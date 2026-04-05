Friss! Elfogták a magyar határon a terrortámadás gyanúsítottját?

Nelson forog a sírjában – vége az egykor büszke brit flottának

A brit közvéleményt felháborította, hogy amikor Irán megtámadta a ciprusi brit légitámaszpontot március 1-jén, az Egyesült Királyság hat modern légvédelmi rombolójából öt nem volt harckész, ezért ki sem tudott futni a kikötőjéből. Az egyetlen harcképes hajót pedig azért nem lehetett rögtön a Földközi-tengerre küldeni, mert nem volt egyetlen rakétája sem. A szakértők és a leszerelt tengerésztisztek botrányosnak nevezik a brit flotta lezüllesztését, amelyet szerintük az „írástudatlan, rövidlátó politikusok” okoztak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A brit haditengerészet jelenleg 63 hajóból áll, de ezek közül csak 25 a hadihajó. A többi járőrhajó vagy tengeri kutatással foglalkozik, és bár van némi fegyverzete, nem minősül igazi harci egységnek, amelyet háborúban be lehet vetni. Ez a 25 hadihajó egy kis nemzetnek talán elég lehet, de az Egyesült Királyságnak jelenleg is van 15 tengeren túli területe – köztük a Falkland-szigetek -, ahol csak a brit flotta tudja megvédeni a szigetország érdekeit és érdekeltségeit.

Az HMS Dragon romboló és egy ellátóhajó. A fotó annak a fontosságát mutatja, hogy semmit nem ér a legerősebb flotta sem, ha a hadihajók ellátásához nem áll rendelkezésre a logisztika
Az HMS Dragon romboló és egy ellátóhajó. A fotó annak a fontosságát mutatja, hogy semmit nem ér a legerősebb flotta sem, ha a hadihajók ellátásához nem áll rendelkezésre a logisztika
Fotó: LPhot Henry Parks / Royal Navy

A brit hajóflotta állapota

A jelenlegi hadihajók:

  • 10 tengeralattjáró
  • 2 repülőgép-hordozó
  • 6 romboló
  • 7 fregatt.

2006-os flotta:

  • 9 tengeralattjáró
  • 3 repülőgép-hordozó
  • 1 helikopter-hordozó
  • 10 romboló
  • 13 fregatt.

1996-os flotta:

  • 17 tengeralattjáró
  • 3 repülőgép-hordozó
  • 15 romboló
  • 22 fregatt.

30 év alatt tehát a felére csökkent a brit hadihajók száma, de a flotta feladatainak mennyisége nem változott.

Karbantartás, felújítás nélkül nincs se hadsereg, se haditengerészet

Mark Felton történész arra emlékeztet, hogy tervezett karbantartás nélkül nem lehet üzemeltetni egy hadsereget.

Ez épp olyan, ahogy egy család egyre öregedő autója is egyre több karbantartást igényel. Egy flottában ezt évekre előre megtervezik, és rotálják a hajókat a különböző fázisok között. Olyan sosincs, hogy az összes hajó kifuthat a tengerre. Az egyik Vanguard-típusú ballisztikus rakétahordozó tengeralattjáró 7 évig volt hajógyári felújításon 2016 és 2023 között, mert elhúzódott a javítás, így a másik háromnak kellett elvégezni a négy hajóegység munkáját. Ez egyebek mellett azt jelentette, hogy 3 helyett 4 hónapig tartott egy küldetés. El lehet képzelni, ez milyen mentális terhet jelentett a másik három legénységnek – négy hónapig a víz alatt lenni.

Nuclear submarine HMS Vanguard arrives back at HM Naval Base Clyde, Faslane, Scotland following a patrol.
Az HMS Vanguard atommeghajtású ballisztikus rakétahordozó tengeralattjáró befut a skóciai bázisára
Fotó: CPOA(Phot) Tam McDonald / Royal Navy

A brit védelmi szaksajtó megírta, olyan súlyossá vált a káosz a brit haditengerészeti karbantartásnál, hogy 2025 júliusában és októberében egyetlen brit vadász-tengeralattjáró sem volt képes kifutni. Hónapokon keresztül pedig mindössze egyetlen ilyen nukleáris hajóegység tudta elhagyni a kikötőjét. Philip Mathias nyugalmazott ellentengernagy így nyilatkozott a válságról:

Az Egyesült Királyság immár elveszítette a képességét, hogy menedzseljen egy atommeghajtású tengeralattjáró-programot. A következő típusok késnek, a karbantartásban egyre nagyobb a lemaradás, és egyre gyengébb teljesítményt nyújtanak az egységeink. Ez egy katasztrófa, amelyet a rossz vezetés, és a megfelelő tervezés hiánya okozott.

A szakértők azt is kiemelik, az sem ér semmit, ha a repülőgép-hordozók bevethetők, ha nincsenek olyan kísérőhajóik, amelyek meg tudják védeni az értékes hordozókat egy ellenséges támadástól.

