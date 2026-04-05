Nelson forog a sírjában – vége az egykor büszke brit flottának

A brit haditengerészet jelenleg 63 hajóból áll, de ezek közül csak 25 a hadihajó. A többi járőrhajó vagy tengeri kutatással foglalkozik, és bár van némi fegyverzete, nem minősül igazi harci egységnek, amelyet háborúban be lehet vetni. Ez a 25 hadihajó egy kis nemzetnek talán elég lehet, de az Egyesült Királyságnak jelenleg is van 15 tengeren túli területe – köztük a Falkland-szigetek -, ahol csak a brit flotta tudja megvédeni a szigetország érdekeit és érdekeltségeit.

Az HMS Dragon romboló és egy ellátóhajó. A fotó annak a fontosságát mutatja, hogy semmit nem ér a legerősebb flotta sem, ha a hadihajók ellátásához nem áll rendelkezésre a logisztika

Fotó: LPhot Henry Parks / Royal Navy

A brit hajóflotta állapota

A jelenlegi hadihajók:

10 tengeralattjáró

2 repülőgép-hordozó

6 romboló

7 fregatt.

2006-os flotta:

9 tengeralattjáró

3 repülőgép-hordozó

1 helikopter-hordozó

10 romboló

13 fregatt.

1996-os flotta:

17 tengeralattjáró

3 repülőgép-hordozó

15 romboló

22 fregatt.

30 év alatt tehát a felére csökkent a brit hadihajók száma, de a flotta feladatainak mennyisége nem változott.

Karbantartás, felújítás nélkül nincs se hadsereg, se haditengerészet

Mark Felton történész arra emlékeztet, hogy tervezett karbantartás nélkül nem lehet üzemeltetni egy hadsereget.

Ez épp olyan, ahogy egy család egyre öregedő autója is egyre több karbantartást igényel. Egy flottában ezt évekre előre megtervezik, és rotálják a hajókat a különböző fázisok között. Olyan sosincs, hogy az összes hajó kifuthat a tengerre. Az egyik Vanguard-típusú ballisztikus rakétahordozó tengeralattjáró 7 évig volt hajógyári felújításon 2016 és 2023 között, mert elhúzódott a javítás, így a másik háromnak kellett elvégezni a négy hajóegység munkáját. Ez egyebek mellett azt jelentette, hogy 3 helyett 4 hónapig tartott egy küldetés. El lehet képzelni, ez milyen mentális terhet jelentett a másik három legénységnek – négy hónapig a víz alatt lenni.

Az HMS Vanguard atommeghajtású ballisztikus rakétahordozó tengeralattjáró befut a skóciai bázisára

Fotó: CPOA(Phot) Tam McDonald / Royal Navy

A brit védelmi szaksajtó megírta, olyan súlyossá vált a káosz a brit haditengerészeti karbantartásnál, hogy 2025 júliusában és októberében egyetlen brit vadász-tengeralattjáró sem volt képes kifutni. Hónapokon keresztül pedig mindössze egyetlen ilyen nukleáris hajóegység tudta elhagyni a kikötőjét. Philip Mathias nyugalmazott ellentengernagy így nyilatkozott a válságról:

Az Egyesült Királyság immár elveszítette a képességét, hogy menedzseljen egy atommeghajtású tengeralattjáró-programot. A következő típusok késnek, a karbantartásban egyre nagyobb a lemaradás, és egyre gyengébb teljesítményt nyújtanak az egységeink. Ez egy katasztrófa, amelyet a rossz vezetés, és a megfelelő tervezés hiánya okozott.

A szakértők azt is kiemelik, az sem ér semmit, ha a repülőgép-hordozók bevethetők, ha nincsenek olyan kísérőhajóik, amelyek meg tudják védeni az értékes hordozókat egy ellenséges támadástól.