Nem a sötétség vár: csodás dolog történik a halál előtt

A tudomány ma már viszonylag sokat tud arról, milyen mentális és biológiai folyamatok zajlanak az élet utolsó szakaszában. A kutatások szerint a halál előtti álmoknak komoly pszichológiai szerepük van, az agyműködés vizsgálata pedig új megvilágításba helyezi az elmúlás perceit.
Az olasz Azienda USL–IRCCS di Reggio Emilia szakértői átfogó kutatásban vizsgálták a végstádiumban lévő betegek tapasztalatait. Összesen 239 palliatív ellátásban dolgozó szakembert – orvost, ápolót és pszichológust – kérdeztek arról, mit meséltek nekik a pácienseik. Az eredmények azt mutatják, hogy a halál előtti álmok rendkívül gyakoriak, és jellemzően meghatározott témák köré épülnek – írja a Daily Mail.

A kutatások szerint a halál előtti álmoknak komoly pszichológiai szerepük van
Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO / VSC

Jellemző témák és szimbólumok: miről szólnak a halál előtti álmok?

A kutatók úgy látják, hogy a halálos betegek álmai gyakran segítenek megtalálni a belső békét az utolsó napokban. Sokan találkoznak álmukban már eltávozott szeretteikkel. Egy beteg például elmesélte, hogy elhunyt férje azt súgta neki: „várok rád”. Ezt az orvosok a halál elfogadásának és a belső nyugalomnak a jeleként értékelték.

Gyakori az olyan látomás is, amely magát az átmenetet jelképezi. Ilyenkor sokszor jelennek meg ajtók, lépcsők vagy vakító fények. Egy páciens például arról beszélt, hogy álmában mezítláb gyalogolt egy fénnyel teli, nyitott ajtó felé. Máskor békés természeti képek bukkannak fel, például egy tengerparton vágtató fehér ló. 

A szakemberek szerint ezek a megnyugtató élmények egyfajta lelki megküzdési stratégia részei.

Néha azonban felkavaró képek is megjelennek. Egy esetben a páciens egy szörnyeteget látott az édesanyja arcával, aki a mélybe húzta őt. Az ilyen ijesztő jelenetek a szakértők szerint az elengedéstől való félelemre vagy megoldatlan érzelmi konfliktusokra utalhatnak.

A vizsgálat rámutatott: 

ezek az élmények lehetővé teszik a betegeknek, hogy szimbolikus módon beszéljenek az elmúlásról. Ezzel kikerülhetik a racionális beszéd korlátait és az olyan védekező reakciókat, mint a tagadás. Sokan mégis titkolják ezeket a történeteket, mert tartanak a gúnyolódástól, az ítélkezéstől vagy attól, hogy zavartnak nézik őket.

Megmarad a tudat a szívleállás után?

Az életvégi álmok mellett az orvostudomány ma már a halál beálltának pillanatát is jobban látja. A New York-i Egyetem (NYU) Langone Orvosi Karának kutatói európai és amerikai tanulmányokban vizsgálták a szívmegálláson átesett embereket.

A kutatás során kiderült, hogy a sikeres újraélesztés után a betegek pontosan fel tudták idézni a szívmegállás alatt történteket. A tudósok megállapították: 

az emberi tudat akkor is működhet, ha a test már nem mutat életjeleket.

A túlélők emlékeztek az orvosok és ápolók beszélgetéseire és a körülöttük zajló eseményekre, miközben technikailag már halottak voltak. Ezeket a beszámolókat az egészségügyi személyzet is megerősítette.

Hogyan áll le az agy?

Az orvosok szerint a halál akkor áll be, amikor a szív nem ver tovább. Ekkor az agy vérellátása azonnal megszűnik, ami miatt az agyműködés szinte nyomban félbeszakad.

Ebben a fázisban a betegek elveszítik az agytörzsi reflexeket, például a pupilla reakcióját. A gondolkodásért felelős agykéreg leáll, így 2–20 másodpercen belül az agyhullámok is eltűnnek a monitorokról. 

  • Bár a műszerek már nem mérnek aktivitást, az agysejtek pusztulása egy hosszabb folyamat, ami a szív leállása után még akár órákig is eltarthat.

 