Az HMS Duncan romboló volt az egyetlen hadihajó, amely 10 nappal a ciprusi támadás után, de ki tudott futni a Földközi-tengerre. Az ilyen légvédelmi rombolók kísérete nélkül a repülőgép-hordozók védtelenek
Fotó: Royal Navy

Összehasonlítás: a falklandi háború

Argentína 1982. április 2-án, egy váratlan partraszállással elfoglalta a brit fennhatóságú Falkland-szigeteket. 

A brit kormány tekintélyes erőt vonultatott fel: a harci köteléket 127 hajó alkotta. Ezek közül 43 volt hadihajó, 22 a haditengerészet kisegítő csoportjához tartozott, 62-őt pedig a brit kereskedelmi hajók közül vonultattak be. 

Ez a csoportosítás szállította a 25 ezer katonát, valamint a flotta 28 vadászbombázóját és a kb. 100 helikoptert, amelyeket a harcot támogatták.

Harrier GR.3 aircraft of 1 Squadron parked alongside Royal Navy Sea Harriers and a Sea King helicopter on the flight deck of HMS Hermes on 19 May 1982, the day that 1 Squadron joined with Hermes in the South Atlantic. The Sea Harrier FRS.1 differed from the RAF's GR.3 in having extensive corrosion-proofing, a cockpit that was raised to provide the pilot with a better view, and a multi-mode radar called Blue Fox, which could search for targets in the air or on the sea. *Some of these images have had some dodging and burning done and have been retouched to remove detritus and dust and scratch marks only*
Ha a két hordozót a kivonják 1982 előtt, a brit flotta nem tudta volna visszafoglalni a Falkland-szigeteket
Fotó: Air Historical Branch-RAF / RAF

A tízhetes hadművelet teljes sikerrel zárult. Az akció egy drámai tengeri ütközetét, amely az argentin General Belgrano cirkáló elsüllyesztésével végződött, valamint a légicsaták történetét is korábban részletesen megírtuk itt, az Origón.

Akkor kezdődött a brit flotta zuhanása 

Az impozáns tengeri haderőt annak ellenére sikerült megszervezni, hogy a Királyi Haditengerészet éppen a történelmének legnagyobb megszorítását szenvedte el, alig egy évvel a háború kitörése előtt. John Nott védelmi miniszter nevéhez fűződött a brutális megszorító csomag, amelyet a Trident ballisztikus rakétahordozó tengeralattjárók hadrendbe állításának költségeivel indokoltak.

Az 1981-es flottacsökkentéskor két repülőgép-hordozót is ki akartak vonni a hadrendből: a Hermest szétbontották volna, az Invincible-t pedig Ausztrália vásárolta meg, de még nem bonyolították le az átadást. Végül ez a két hajó adta a flotta légvédelmét a falklandi háborúban.

Az HMS Invincible repülőgép-hordozó eladásáról már megállapodott Nagy-Britannia és Ausztrália, de még nem adták át a hajót, így részt tudott venni a Falkland-szigetek visszafoglalásában
Fotó: Royal Navy

A Nott-csomag ezzel együtt is óriási károkat okozott. Az intézkedések nyomán kivontak a hadrendből 60 rombolót és fregattot, két partraszálló hajót bontóba küldtek, és bejelentették, hogy megszüntetik a Királyi Haditengerészet egyetlen olyan hajójának őrjáratait, amely a sarkkörökön belül is képes volt tevékenykedni. Ez utóbbit pl. úgy értelmezte az argentin junta, hogy az Egyesült Királyság feladta a Falkland-szigeteket. A költségcsökkentés része volt az is, hogy privatizálták a haditengerészet kikötőinek és hajógyárainak jelentős részét.

A Falkland-szigeteki háborúban több brit hajó elsüllyedt, így a megszorító csomag mellett a harci veszteségek is csökkentették a flotta erejét. A fotón a Sheffield romboló látható a végzetes argentin támadás után
Fotó: Wikipedia

A brit archívumokban őrzött kormányzati iratok, amelyeknek a titkosítását nemrég feloldották, azt bizonyítják, hogy a haditengerészeti miniszter az utolsó pillanatok harcolt a megszorítócsomag ellen. Sir Henry Leach admirális az iratok szerint ezt írta Margaret Thatchernek:

A védelmi képességeink ilyen egyoldalú pusztítása példátlan. Egy háború ritkán robban ki várt forgatókönyv szerint. Az erős haditengerészet épp ilyen váratlan konfliktusok kezeléséhez nyújt rugalmasságot. Amennyiben ezt a rugalmasságot a javasolt mértékben erodálja, veszélybe sodorja a nemzetünk biztonságát.

A Vaslady sem Leach, sem Peter Carrington külügyminiszter figyelmeztetéseit nem fogadta meg. Pár hónappal később Argentína lerohanta a brit tengerentúli területnek számító szigeteket.

Az argentin invázió után a védelmi és a külügyminiszter is beadta a lemondását. Carringtonét elfogadta Margaret Thatcher. John Nott csak 1983-ban távozott a kabinetből.

Az alábbi videó az 1982-es Falkland-szigeteki háborút mutatja be korabeli felvételekkel:

 

 

