Nem a sötétség vár: csodás dolog történik a halál előtt

Az olasz Azienda USL–IRCCS di Reggio Emilia szakértői átfogó kutatásban vizsgálták a végstádiumban lévő betegek tapasztalatait. Összesen 239 palliatív ellátásban dolgozó szakembert – orvost, ápolót és pszichológust – kérdeztek arról, mit meséltek nekik a pácienseik. Az eredmények azt mutatják, hogy a halál előtti álmok rendkívül gyakoriak, és jellemzően meghatározott témák köré épülnek – írja a Daily Mail.

A kutatások szerint a halál előtti álmoknak komoly pszichológiai szerepük van

Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

Jellemző témák és szimbólumok: miről szólnak a halál előtti álmok?

A kutatók úgy látják, hogy a halálos betegek álmai gyakran segítenek megtalálni a belső békét az utolsó napokban. Sokan találkoznak álmukban már eltávozott szeretteikkel. Egy beteg például elmesélte, hogy elhunyt férje azt súgta neki: „várok rád”. Ezt az orvosok a halál elfogadásának és a belső nyugalomnak a jeleként értékelték.

Gyakori az olyan látomás is, amely magát az átmenetet jelképezi. Ilyenkor sokszor jelennek meg ajtók, lépcsők vagy vakító fények. Egy páciens például arról beszélt, hogy álmában mezítláb gyalogolt egy fénnyel teli, nyitott ajtó felé. Máskor békés természeti képek bukkannak fel, például egy tengerparton vágtató fehér ló.

A szakemberek szerint ezek a megnyugtató élmények egyfajta lelki megküzdési stratégia részei.

Néha azonban felkavaró képek is megjelennek. Egy esetben a páciens egy szörnyeteget látott az édesanyja arcával, aki a mélybe húzta őt. Az ilyen ijesztő jelenetek a szakértők szerint az elengedéstől való félelemre vagy megoldatlan érzelmi konfliktusokra utalhatnak.

A vizsgálat rámutatott:

ezek az élmények lehetővé teszik a betegeknek, hogy szimbolikus módon beszéljenek az elmúlásról. Ezzel kikerülhetik a racionális beszéd korlátait és az olyan védekező reakciókat, mint a tagadás. Sokan mégis titkolják ezeket a történeteket, mert tartanak a gúnyolódástól, az ítélkezéstől vagy attól, hogy zavartnak nézik őket.

Megmarad a tudat a szívleállás után?

Az életvégi álmok mellett az orvostudomány ma már a halál beálltának pillanatát is jobban látja. A New York-i Egyetem (NYU) Langone Orvosi Karának kutatói európai és amerikai tanulmányokban vizsgálták a szívmegálláson átesett embereket.