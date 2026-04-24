Ott van a házipatikádban – és lehet, hogy nem is sejted a kockázatot

Fontos hangsúlyozni, hogy ezek az eredmények nem jelentik azt, hogy azonnal abba kellene hagyni minden gyógyszer szedését. Mindazonáltal a kutatók azt javasolják, hogy a betegek beszéljenek orvosukkal, és közösen mérlegeljék a kockázatokat és az előnyöket. A tudatos gyógyszerhasználat kulcsfontosságú lehet egészségünk hosszú távú megőrzésében, különösen akkor, ha tisztában vagyunk a lehetséges mellékhatásokkal.
Az antikolinerg hatású gyógyszerek sötét oldala
Az antikolinerg hatású gyógyszerek csoportjába tartoznak többek között az antihisztaminok, amelyeket allergiás tünetek enyhítésére használunk, valamint bizonyos depresszió elleni szerek és szorongásoldók. Ezek a készítmények úgy fejtik ki hatásukat, hogy blokkolják az acetilkolin nevű neurotranszmittert az agyban. Következésképpen ez a mechanizmus, bár rövid távon hatékony lehet, hosszú távon károsíthatja az agy működését. A kutatások szerint azoknál a pácienseknél, akik rendszeresen szedtek ilyen típusú gyógyszereket, akár 50 százalékkal nagyobb eséllyel alakulhatott ki demencia.
Különösen aggasztó, hogy sok ember nincs is tisztában vele, hogy a szedett gyógyszere antikolinerg hatású. Például számos vény nélkül kapható álmatlanság elleni szer is ebbe a kategóriába tartozik. Ezért rendkívül fontos, hogy mindig olvassuk el a betegtájékoztatót, és kérdezzük meg gyógyszerészünket vagy orvosunkat, hogy az általunk használt készítmény rendelkezik-e ilyen tulajdonságokkal. A megelőzés ebben az esetben valóban többet ér a gyógyításnál.
A gyomorsavcsökkentők és a kognitív egészség kapcsolata
Meglepő módon a kutatás a gyomorsavcsökkentők bizonyos típusait is a demencia fokozott kockázatával hozta összefüggésbe. A protonpumpagátlók, amelyeket milliók használnak reflux és gyomorfekély kezelésére, szintén felkerültek a potenciálisan problémás gyógyszerek listájára. Bár ezek a készítmények rendkívül hatékonyak a gyomorpanaszok enyhítésében, hosszú távú használatuk esetén óvatosságra intenek a szakemberek.
A tudósok még nem értik teljesen, pontosan milyen mechanizmus révén növelhetik ezek a gyógyszerek a demencia kockázatát. Ennek ellenére több elmélet is létezik, amelyek közül az egyik szerint a B12-vitamin felszívódásának zavarával lehet összefüggésben. Másrészt az is felmerült, hogy közvetlenül befolyásolhatják az agy működését. Mindenesetre a szakemberek azt tanácsolják, hogy a betegek keressék a legkisebb hatékony adagot, és amennyiben lehetséges, csak rövid ideig használják ezeket a készítményeket.
Hogyan védhetjük meg agyunkat a jövő számára?
A legfontosabb tanulság, hogy soha ne hagyjuk abba önkényesen a felírt gyógyszerek szedését, hanem mindig konzultáljunk orvosunkkal. Ezzel egyidejűleg érdemes rendszeresen felülvizsgálni a szedett készítmények listáját, különösen idősebb korban. Az orvosok gyakran találnak biztonságosabb alternatívákat, amelyek nem hordozzák magukban a kognitív hanyatlás kockázatát. Végezetül az egészséges életmód – a rendszeres testmozgás, a kiegyensúlyozott táplálkozás és a szellemi aktivitás – szintén jelentősen hozzájárulhat agyunk hosszú távú egészségéhez.