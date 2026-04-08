Megvan a kopaszodás ellenszere – ezt kell tenni a kutatók szerint

A hajhullás kezelése ma is komoly kihívás, hiszen a jelenleg engedélyezett szerek hatása személyenként nagyon eltérő lehet, és mellékhatásokkal is járhatnak. Egy új kutatás azonban azt mutatja, hogy a megoldás a hajhagymák környezetének átalakításában rejlik.

Új módszerrel ébresztik fel a hajhagymákat a kutatók, amely hatásos megoldást nyújthat a hajhullás ellen

Fotó: FOTOGRAV DI ANTONIO GRAVANTE/SCI / AGV

Hogyan segíthet a hajhullás ellen a plazmakezelés?

A kutatók szerint a hajhagymák nem önmagukban működnek, hanem szorosan függenek a körülöttük lévő mikrokörnyezettől. Ha ez a környezet nem megfelelő, a hajhagymák „nyugalmi állapotba” kerülnek, és leáll vagy nem indul újra a növekedés. Ezen próbált változtatni a dél-koreai Sookmyung Women’s University és a Korea University közös kutatócsoportja. Olyan eljárást fejlesztettek ki, amely a hajhagymák környezetét módosítja, így segítve a növekedés újraindulását.

Mi történik a „szunnyadó” hajhagymákkal?

A hajhullás egyik oka, hogy a hajhagymák hosszabb időre telogén, vagyis nyugalmi fázisban maradnak. Ezt stressz, betegség vagy az öregedés is kiválthatja. A kutatók egy speciális, injekcióval bejuttatható gélt fejlesztettek ki. Ez hialuronsavat és egy immunrendszerhez kapcsolódó fehérjét, az interleukin-2 fehérjét tartalmazza. Ez a fehérje segíti azokat az immunsejteket, amelyek csökkentik a gyulladást és támogatják a szövetek regenerációját.

Miért fontos a hideg plazma a hajhullás kezelésében?

A kezelés kulcsa az úgynevezett hideg plazma, amely egy alacsony hőmérsékletű, ionizált gáz. Ez két fontos szerepet tölt be: egyrészt segíti, hogy a beadott anyag a bőr alatt géllé alakuljon, másrészt olyan molekulákat juttat a szövetekbe, amelyek aktiválják az immunrendszert. A gél több napig a bőrben marad, és folyamatosan bocsátja ki az aktív anyagokat. Ezek hatására olyan sejtek aktiválódnak, amelyek képesek „felébreszteni” a nyugalmi állapotban lévő hajhagymákat.

Mennyire hatékony az új módszer?

A kísérleteket egereken végezték, és az eredmények biztatóak. Az állatoknál a kezelés gyorsabb és erősebb szőrnövekedést eredményezett, mint a jelenleg használt készítmények. A kutatók szerint két hét alatt szinte teljes fedettséget értek el, ami jelentősen jobb eredmény, mint amit a hagyományos szerek produkálnak. Ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy további vizsgálatokra van szükség, különösen emberi alkalmazás előtt.