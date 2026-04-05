Nelson forog a sírjában – vége az egykor büszke brit flottának

A brit haditengerészet jelenleg 63 hajóból áll, de ezek közül csak 25 a hadihajó. A többi járőrhajó vagy tengeri kutatással foglalkozik, és bár van némi fegyverzete, nem minősül igazi harci egységnek, amelyet háborúban be lehet vetni. Ez a 25 hadihajó egy kis nemzetnek talán elég lehet, de az Egyesült Királyságnak jelenleg is van 15 tengeren túli területe – köztük a Falkland-szigetek -, ahol csak a brit flotta tudja megvédeni a szigetország érdekeit és érdekeltségeit.
A brit hajóflotta állapota
A jelenlegi hadihajók:
- 10 tengeralattjáró
- 2 repülőgép-hordozó
- 6 romboló
- 7 fregatt.
2006-os flotta:
- 9 tengeralattjáró
- 3 repülőgép-hordozó
- 1 helikopter-hordozó
- 10 romboló
- 13 fregatt.
1996-os flotta:
- 17 tengeralattjáró
- 3 repülőgép-hordozó
- 15 romboló
- 22 fregatt.
30 év alatt tehát a felére csökkent a brit hadihajók száma, de a flotta feladatainak mennyisége nem változott.
Karbantartás, felújítás nélkül nincs se hadsereg, se haditengerészet
Mark Felton történész arra emlékeztet, hogy tervezett karbantartás nélkül nem lehet üzemeltetni egy hadsereget.
Ez épp olyan, ahogy egy család egyre öregedő autója is egyre több karbantartást igényel. Egy flottában ezt évekre előre megtervezik, és rotálják a hajókat a különböző fázisok között. Olyan sosincs, hogy az összes hajó kifuthat a tengerre. Az egyik Vanguard-típusú ballisztikus rakétahordozó tengeralattjáró 7 évig volt hajógyári felújításon 2016 és 2023 között, mert elhúzódott a javítás, így a másik háromnak kellett elvégezni a négy hajóegység munkáját. Ez egyebek mellett azt jelentette, hogy 3 helyett 4 hónapig tartott egy küldetés. El lehet képzelni, ez milyen mentális terhet jelentett a másik három legénységnek – négy hónapig a víz alatt lenni.
A brit védelmi szaksajtó megírta, olyan súlyossá vált a káosz a brit haditengerészeti karbantartásnál, hogy 2025 júliusában és októberében egyetlen brit vadász-tengeralattjáró sem volt képes kifutni. Hónapokon keresztül pedig mindössze egyetlen ilyen nukleáris hajóegység tudta elhagyni a kikötőjét. Philip Mathias nyugalmazott ellentengernagy így nyilatkozott a válságról:
Az Egyesült Királyság immár elveszítette a képességét, hogy menedzseljen egy atommeghajtású tengeralattjáró-programot. A következő típusok késnek, a karbantartásban egyre nagyobb a lemaradás, és egyre gyengébb teljesítményt nyújtanak az egységeink. Ez egy katasztrófa, amelyet a rossz vezetés, és a megfelelő tervezés hiánya okozott.
A szakértők azt is kiemelik, az sem ér semmit, ha a repülőgép-hordozók bevethetők, ha nincsenek olyan kísérőhajóik, amelyek meg tudják védeni az értékes hordozókat egy ellenséges támadástól.
Összehasonlítás: a falklandi háború
Argentína 1982. április 2-án, egy váratlan partraszállással elfoglalta a brit fennhatóságú Falkland-szigeteket.
A brit kormány tekintélyes erőt vonultatott fel: a harci köteléket 127 hajó alkotta. Ezek közül 43 volt hadihajó, 22 a haditengerészet kisegítő csoportjához tartozott, 62-őt pedig a brit kereskedelmi hajók közül vonultattak be.
Ez a csoportosítás szállította a 25 ezer katonát, valamint a flotta 28 vadászbombázóját és a kb. 100 helikoptert, amelyeket a harcot támogatták.
A tízhetes hadművelet teljes sikerrel zárult. Az akció egy drámai tengeri ütközetét, amely az argentin General Belgrano cirkáló elsüllyesztésével végződött, valamint a légicsaták történetét is korábban részletesen megírtuk itt, az Origón.
Akkor kezdődött a brit flotta zuhanása
Az impozáns tengeri haderőt annak ellenére sikerült megszervezni, hogy a Királyi Haditengerészet éppen a történelmének legnagyobb megszorítását szenvedte el, alig egy évvel a háború kitörése előtt. John Nott védelmi miniszter nevéhez fűződött a brutális megszorító csomag, amelyet a Trident ballisztikus rakétahordozó tengeralattjárók hadrendbe állításának költségeivel indokoltak.
Az 1981-es flottacsökkentéskor két repülőgép-hordozót is ki akartak vonni a hadrendből: a Hermest szétbontották volna, az Invincible-t pedig Ausztrália vásárolta meg, de még nem bonyolították le az átadást. Végül ez a két hajó adta a flotta légvédelmét a falklandi háborúban.
A Nott-csomag ezzel együtt is óriási károkat okozott. Az intézkedések nyomán kivontak a hadrendből 60 rombolót és fregattot, két partraszálló hajót bontóba küldtek, és bejelentették, hogy megszüntetik a Királyi Haditengerészet egyetlen olyan hajójának őrjáratait, amely a sarkkörökön belül is képes volt tevékenykedni. Ez utóbbit pl. úgy értelmezte az argentin junta, hogy az Egyesült Királyság feladta a Falkland-szigeteket. A költségcsökkentés része volt az is, hogy privatizálták a haditengerészet kikötőinek és hajógyárainak jelentős részét.
A brit archívumokban őrzött kormányzati iratok, amelyeknek a titkosítását nemrég feloldották, azt bizonyítják, hogy a haditengerészeti miniszter az utolsó pillanatok harcolt a megszorítócsomag ellen. Sir Henry Leach admirális az iratok szerint ezt írta Margaret Thatchernek:
A védelmi képességeink ilyen egyoldalú pusztítása példátlan. Egy háború ritkán robban ki várt forgatókönyv szerint. Az erős haditengerészet épp ilyen váratlan konfliktusok kezeléséhez nyújt rugalmasságot. Amennyiben ezt a rugalmasságot a javasolt mértékben erodálja, veszélybe sodorja a nemzetünk biztonságát.
A Vaslady sem Leach, sem Peter Carrington külügyminiszter figyelmeztetéseit nem fogadta meg. Pár hónappal később Argentína lerohanta a brit tengerentúli területnek számító szigeteket.
Az argentin invázió után a védelmi és a külügyminiszter is beadta a lemondását. Carringtonét elfogadta Margaret Thatcher. John Nott csak 1983-ban távozott a kabinetből.
Az alábbi videó az 1982-es Falkland-szigeteki háborút mutatja be korabeli felvételekkel: