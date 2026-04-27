40 év után is gyilkolhat: itt a csernobili zóna leghátborzongatóbb tárgya

A Halálkarom valójában egy több tonnás markolófej. Eredetileg nehéz anyagok, például bányászati törmelék emelésére és mozgatására tervezték. Az 1986. április 26-i robbanás után azonban drasztikusan megváltozott a feladata. Ezt a hatalmas, csernobili radioaktív markoló eszközt engedték be a nyitott reaktorcsarnokba, hogy kiemeljék vele a rendkívül veszélyes törmeléket – írja az IFL Science.

A Halálkarom nevű, hatalmas ipari gépalkatrész még ma is extrém veszélyes

A Halálkarom valódi veszélye és a tárgyat körülvelő mítosz

A markoló ma Pripjaty városának közelében, egy roncstemetőben pihen. Sokan a régió legveszélyesebb tárgyának tartják. Még olyan pletykák is keringenek róla, hogy egyetlen érintéssel öl. Ezek a szóbeszédek azonban erősen túloznak. Az illegális katasztrófaturisták gyakran felkeresik a helyszínt. A vandálok élénk színekre, például rózsaszínre is lefestették már a gépet. Fotók bizonyítják, hogy páran még rá is ülnek a roncsra.

A sugárzás mértéke a roncs körül

Ráülni a markolóra nagyon felelőtlen dolog, de nem jelent azonnali halált. A sugárzás szintje itt persze jóval magasabb a természetes értékeknél. A legszennyezettebb pontokon a terhelés eléri az óránkénti 500 mikrosievertet. Ez az érték messze túllépi a biztonságos határokat. Ugyanakkor ez a dózis önmagában nem okoz azonnali sugárbetegséget.

Ha viszont valaki több órát töltene a gép mellett, azt a szervezete már biztosan megsínylené.

Csernobil legdurvább öröksége: az Elefántláb

Aki az igazán veszélyes roncsokat keresi, annak a 4-es reaktor alagsorában található "Elefántlábat" kell megismernie. Ez egy megolvadt fémből, homokból és uránból álló, keménnyé szilárdult massza. Csernobil hírhedt mementója már 40 éve pihen a sötétben, de még nagyon sokáig rendkívül veszélyes marad.