A kapitány nem tanult a Titanic tragédiájából – nem lassított a jégmezőnél

Lars-Eric Lindblad svéd-amerikai üzletember, aki saját utazási irodát vezetett Amerikában, találta fel az arktiszi és antarktiszi luxus-kirándulásokat. Már az 1960-as években vezetett utakat a Falkland-szigetekre vagy az Északnyugati átjáróba. Lindblad az Explorer nevű hajót 1969-ben építtette Finnországban, kifejezetten azzal a céllal, hogy egzotikus, sarkvidéki utakra vigyen fizető utasokat. Ez volt az első ilyen expedíciós sétahajó a világon.
A hajótestet megerősítették, hogy bírja a jéggel való találkozást, de ez messze nem jelentette azt, hogy az Explorer jégtörő lett volna. A hajó a közös svéd-finn jég-osztályozásnál a második leggyengébb besorolást, az 1C jelzést kapta, vagyis 60 centi vastag, friss, töredezett jégcsatornán haladhatott, de egybefüggő, előző évekről megmaradt jégmezőbe nem hatolhatott be, csak jégtörő segítségével.
A hajó kalandos első évei
A hajó első balesete 1972 februárjában történt, amikor az Antarktiszon zátonyra futott. Az utasokat, köztük a tulajdonost, Lindbladot a chilei haditengerészet egy hajója mentette ki. Az Explorert ekkor Argentínába, majd Norvégiába vontatták javításra.
1979 decemberében újra zátonyra futott a legdélibb kontinensen, és ismét egy chilei hadihajó sietett a segítségére.
1984-ben az első luxushajóként végignavigált az Északnyugati átjárón. 1989-ben egy bajba jutott argentin hajó legénységét mentette ki a Déli-sarkkörnél. 1998-ben elsőként hajózta a James Ross-szigetet, amelyet korábban jégmező kötött össze addig az Antarktiszi-félszigettel.
Az utolsó egzotikus út és a katasztrófa
Az Explorer 2007. november 11-én futott ki Argentínából egy majdnem 3 hetes sétahajózásra, amelyet a híres brit sarkkutató, Ernest Shackleton emlékére szerveztek. Shackleton a XX. század első harmadában hajózott erre a Falkland-szigetek és a Drake-átjáró érintésével, ezt az útvonalat követte a kanadai expedíciós hajó is. November 27-én este azonban a Brainsfield-szorosban, a György király-sziget partjainál jéghegynek vagy vastag jégmezőnek ütközött.
Mivel a személyzet nem tudta megállítani a vízbetörést, a kapitány kiadta az egyetlen parancsot, amelyet egyetlen tengerész sem akar hallani:
Hajót elhagyni!
A 154 utas és matróz éjjel fél 2-kor a mentőcsónakokba szállt, és mínusz 6 fokos időben, a jéghideg tengeren várta a mentőket. Szerencséjük volt, mert az ilyenkor megszokott viharos idő helyett kellemetlen, de nem veszélyes szél, és nem túl nagy hullámok várták őket a sarkvidéki fehér éjszakában. Az időben leadott vészjelzést vették a chilei haditengerészetnél is, és riasztották a közelben haladó hajókat. Végül reggel 7-kor megérkezett a helyszínre a norvég Nordnorge nevű komp, amelyet a déli félteke nyári időszakában antarktiszi luxusutakon használnak.
A kimentett embereket a György király-szigetre vitték, ahonnan katonai repülőgéppel jutottak el a Chilébe, majd onnan haza.
„Itt valami nem stimmel!”
A sajtó eleinte a hihetetlen kaland emberi oldalával foglalkozott, és sorra született a beszámolók arról, hogy élték meg az utasok az életveszélyes órákat. A kezdeti izgalom csillapodtával azonban megszólaltak a szakértők is. Leif Skog, aki hat évig szolgált kapitányként az Exploreren az 1980-as években, így nyilatkozott:
Számomra ez hihetetlen és sokkoló. Ezt a hajót nagyon jó tervek alapján, és nagyon jól építették meg. Kizártnak tartom, hogy az úszó jég okozta volna a süllyedését.
Az Antarktiszi és Déli-óceáni Szövetség igazgatója, Jim Barnes ezt mondta:
Az Explorer megfelelő volt arra, hogy jeges körülmények között hajózzon. A hajó elsüllyedésének történetéből hiányzik valami, nem áll össze a kép. Itt valami nem stimmel.
A kérdés tehát hamar felmerült: megfelelően vezették-e a luxushajót?
A kapitány hibázott
A baleseti vizsgálók szerint az Explorer nem a napszaknak és a tengeri körülményeknek megfelelően haladt.
Mit jelentett ez? Az utasok beszámolói szerint éjjel, éjfél körül lehetett hallani két nagy döndülést, ekkor árasztotta el a jeges víz a legalsó kajütöket. Vagyis a hajó a nyári szürkületi éjszakában haladt. Amikor a vizsgálók kikérdezték az utasokat és a személyzet tagjait, hogy csökkentették-e a sebességet az ütközés előtt, azt a váratlan választ kapták, hogy nem.
Az Explorer tehát nem óvatosan, lassan haladt, hanem lendületesen, mintha jégmentes vízen hajózna. Az utasok azt is elmondták, hogy az ütközés előtt félórával többen észrevették: ahogy a hajó utat tört a viszonylag vékony jégtáblák között, vörös festéknyomokat hagyott a jégen. A szakértők szerint ez azt jelentette, hogy komoly erőhatások érték a hajótestet, mert a jég vastagabb volt, mint azt a kapitány hitte.
