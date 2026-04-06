A kapitány nem tanult a Titanic tragédiájából – nem lassított a jégmezőnél

Lars-Eric Lindblad svéd-amerikai üzletember, aki saját utazási irodát vezetett Amerikában, találta fel az arktiszi és antarktiszi luxus-kirándulásokat. Már az 1960-as években vezetett utakat a Falkland-szigetekre vagy az Északnyugati átjáróba. Lindblad az Explorer nevű hajót 1969-ben építtette Finnországban, kifejezetten azzal a céllal, hogy egzotikus, sarkvidéki utakra vigyen fizető utasokat. Ez volt az első ilyen expedíciós sétahajó a világon.

Fotó: Wikipedia

A hajótestet megerősítették, hogy bírja a jéggel való találkozást, de ez messze nem jelentette azt, hogy az Explorer jégtörő lett volna. A hajó a közös svéd-finn jég-osztályozásnál a második leggyengébb besorolást, az 1C jelzést kapta, vagyis 60 centi vastag, friss, töredezett jégcsatornán haladhatott, de egybefüggő, előző évekről megmaradt jégmezőbe nem hatolhatott be, csak jégtörő segítségével.

A hajó kalandos első évei

A hajó első balesete 1972 februárjában történt, amikor az Antarktiszon zátonyra futott. Az utasokat, köztük a tulajdonost, Lindbladot a chilei haditengerészet egy hajója mentette ki. Az Explorert ekkor Argentínába, majd Norvégiába vontatták javításra.

1979 decemberében újra zátonyra futott a legdélibb kontinensen, és ismét egy chilei hadihajó sietett a segítségére.

Az Explorer utasai egy gejzír medencéjében pihennek a Megtévesztés- vagy Csalódás-szigeten, a háttérben az Explorer

Fotó: Wikipedia

1984-ben az első luxushajóként végignavigált az Északnyugati átjárón. 1989-ben egy bajba jutott argentin hajó legénységét mentette ki a Déli-sarkkörnél. 1998-ben elsőként hajózta a James Ross-szigetet, amelyet korábban jégmező kötött össze addig az Antarktiszi-félszigettel.

Az utolsó egzotikus út és a katasztrófa

Az utasok kipróbálhatták a kutyaszános utazást is

Fotó: Swoop Antarctica

Az Explorer 2007. november 11-én futott ki Argentínából egy majdnem 3 hetes sétahajózásra, amelyet a híres brit sarkkutató, Ernest Shackleton emlékére szerveztek. Shackleton a XX. század első harmadában hajózott erre a Falkland-szigetek és a Drake-átjáró érintésével, ezt az útvonalat követte a kanadai expedíciós hajó is. November 27-én este azonban a Brainsfield-szorosban, a György király-sziget partjainál jéghegynek vagy vastag jégmezőnek ütközött.