Egészségesnek hittük, de megbetegíti a kisfiúkat ez a népszerű ital

Az Amerikai Szívgyógyászati Társaság tudományos konferenciáján bemutatott vizsgálat meglepő összefüggésekre mutatott rá. A szakértők azt elemezték, miként befolyásolják a különféle italok a gyermekkori cukorbetegség, vagyis a 2-es típusú diabétesz korai jeleit. A helyzet súlyát jól szemlélteti, hogy az Egyesült Államokban a gyermekek és serdülők közel kétharmada fogyaszt naponta legalább egy cukros üdítőt – írja a SciTech Daily.

A gyermekkori cukorbetegség kialakulásának esélyét jelentősen növelheti a hozzáadott cukrot tartalmazó italok és a tiszta gyümölcslevek fogyasztása

Fotó: STEPHEN LUX / Connect Images

A gyermekkori cukorbetegség kialakulásának háttere

A kutatók a "Project Viva" elnevezésű, hosszú távú massachusettsi vizsgálat adatait dolgozták fel. Összesen 455 gyermek – 240 lány és 215 fiú – étrendjét kísérték figyelemmel több éven keresztül. A szülők 3, 8 és 13 éves korban adtak részletes tájékoztatást a gyerekek italfogyasztási szokásairól. A serdülőkor végén, átlagosan 17,4 évesen elvégzett vérvizsgálat során három kulcsfontosságú mutatót ellenőriztek:

az inzulinrezisztencia mértékét,

az éhgyomri vércukorszintet,

valamint a hosszú távú vércukorszintet jelző HbA1c értéket.

Az elemzés aggasztó és egyértelmű eredményeket hozott a fiúknál.

Minden napi egy adag (kb. 2,4 dl) cukrozott ital 34 százalékkal növelte az inzulinrezisztencia mértékét.

Emellett 5,6 mg/dl emelkedést okozott az éhgyomri vércukorszintben, és 0,12 százalékkal növelte a HbA1c szintet is.

Különösen tanulságos a 100%-os gyümölcslé szerepe: ennek napi fogyasztása a fiúknál 0,07 százalékos HbA1c-szint emelkedést eredményezett a serdülőkor végére.

Ezek az összefüggések akkor is fennálltak, ha figyelembe vették a család társadalmi helyzetét, a testsúlyt vagy a szülők egészségügyi múltját.

Lányok, gyümölcsök és a cukros üdítők elhagyása

A lányok esetében a kutatók nem találtak ilyen drasztikus hatást, ami még a szakembereket is meglepte. Náluk a tiszta gyümölcslé csupán elenyésző, 0,02 százalékos HbA1c-szint növekedést mutatott. Fontos tanulság továbbá, hogy a friss, egész gyümölcsök fogyasztása egyik nemnél sem befolyásolta negatívan a cukorbetegség kockázati mutatóit. Bár a vizsgálat egy megfigyelésen alapuló kis mintás elemzés volt, amely nem bizonyít közvetlen ok-okozati kapcsolatot, az eredmények súlyos figyelmeztetést jelentenek.