentős: a laboratóriumi és állatkísérletek is igazolták, hogy a folyamat már sejtszinten képes megvédeni a szervezetet – írja az Antioxidants című szaklapban megjelent kutatás.

A gránátalma hasznos vegyületeiből a szervezetünk egy olyan különleges anyagot képes előállítani, amely hatékonyan védi az ereket

A gránátalma a bélrendszeren keresztül hat a szívre

Bár a gyümölcs tele van egy punicalagin nevű, rendkívül egészséges vegyülettel, a szervezetünk önmagában csak nagyon nehezen tudja hasznosítani. Pontosan itt jön a képbe a bélflóra: a bennünk élő hasznos baktériumok ezeket a bonyolult anyagokat kisebb, a véráramba könnyedén bejutó urolitinekké alakítják. Dipak Ramji professzor szerint a valódi védelmet tehát nem is maga a gyümölcs, hanem a bélbaktériumok által előállított végtermék biztosítja.

A szívbetegség természetes megelőzése sejtszinten

A kutatók részletesen megvizsgálták, hogyan is működik ez a molekula egy kialakuló szívbetegség esetén.

Kiderült, hogy az urolitin-A nemcsak a gyulladást és a sejteket károsító oxidatív stresszt csökkenti, hanem gátolja a veszélyes plakkok (lerakódások) növekedését az artériákban.

Az egereken végzett kísérletek során 12 hét alatt sokkal kisebb, ám annál erősebb és stabilabb lerakódások alakultak ki. Ez azért kritikus fontosságú, mert a szívrohamokat leggyakrabban a plakkok megrepedése okozza. Meglepő módon mindez a vér koleszterinszintjének csökkenése nélkül ment végbe: az urolitin-A ugyanis nem a vérzsírokat módosítja, hanem a gyulladást fojtja el.

Eltérő hatások és jövőbeli tervek

Az urolitin-A jótékony hatása ráadásul az egész szervezetre kiterjed, amit az is bizonyít, hogy az állatkísérletek során a bélmikrobiom aktivitása is egészségesebb irányba mozdult el. A kutatók ugyanakkor figyelmeztetnek:

mivel nem mindenkinek a bélrendszere képes elég hatékonyan előállítani ezt a molekulát, az emberek eltérően reagálhatnak a gyümölcs fogyasztására.

A felfedezés megerősítéséhez még humán vizsgálatokra is szükség van.