De hogyan hibázhatott ekkorát a kapitány, akit sok éves tapasztalattal szerződtettek? A svéd Bengt Wiman valóban évtizedek óta hajózott telente jeges tengeren, de mint kiderült, ez kizárólag a Balti-tengert jelentette, amelynek teljesen mások a jégviszonyai, mint a Déli-óceánnak és az antarktiszi vizeknek. A vizsgálat megállapította:
A kapitány a korábbi, európai tapasztalatai alapján azt hitte, hogy friss jéggel találkozott, holott ez gleccserjég volt, szárazföldi jég, több évtizedes vagy akár évszázados keménységű, amely az olvadás miatt belecsúszott a tengerbe.
Ennek a jégmezőnek vezette neki a nagy sebességgel haladó hajó Wiman kapitány, mintha csak meg akarta volna ismételte Smith kapitány végzetes döntését a Titanicon.
Mivel a svéd kapitány nem vette magához az Explorer digitális hajónaplóját, a baleseti vizsgálók csak az utasok és a tengerészek tanúvallomásaira alapozhatta a jegyzőkönyv megállapításait. Amikor megkérdezték Wimant, a szabályok szerint miért nem vitte magával a hajó feketedobozát, azt mondta, a süllyedés okozta stressz miatt elfelejtette.
A vizsgálat dicsérte a kapitányt és a személyzetet a mentésért
A baleseti jegyzőkönyvben kiemelik, hogy a legénység kiemelkedően oldotta meg a vészhelyzetet, és hogy a kapitány is a lehető legjobban irányította a mentést. A szemtanúk beszámolói azonban másról is tanúskodtak.
Egyes utasok pl. arról számoltak be, hogy a matrózok párnákkal és takarókkal próbálták eltömni a réseket, amelyek a hajó acélfala és a belső faborítás között voltak, és ahonnan bugyogott elő a jéghideg víz az alsó fedélzeteken. Később a vécéken és a szellőzőcsöveken keresztül is megkezdődött a vízbetörés, és ezeket sem lehetett plédekkel betömködni.
Robert Flood, a szórakoztatócsapat tagja azt mondta, az első órában még senki izgult. Aztán a helyzetet nehezítette, hogy a megbillent, süllyedő hajó egy jéghegynek ütközött, ami lehetetlenné tette, hogy az egyik oldalra szerelt mentőcsónakokat leeresszék.
A jéghegy beékelődött a hajó jobb oldala alá, így csak a másik oldali csónakokat lehetett használni. Az utasok nem tudták, de mi igen, hogy egy-egy oldalon csak 80 férőhely van bennük, a hajón pedig 154 ember volt. Ez volt az a pillanat, amikor arra gondoltam, hogy itt nagyon sokan meg fognak halni. Ilyen hideg vízben 2 perc alatt kihűl a szervezet.
Aztán nemsokára le kellett engedni a mentőcsónakokat.
Súlyos hiányosságokra derült fény
Az utasok káoszról és pánikról számoltak be a hajó elhagyásakor. Többen azt mondták, senki nem mondta meg nekik, hova kell menniük és mit kell csinálniuk, miközben már csak a vészhelyzeti lámpák világítottak, vagyis majdnem koromsötét volt a süllyedő Explorerben. Mindenki ide-oda futott, és arra ment a folyosókon, amerre helyesnek gondolta.
Utóbb kiderült az is, hogy az Explorert márciusban és májusban is ellenőrizte a chilei és a skót hatóság, és a szakemberek olyan hiányosságot is feljegyeztek, amelyek veszélybe sodorhatták az utasokat. Pl. hiányos volt a mentőcsónakok karbantartása, hiányoztak egyes vészhelyzeti tervek, és gond volt a vízzáró ajtók működésével is a rekeszek között. Ez utóbbi volt az egyik oka a hajó elsüllyedésének, ugyanis az egyik ilyen ajtót nem sikerült bezárni, és a víz akadálytalanul folyt be a hajó többi részébe.
De a mentőcsónakok is kellemetlen meglepetéssel szolgáltak a hajótörötteknek.
Csak akkor tudtunk volna elszakadni a süllyedő hajótól, ha be tudjuk indítani a motort. Végül az erős az áramlat arrébb sodort minket. A négy mentőcsónakból csak egyetlen egynek járt a motorja, és mindegyik csónakban sokkal több ember szorongott, mint amennyinek szabad lett volna. Sőt, volt, aki csak állni tudott a csónakban, nem volt ülőhelye. Az áramlat az úszó jég felé sodort minket, és ha a jégtáblák közé kerülnünk, biztosan elsüllyedünk. Az mentette meg a helyzetet, hogy a süllyedő hajóról le tudták bocsátani a Zodiacokat, a motoros gumicsónakokat, és ezek aztán vontatókötélre vettek minket. Így nem sodródtunk szanaszét a tengeren.
Az emberek felvették a csónakba bedobált hőszigetelő ruhákat, ami nagyon fontos volt a kihűlés ellen. Bár többen panaszkodtak arra, hogy ezek a ruhák tulajdonképpen olyan voltak, mint egy hullazsák, és a rozsdás cipzárjukat alig lehetett le- és felhúzni, megvédték az embereket a kihűléstől.
A mentés után kitört a vihar
Mint kiderült, a hajótörötteket az utolsó pillanatban mentették meg. Amikor már mindenki a Nordnorge fedélzetén, biztonságban volt, és a hatalmas hajó, alig két óra múlva megérkezett a György király-sziget legnagyobb chilei kutatóállomásához, már olyan rossz volt az idő, hogy a kapitány nem engedélyezte az Explorer utasainak partra szállítását.
- A következő nyolc órán át hóvihar tombolt és majdnem 80 kilométer per órás szél fújt. A hatalmas hullámokban a mentőcsónakok előbb-utóbb felborultak volna.