Már tejünk sem lesz? Aggasztó probléma körvonalazódik a háttérben

A kutatók árgus szemmel figyelik a kórokozók természetes mutációit. A legfrissebb adatok tanúsága szerint a H5N1 madárinfluenza egy egészen különleges túlélési stratégiát fejlesztett ki a közelmúltban. Ez az új képesség lehetővé teszi, hogy a vírus minden eddiginél könnyebben fertőzze meg a szarvasmarhákat. A folyamat mögött apró, de annál jelentősebb genetikai változások állnak, amelyeknek köszönhetően a kórokozó stabilabban képes megtapadni az állatok sejtjein — írja a Science News.

A H5N1 madárinfluenza legújabb változata a korábbiaknál sokkal hatékonyabban képes megbetegíteni a teheneket.

Hogyan zajlik a H5N1 madárinfluenza alkalmazkodása?

A fertőzés mechanizmusa alapvetően egyszerű: a vírusok a sejtek felszínén található speciális cukormolekulákhoz kapcsolódva jutnak be a szervezetbe.

A most azonosított mutáció révén a madárinfluenza vírusa képessé vált egy olyan egyedi cukor megragadására, amely kifejezetten a tehenekre jellemző.

E sejtfelszíni komponenst a tudomány NeuGc-nek nevezi. Az új „molekuláris kampó” a magyarázat arra, miért tud a kórokozó ilyen drasztikus sebességgel szaporodni a tehenek emlőszöveteiben.

Újabb kockázatok a vírusterjedés terén

A leírt biológiai újítás nem csupán a tőgyben zajló folyamatokat segíti elő.

A szakértők szerint a módosult vírus a tehenek között már a levegő útján is könnyebben gazdára találhat.

Sőt, a vírusterjedés további haszonállatokat, például sertéseket, juhokat vagy lovakat is elérhet, mivel az ő szervezetükben is megtalálható ugyanez a típusú cukor. Különösen figyelemre méltó, hogy a kórokozó nem veszítette el eredeti képességét: továbbra is gond nélkül kötődik a madarakra és emberekre jellemző cukrokhoz (NeuAc). Ez a „kettős fegyverzet” jelentős evolúciós előnyt biztosít számára.

Veszélyt jelent-e a H5N1 madárinfluenza terjedése emberre?

Az emberi szervezet – a madarakéhoz hasonlóan – nem termeli a tehenekre jellemző NeuGc cukrot; mi egy másik variánssal rendelkezünk. A laboratóriumi vizsgálatok szerencsére megnyugtató hírekkel szolgáltak: a H5N1 madárinfluenza terjedése emberre nem vált egyszerűbbé az új mutáció következtében. Sőt, az emberi orrnyálkahártyán végzett tesztek során a „tehén-cukorhoz” való ragaszkodás inkább gátolta a vírus terjedését, így az emberek közötti járvány kockázata jelenleg nem emelkedett.

A helyzet azonban közvetett módon mégis tartogat veszélyeket. Mivel a vírus a szarvasmarhákban mindkét cukortípust képes kihasználni, rendkívüli sebességgel sokszorozódik. Ez oda vezet, hogy a fertőzött tejben és az állatok környezetében lévő levegőben is ugrásszerűen megnő a víruskoncentráció.

Aki tehát fertőzött állomány mellett dolgozik, a korábbiaknál jóval magasabb dózisnak lehet kitéve, ezért az állattenyésztők egészségvédelme a jövőben stratégiai fontosságú feladat lesz.